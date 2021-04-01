Табу на джинсы и чеснок и другие странные правила, которым должны следовать члены британской королев

Никогда не поворачивайтесь спиной к королеве

Оказывается, Мишель Обама любит обнимашки

Дональд Трамп не стал изучать королевский протокол и попал впросак

Строгий дресс-код для королевских детей

Принца Джорджа до 8 лет можно увидеть только в шортах

Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Не забываем про дресс-код для женщин – членов королевской семьи

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Когда королева не видит, Кейт Миддлтон тоже нарушает правила.

Носить тиары могут только замужние женщины

Нарушать королевский протокол Меган Маркл начала уже во время помолвки с принцем Гарри

«Запасная» одежда должна быть всегда при себе

Траурный наряд монаршие особы берут с собой в поездки

Высказываться только по очереди

Даже обед должен идти по протоколу.

Никакого чеснока

Конечно, члены королевской семьи редко готовят сами, но к еде у них особые требования

Нет «Монополии»!

Принц Эндрю объяснил, почему членам его семьи нельзя играть в "Монополию"