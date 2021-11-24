8 интерьерных просчетов, которые случаются со многими из нас

Самые досадные интерьерные просчеты, которых можно избежать.

Ошибка №1 — красить стену в первую очередь

Выбор краски - дело серьёзное.

Ошибка №2 — купить первую краску, которая приглянулась в магазине

В магазине обязательно стоит попросить образцы.

Ошибка №3 — излишняя стерильность

И всё же жизнь в цвете веселее и приятнее.

Ошибка №4 — вся комната в едином цвете

Однотонный интерьер может стать головной болью.

Ошибка №5 — одиночная картина

Выбирая картину или коллаж, отдавайте свой голос за последний.

Ошибка №6 — все по «стеночке»

Нужна ли стенка на стенке.

Ошибка №7 — различные барьеры и препятствия

Уж если преграда, то только нужная.

Ошибка №8 — не позволяйте никому решать за вас

И конечно главное - вкус хозяина.