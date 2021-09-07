Как сложились судьбы жён первых миллионеров развалившегося СССР

Постперестроечное время было очень трудным. Простые люди часто перебивались с хлеба на воду, тоскливо глядя на проезжающих мимо «новых русских». Рядом с ними в роскошных машинах сидели красивые женщины - яркие, дорого одетые, ухоженные. Мужчины гордились своими спутницами, а они сами выглядели счастливыми и беззаботными. Как сложилась жизнь женщин, которые были супругами первых миллионеров постсоветского пространства?
Алёна Стерлигова
Алёна Стерлигова. / Фото: www.yandex.net
Её муж был одним из самых богатых мужчин в России. Владелец сети похоронных бюро, одних из соучредителей первой товарной биржи России под названием «Алиса». За время ведения бизнеса семье неоднократно приходилось скрываться от преследования. Они за два года сменили более 30 квартир.
Герман Стерлигов. / Фото: www.panorama.pub
В 2004 году Герман Стерлигов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России. В его выборную компанию вкладывали деньги многие влиятельные люди. Но в последний момент Герману Стерлигову отказали в регистрации в качестве кандидата. Чтобы расплатиться с кредиторами, бизнесмену пришлось продать всё, в том числе свой дом на Рублёвке.
Алёна и Герман Стерлиговы с детьми. / Фото: www.newrezume.org
Вся семья в 2004 году перебралась в одно из сёл Можайского района. Герман организовал благотворительный проект «Слобода». Теперь Алёна занимается сельским хозяйством. На смену ярким нарядам пришли длинные скромные платья. Супруг запретил ей смотреть телевизор и пользоваться интернетом. Она не пользуется косметикой и никогда не повышает голос на мужа. Она с помощью мужа организовала собственный бизнес, модельный дом Алёны Стерлиговой. Здесь нельзя найти ультрамодных нарядов, зато предлагаются длинные закрытые платья ручной работы.
Оксана Лабинцева
Оксана Лабинцева. / Фото: www.sensum.club
Алик Гасанов считался в 1990-е успешным бизнесменом. Правда, бизнес его строился далеко не честно. Он заключил договор с АвтоВАЗом на продажу автомобилей, которые успешно реализовывал. Однако расплачиваться с предприятием не спешил. В то время, когда рабочие крупнейшего автопредприятия в России месяцами не получали зарплату, благосостояние Алика возросло многократно. Его правой рукой во всех махинациях была жена, Оксана Лабинцева. Имя Алика Гасанова связывали с рузляевской преступной группировкой, а сам бизнесмен считал себя едва ли не хозяином города Тольятти. 8 октября 1996 года незадолго до наступления полуночи у ресторана, где Император, как сам он себя называл, праздновал день рождения, Алик Гасанов был убит выстрелом киллера. Он не дожил буквально 10 минут до собственного 37-летия.
Оксана Лабинцева и Алик Гасанов. / Фото: www.denisus.com
Не менее печальна оказалась судьба его жены. После смерти мужа у неё не получилось выстроить взаимоотношения с партнёрами мужа по бизнесу, так как они не считали нужным вести дела с женщиной. Империю Алика Гасанова буквально разорвали на части. Роковым стало решение Оксаны не делить бизнес с братьями Поповыми Игорем и Дмитрием. В результате 30-летняя вдова Алика Гасанова была убита у собственного подъезда в сентябре 2000 года. По иронии судьбы, убийцей стал Александр Милованов, с которым женщину связывали близкие отношения после смерти мужа.
Александра Петрова
Александра Петрова. / Фото: www.fishki.net
Она была удивительно красива: тоненькая, высокая, с фарфоровой кожей и широко распахнутыми глазами. Шурочка Петрова, как все называли её в родном городе Чебоксары, просто парила на крыльях. В 1996 году она стала «Мисс Россия», а вскоре влюбилась. Её избранником стал Константин Чувилин. Александра искренне любила Костю, молодые люди планировали свадьбу. В то, что богатый, красивый и уверенный в себе Костя - член преступной группировки, Шурочка верить не хотела. Как не верила никогда и её мама. Однако за богатством Константина скрывалась не государственная служба или собственный бизнес, а преступления.
Константин Чувилин у портрета возлюбленной. / Фото: www.belok.net
В результате бандитских разборок первая красавица России была расстреляна вместе с Константином Чувилиным и его другом Радиком Ахметовым 16 сентября 2000 года.
Елена Бонд
Елена Бонд. / Фото: www.ribalych.ru
Она прибыла в Москву из Ташкента и поставила себе цель: найти богатого мужчину. Она его нашла в одном из ночных клубов. Избранником красавицы оказался очень богатый и весьма влиятельный мужчина, Юрий Мамонов. Это была любовь с первого взгляда. Девушка, ещё вчера снимавшая жилье на окраинах столицы, переселилась в роскошный особняк на Рублёвке. В её распоряжении была многочисленная прислуга, машины, яхты, даже вертолёт. Елена Бонд (Эльвира Бондарь) стала женой депутата, родила от него сына. Муж солидным финансовым вливанием обеспечил ей победу в конкурсе красоты «Миссис Москва», затем не жалел денег на попытки супруги стать звездой эстрады.
Елена Бонд и Юрий Мамонов. / Фото: www.cyclowiki.org
Он оплачивал все её прихоти, но совершенно не собирался хранить ей верность. А вскоре и вовсе поставил Елену в известность о своём решении развестись. В один миг для неё закончилось всё. Из избалованной красавицы она превратилась в никому не нужную барышню, да ещё и с ребенком на руках. Она снялась в скандальном фильме «Юлия», родила ещё одного ребенка, но продолжает жить воспоминаниями о том времени, когда весь мир лежал у её ног. Сегодня Елена Бонд практически не появляется на телевидении, живет в маленькой квартирке на окраине Москвы.
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