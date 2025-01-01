Кто был популярнее Битлов и Элвиса Пресли: сестры Эндрюс и Дорис Дэй – яркие звезды 30-50-х

Волна популярности трио «Сестры Эндрюс»

Трио Сестры Эндрюс стали популярными в 1937 году

Сестры Эндрюс гастролировали и выступали перед солдатами США и стран-союзников. / Фото:amdm.ru

Что случилось с трио «Сестры Эндрю» после 50-х годов

Воссоединение трио Сестры Эндрюс было в 1956 году, но ненадолго. / Фото:teachron.livejournal.com

Трио Сестры Эндрюс окончательно распалось, когда умерла Лаверн в1967 году. / Фото:radiojazzfm.ru

Почему певицу Дорис Дэй считали настоящим бриллиантом

Дорис хотела стать танцовщицей, но волею Судьбы стала известной певицей и актрисой.

Дорис Дей не только великолепно пела, но и начала сниматься в фильмах, где часто исполняла свои песни.

Испытания Дорис Дэй и новая популярность

Дорис Дэй была настоящей красавицей и звездой, но с годами отказалась от всего, посвятив себя защите животных.