6 советов от Коко Шанель, чтобы выглядеть с иголочки в любом возрасте

Бывают женщины, от которых невозможно отвести взгляд. Казалось бы, в их внешности нет ничего особенного, однако все составляющие образа настолько хорошо друг с другом сочетаются, что не получается пройти мимо. Именно такой была Коко Шанель – женщина, которая запомнилась не только как талантливый модельер, но и как человек, тонко чувствующий женскую натуру.
1. «Женщина в хороших туфлях не может выглядеть плохо»
Туфли должны быть хорошего качества без дешевого декора
Купить дорогущее платье, брендовую сумку и дополнить их туфлями плохого качества – это самая большая ошибка, которую может допустить женщина при составлении своего образа. Не зря многие люди в первую очередь обращают внимание на обувь – она может рассказать о своем обладателе намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Коко Шанель считала, что даже со вкусом подобранный наряд не может выглядеть достойно, если одновременно с ним на ногах находятся заношенные, грязные или дешевые на вид туфли. Поэтому лучше сэкономить на очередном платье, которое вы планируете надеть всего раз на День Рождения, и купить действительно качественную обувь, за которую не будет стыдно. Также очень важно проверять ее состояние перед выходом из дома, чтобы не было пыли, грязи и пр. Поверьте, такой подход мгновенно увеличит ваши шансы на роскошный внешний вид.
2. «Моду следует принимать, однако лучше маленькими порциями»
Весь подиумный наряд лучше не примерять, а его часть, в виде блузы с объемными рукавами, взять можно
Очень важно понимать, что мода создана не только для молодых девушек, способных «угнаться» за ней, но также для женщин постарше.
Конечно, скупать все трендовые вещи лишь потому, что так советуют делать дизайнеры и глянцевые журналы, не имеет смысла. Нет никакой гарантии, что вы будете смотреться органично в блузе с огромными рукавами-фонариками или платье в мелкий цветочек. В этом вопросе очень важна дозировка. Следуя рекомендации Коко Шанель, можно добавить в базовый ансамбль яркий модный аксессуар или подобрать обувь, соответствующую последним fashion-тенденциям. Пусть это будет не целый аутфит, а лишь крохотная деталь, но все равно вы получите возможность зарекомендовать себя как стильную женщину с хорошим вкусом, которая следит за миром моды.
3. «Самый удобный – облик гусеницы, самый романтичный – облик бабочки. Мода является одновременно и тем, и другим. Гусеница днем, бабочка ночью»
В шкафу должны быть платья для разных поводов
Женский гардероб не может состоять исключительно из нарядных или, наоборот, простых вещей. В нем должна присутствовать одежда для любого повода – для обычного дня в офисе, для свидания в ресторане, для прогулки в парке, для похода в театр и пр. И эти вещи стоит четко разграничивать. Забудьте про наряды из серии «и в пир, и в мир» или «на все случаи жизни» – это точно не в стиле Коко Шанель.
Поэтому отключите на время свою излишнюю экономность и купите несколько платьев, которые будут отлично на вас сидеть и подчеркивать фигуру. Заметьте, не один наряд, а хотя бы три или четыре. Самое главное, что платья будут предназначены для разных поводов и вы в любой момент сможете превратиться из гусеницы в бабочку.
4. «Когда женщины выглядят молодо, их мировоззрение меняется. Они чувствуют себя более радостными»
Черный костюм навевает тоску, а яркий - молодит
Шопинг всегда являлся отличным способом поднять себе настроение. А если вы еще и смогли правильно подобрать наряд, то его цвет освежит, а модный фасон сделать намного моложе в глазах окружающих. Поэтому не стоит бояться «зависеть» от современных тенденций – смело примеряйте одежду, которая сейчас в тренде. Захотели в 60 лет приобрети брючный костюм розового цвета, который сейчас актуален? Отлично! Засмотрелись на кеды, которые можно надеть под недавно купленное платье с цветочным принтом? Покупайте! Не нужно отворачиваться от моды из-за какой-то цифры в паспорте. Наоборот, она способна омолодить вас и зажечь огонек радости в глазах после того, как вы увидите в зеркале роскошную красавицу.
«Слишком нарядной женщина может быть, а вот слишком элегантной – нет»
Увы, далеко не все девушки понимают разницу между тем, чтобы выглядеть нарядно и выглядеть элегантно. А ведь эти два понятия разделяет целая пропасть. Чтобы привлечь внимание и выделиться, совсем не обязательно надевать платье со стразами, дополнять его кучей бижутерии и туфлями на высокой шпильке, делать яркий макияж. Несомненно, такой аутфит запомнится, однако вряд ли окружающие люди сочтут его стильным и изящным. Скорее, вызывающим и безвкусным.
Коко Шанель всегда сторонилась высоких каблуков, глубокого декольте, пайеток, бахромы, кислотных цветов – эти элементы были слишком далеки от утонченного вкуса модельера. Коко была олицетворением изысканности и парижского шика. Ее наряды не были кричащими или чересчур пестрыми, скорее, простыми, элегантными и завораживающими. Дизайнер считала, что не одежда красит женщину, а женщина одежду, поэтому призывала подбирать вещи, которые идеально подходят по цвету и фасону. Не менее важным является ощущение комфорта – если вам неудобно в наряде, вы никогда не сможете выглядеть в нем элегантно, ведь придется постоянно что-то поправлять и одергивать. Лишнее тому доказательство – образ Коко Шанель в широких брюках и однотонном джемпера. Казалось бы, обычное сочетание, даже банальное, однако модельер все равно выглядела в этой одежде королевой.
5. «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь»
Кеды гораздо удобнее туфлей, а смотрятся с платьем или юбкой не хуже
Выбирая между красотой и удобством, Шанель всегда выбирала второе. Впрочем, ей никогда не составляло труда объединять в одном наряде элегантную простоту и личный комфорт. Невысокие каблуки, блузы без рукавов под жакетами, сумки на длинных ручках – все в образе модельера было подобрано с умом. В отличие от многих современных дизайнеров, которые любят создавать «моду для моды» (большинство нарядов, представленных на подиуме, явно не предназначаются для повседневной жизни), Коко ценила комфорт своих клиентов превыше всего.
6. «Носите маленькие черные платья»
Нужно иметь несколько черных платьев для разных случаев
Маленькое черное платье от Коко Шанель впервые увидело мир в 1926 году, и через небольшой промежуток времени стало самым большим подарком для женщин со всего мира. Модельер мечтала создать наряд, которое подойдет и для дневных, и для вечерних выходов в свет, будет одновременно сексуальным и универсальным. Если до этого черный считался цветом траура, то благодаря Шанель его стали ассоциировать исключительно с элегантностью. Коко предложила девушкам собственную модель классики, и они приняли ее с радостью.
Как видите, для того, чтобы всегда выглядеть хорошо, не нужно тратить на одежду все зарплату. Достаточно иметь хороший базовый гардероб, несколько нарядных, но при этом элегантных вещей, уметь добавлять тренды небольшими порциями, следить за качеством и состоянием обуви, а главное – не отказываться от моды. Тогда вы точно сможете стать той стильной женщиной, образ которой много лет создавала Коко Шанель.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии