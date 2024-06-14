Как правильно мыть яйца, чтобы они были безопасны для здоровья

Рассказываем, почему важно мыть яйца, и как делать это правильно.







Яйца считаются одними из самых популярных, но, в то же время, одними из самых опасных продуктов, которые можно найти на вашей кухне. Они переносят множество бактерий, которые вызывают проблемы с пищеварением и могут привести к заражению.

Как правильно мыть яйца?

Как хранить яйца?

Каких правил нужно придерживаться, чтобы яйца были безопасными для здоровья?

Но прежде чем рассказать, как именно мыть яйца, давайте разберемся, почему на самом деле важно это делать?Прежде чем яйцо попадает на прилавок супермаркета, оно проходит процесс очистки на фабрике. Там яйца очищают от перьев курицы и прочих загрязнений, которые были на яйце, когда она его снесла. В процессе мытья с яйца стирается защитная белковая пленка, которая не позволяет бактериям проникнуть внутрь продукта. Поэтому на скорлупе большинства покупных яиц есть сальмонелла, кишечная палочка и прочие провокаторы серьезных заболеваний.Эти бактерии могут проникнуть также внутрь яйца, поскольку его скорлупа пористая. Однако когда мы готовим яйцо, то все потенциальные враги нашего здоровья умирают при повышенной температуре. Тем не менее, яйца все равно важно мыть, поскольку бактерии со скорлупы будут оставаться на ваших руках, и вы будете распространять их на другие продукты.Положите яйца в раковину или глубокую тарелкуНаполните раковину холодной водойДобавьте в воду 3 ст.л. соды или ½ ч.л. неагрессивного моющего средстваОставьте яйца в воде на 5 минут, затем обмойте каждое под холодной водойСвежие деревенские яйца можно спокойно хранить при комнатной температуре, так как защитная белковая пленка не позволит бактериям проникнуть в яйцо. Если же речь о покупных яйцах, их нужно немедленно класть в холодильник после покупок, так как бактерии активнее всего размножаются при комнатной температуре. Так, после магазина обмойте яйца, а затем уберите в холодильник.Храните яйца в оригинальной картонной упаковкеНе готовьте яйца, которым больше трех недельНе ешьте вареные яйца, которым больше неделиНе ешьте блюда с яйцами, которым больше 4 днейНе ешьте сырые или недоваренные яйца, если вы входите в группу риска. Это беременные, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями, а также дети до 5 лет. Организм таких людей не устойчив к сальмонелле