Кто был популярнее Битлов и Элвиса Пресли: сестры Эндрюс и Дорис Дэй – яркие звезды 30-50-х

Музыка в жизни людей занимает важное место. Она заряжает энергией, излечивает душу и заставляет жить дальше. За последние 100 лет в музыке появилось огромное количество стилей и популярных исполнителей. Легендарная группа «Битлз» и король рок-н-ролла Элвис Пресли, были звездами в 60-е года. А вот трио «Сестры Эндрюс» могли запросто занять первые строчки музыкального рейтинга в 30-50 года.А американская певица Дорис Дэй стала известной в 40-50 года . Ее знали не только как талантливую певицу, но и актрису. В 90-х года многие снова заинтересовались ее песнями и фильмами.Об этом вокальном трио в 30-40 годах знал весь свет. Некоторые эксперты даже утверждают, что «Сестры Эндрюс» были более популярными, чем король рок-н-ролла Элвис Пресли и группа « Битлз ». В состав вокальной группы входили 3 родные сестры:• старшая - Лаверн Софи (1911 год);• средняя - Максин Анджелин (1916 год);• младшая – Патриция Мари (1918 год). В семье и близкие друзья ее называли нежно «Патти».Еще в детстве сестры очень любили петь и выступали везде, где только могли. У всех троих был кумир – трио сестры Босуэлл, которые смогли заполучить феноменальную популярность в 30-х годах. Их хит "The Object Of My Affection", наверное, распевала вся планета. Сестры Эндрюс строили свою музыкальную карьеру, подражая своему кумиру. Пик своей популярности им удалось достичь в 1937 году. Тогда была записана песня «Bei Mir Bist Du Schön», но на английском языке. Эта композиция принесла трио не только статус «Золотой диск», но и миллионную продажу копий записи. Несмотря на то, что началась Вторая мировая война, сестры активно развивали свою музыкальную карьеру.Они выступали перед солдатами, как США, так и стран-союзников (Италии и Африки), исполняя популярные песни разных стран. Известно, что в репертуар трио «Сестры Эндрюс» вошло около 400 разнообразных песен. Кроме того, «Сестры Эндрюс» начали свою кино карьеру. Это «Argentine Nights» (1940), «Рядовые» (1941), «Голливудская лавка для войск» (1944) и многие другие. Сестрам удалось принять участие в 15 голливудских фильмах, большая часть которых пришлась на послевоенное время. Конечно же, в каждой киноленте они пели. Реклама не обошла стороной таких известных исполнительниц. Поэтому трио исполняло песни, рекламируя известные бренды. Например, «Campbell Soup» и другие.Действительно, перемены коснулись трио в 1953 году. Причина была банальной. Одна из сестер Патриция Мари решила уйти из группы, начав сольную карьеру. Этот шаг она не стала обсуждать с Лаверн и Максин. Поэтому эту новость они узнали случайно из газет. И без того непростая ситуация в группе резко обострилась, испортив теплые отношения между сестрами. Максин и Лаверн не стали заканчивать свою карьеру, а продолжили выступления, но уже вдвоем. Вместе они отправились в гастрольное турне по Австралии. Однако дуэт чуть опять не распался из-за попытки Максин суицида. Ее удалось спасти, и все закончилось хорошо. Правда, сестрам пришлось на некоторое время приостановить свою карьеру для восстановления Максин.Второй шанс вернуть былую популярность у трио «Сестры Эндрюс» появился в 1956 году, когда сестры помирились и решили воссоединиться. Но вызвать такой ажиотаж и востребованность вокруг своей группы уже не получалось. Они выступали, как с новыми, так и со старыми композициями. Пока в 1967 году не умерла от рака их старшая сестра Лаверн. Патти снова вернулась к сольной карьере. Еще одну попытку вернуться на сцену осуществила Максин в 1979 году. Ее музыкальная карьера смогла продлиться еще 15 лет и весьма успешно. А вот у Патти ничего не получилось. От нее ждали, чтобы она раскрыла свой собственный талант, а не копировала манеру исполнения трио «Сестры Эндрюс».С годами у Максин обнаружили проблемы с сердцем. Первый сердечный приступ с ней произошел в 1987 году и, последующая экстренная операция. А через 8 лет приступ снова повторился . На этот раз Максин Анджелин Эндрюс не удалось спасти, и она умерла. Дольше всех прожила Патти, дожив до 95 лет.Американская звезда Дорис Дэй смогла добиться неимоверной популярности, но так быстро угасла. В подростковом возрасте девушка профессионально занималась танцами и не представляла свою жизнь без этого занятия. Но Судьба решила все по-своему. Автокатастрофа навсегда лишила ее возможности танцевать из-за серьезной травмы ног. Во время лечения и реабилитации Дорис начала петь. Это так ей пришлось по душе, что она увлеклась пением и даже начала брать уроки по вокалу. У нее открылся скрытый талант, который вскоре открыл ей дорогу на сцену. Правда, пришлось заменить свою настоящую фамилию Каппельхоф на более запоминающийся псевдоним Дэй.Вначале она несколько лет пела вместе с группой «Барни Рэпп», потом с джазовым оркестром Леса Брауна. А песня «Сентиментальное путешествие», в исполнении Дорис стала настоящим хитом. Прежде всего, песню оценили солдаты, которые ехали домой после службы. У Дэй было много композиций, которые стали узнаваемы как в Америке, так и за ее пределами. Еще большую известность Дорис принес кинематограф. Первая ее роль была в фильме «Роман в открытом море» , 1948 год.Это было начало ее весьма успешной кино карьеры. Популярности актрисе прибавили киноленты «Это великое чувство» и «Мои сны – твои». Потом была игра в нескольких комедиях, но тогда многие отметили, что это не ее амплуа. В 1953 году в фильме Джейн-катастрофа», Дэй исполнила композицию «Тайная любовь». Певица получила свою первую награду «Оскар» именно за эту песню. Дорис снималась с Фрэнком Синатрой, Джеймсом Кэгни. Композиция «Что будет, то будет», принесла певице второй «Оскар». Особой популярностью пользовался у зрителей ее фильм «Интимный разговор», 1959 год. За всю свою кино карьеру Дори Дэй удалось принять участие в 40 кинолентах. В большей части из них певица исполняла свои хиты.Большие перемены американскую звезду Дорис Дэй ожидали в конце 60-х годов. По мнению критиков и зрителей, ее роли в кинематографе были скучными, лишенные откровенности в интимном плане. Представление об интиме было уже несколько другое. Поэтому популярность актрисы стала угасать , давая дорогу молодым и более развязным девушкам. Да и в музыкальной карьере отмечался сильный спад. Несмотря на положительную оценку ее двух предпоследних альбомов («Duet» и «Latin») они продавались очень слабо.На этом беды не закончились. После смерти третьего мужа Дорис оказалось, что он успел не только растратить львиную часть всего, что заработала Дэй, но и накопил немало долгов, о которых певице не было известно. Некогда популярная звезда была на грани банкротства и в одиночестве. Тут выяснилось еще и то, что ее муж втайне от Дорис, подписал контракт на съемки шоу на телевидении . В течение 5 последующих лет Дорис работала на телевидении с одной целью – отдать все долги мужа и поддержать себя материально. Когда контракт закончился, то Дэй отказалась его продолжать. Она перестала сниматься на телевидение, кино и практически не пела. Бывшая звезда посвящала много времени защите животных и в четвертый раз вышла замуж. Брак с Барри Комденом продлился около 5 лет и закончился разводом. О Дорис Дэй опять вспомнили в 1992 году, когда вышел диск с лучшими ее композициями. Волна популярности снова накрыла ее. Многие интересовались ее песнями и фильмами, где она некогда снималась. Не только в 30-50-х годах были яркие звезды на эстраде