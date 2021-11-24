8 интерьерных просчетов, которые случаются со многими из нас

Самые досадные интерьерные просчеты, которых можно избежать.
В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется что-то поменять. Можно сменить имидж или гардероб, а особо смелые идут дальше - и делают ремонт в квартире. Не у всех есть образование дизайнера, поэтому от незнания всех тонкостей многие совершают в процессе преобразования своего жилища характерные ошибки. Чтобы не наступать на те же грабли, что и другие, просто примете во внимание то, о чём пойдёт речь в обзоре.
Ошибка №1 — красить стену в первую очередь
Выбор краски - дело серьёзное.
Почему-то, именно этот шаг многим кажется базовым, но с этим делом лучше немного повременить. Объясняется это просто — отыскать краску нужного оттенка труда не составит, и даже если нужного тона на полках магазина не окажется, его можно получить самостоятельно, просто смешав нужные цвета. А вот подобрать мебель, шторы и ковер к уже покрашенным стенам будет куда сложнее. Поэтому, прежде чем покупать краску, лучше сначала подберите цвета предметов интерьера.
Ошибка №2 — купить первую краску, которая приглянулась в магазине
В магазине обязательно стоит попросить образцы.
Скоропалительные решения очень редко оказываются удачными, особенно, когда дело касается ремонта. Поэтому не покупайте первую понравившуюся краску, не ознакомившись перед этим со всей палитрой, которая есть в магазине. В некоторых магазинах имеется возможность купить «пробник» краски, что будет очень удачным вариантом. Его можно «примерить» к мебели, ковру и шторам, посмотреть, как конкретный цвет будет выглядеть при разном освещении. Методом проб, ошибок и экспериментов можно найти свой идеальный цвет, о покупке которого не будет никаких сожалений.
Ошибка №3 — излишняя стерильность
И всё же жизнь в цвете веселее и приятнее.
Здесь речи идет вообще о тональности помещения. В последнее время большую популярность набирает скандинавский стиль, который предполагает большое количество света в комнате и аналогичные тона в оформлении. Но все же не стоит пренебрегать яркими элементами, которые разнообразят монотонность. Яркие подушки, выделяющийся ковер и т.п. не только не испортят стиль, но и придадут ему уникальности. В противном случае, находясь длительное время в сплошной «серости» можно просто получить депрессию.
Ошибка №4 — вся комната в едином цвете
Однотонный интерьер может стать головной болью.
Противоположная сторона проблемы — выбирать аксессуары в тон акцентов. Например, в качестве яркого элемента был выбран синий диван, и теперь идут активные поиски лампы, штор и ковра аналогичного цвета. Интерьер станет куда интереснее, если в помещении будет присутствовать около 3-4 сочетающихся между собой цветов. Найти такие цвета несложно — таблицы сочетаемости в большом разнообразии представлены в интернете.
Ошибка №5 — одиночная картина
Выбирая картину или коллаж, отдавайте свой голос за последний.
Фотографии и картины в рамках совсем нелишние детали, которые разбавляют интерьер, и делают помещение уютным. Но такие акценты тоже требуют грамотного подхода. Вместо того, чтобы вешать одиночную рамку, отдайте предпочтение коллажу, включающему несколько фрагментов — все очень просто, но смотрится намного лучше.
Ошибка №6 — все по «стеночке»
Нужна ли стенка на стенке.
Так уж сложилось по традиции, что из поколения в поколение люди усваивают одну «истину», что мебель в комнате должна располагаться только у стен. Однако, современные дизайнеры давно вышли за пределы зоны комфорта, предпочитая забывать советское прошлое. Попробуйте и вы что-то другое, поставьте стол с диваном не возле стены, а посередине комнаты — сначала это может показаться непривычным, но скоро покажется очень оригинальным решением.
Ошибка №7 — различные барьеры и препятствия
Уж если преграда, то только нужная.
Но в том, чтобы не «лепить» все к стене, тоже должна быть мера. Злоупотреблять пространством так же не стоит. Ненужно чрезмерно загромождать пространство и уж тем более чинить себе препятствия. Так, например, будет лишним поставить стол или диван рядом с дверью, ведущей на балкон, чтобы каждый раз пробираясь к нему сдвигать мебель.
Ошибка №8 — не позволяйте никому решать за вас
И конечно главное - вкус хозяина.
Ваш дом на то и ваш, что только вам позволительно решать, что, где и как будет стоять и в какой тональности будет выполнен ремонт. Советы со стороны, конечно, слушать можно, но следовать им точно не обязательно, особенно, если этого делать не хочется.
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