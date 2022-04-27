30 редких фотографий советских знаменитостей, которые пользовались всенародной любовью

Знаменитости в неформальной обстановке.

1. Кристина Орбакайте

На съёмках фильма Ролана Быкова «Чучело», 1983 год.

2. Лариса Гузеева

Во время съемок фильма режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс», 1983 год.

3. Александр Абдулов

На представлении в Московском государственном цирке с дочерью, 1982 год.

4. Наталья Андрейченко

Репетиция в театре-студии Олега Табакова, 1990 год.

5. Александр Белявский

Артист театра и кино во время прогулки, 1996 год.

6. Александр Башлачёв

Представитель советского андеграунда, икона для поклонников русского рока.

7. Наталья Бондарчук, Николай Бурляев и их сын Ваня

8. Михаил Борзыкин и группа «Телевизор»

Выступление в городе Ангарске , 1987 год.

9. Георгий Бурков и Василий Шукшин

Съемки фильма «Они сражались за Родину», 1974 год.

10. Марина Влади

IV Московский международный кинофестиваль, 1965 год.

11. Владимир Кузьмин

Учащийся музыкальной школы по классу скрипки, 1963 год.

12. Резо Габриадзе и Владимир Этуш

Главный режиссер Тбилисского театра марионеток беседует с артистом столичного театра им. Вахтангова, 1986 год.

13. Юрий Любимов, Александр Градский, Андрей Вознесенский

На Пастернаковских чтениях в центральном доме литераторов, 1989 год.

14. Николай Гринько, Сергей Юткевич и Марина Влади

Съёмки кинофильма «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год.

15. Владимир Высоцкий и Олег Даль

Два человека, которые олицетворяли собой понятие «современный актёр».

16. Александр Демьяненко и Георгий Юматов

Съемках художественного фильма «Порожний рейс» режиссера Владимира Венгерова, 1963 год.

17. Александр Калягин

На съемках фильма «Подружка моя», 1985 год

18. Леонид Каневский, Юрий Никулин, Леонид Гайдай и Григорий Шпигель

Во время съемок фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год.

19. Александр Леньков

Артист Московского академического театра имени Моссовета, 1965 год.

20. Космонавт Алексей Леонов

Во время игры в футбол, 1964 год.

21. Хеди Варади, Майя Булгакова, Вера Семере и Олеся Иванова

На московском кинофестивале, 1961 год.

22. Алексей Маресьев и Юрий Гагарин

Герой Советского Союза приветствует первого космонавта СССР, 1961 год.

23. Булат Окуджава

В Ленинграде, 1987 год.

24. Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым

Будущий актер.

25. Юрий Шевчук

Солист рок-группы «ДДТ», 1992 год.

26. Татьяна Самойлова

Чудо советского кинематографа, воплощение женственности и чувственности, 1964 год.

27. Академик Андрей Сахаров с женой и внуками

Встреча с семьей, 1987 год.

28. Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова

Отдых во время антракта, 1977 год.

29. Леонид Харитонов

Студенческая фотография советского актера, 1954 год.

30. Георгий Шенгелай, Софико Чиаурели, Верико Анджапаридзе и Михаил Чиаурели

Актриса Софико Чиаурели с мужем и родителями , 1973 год.