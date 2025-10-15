6 советов от Коко Шанель, чтобы выглядеть с иголочки в любом возрасте

1. «Женщина в хороших туфлях не может выглядеть плохо»

Туфли должны быть хорошего качества без дешевого декора

2. «Моду следует принимать, однако лучше маленькими порциями»

Весь подиумный наряд лучше не примерять, а его часть, в виде блузы с объемными рукавами, взять можно

3. «Самый удобный – облик гусеницы, самый романтичный – облик бабочки. Мода является одновременно и тем, и другим. Гусеница днем, бабочка ночью»

В шкафу должны быть платья для разных поводов

4. «Когда женщины выглядят молодо, их мировоззрение меняется. Они чувствуют себя более радостными»

Черный костюм навевает тоску, а яркий - молодит

5. «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь»

Кеды гораздо удобнее туфлей, а смотрятся с платьем или юбкой не хуже

6. «Носите маленькие черные платья»

Нужно иметь несколько черных платьев для разных случаев