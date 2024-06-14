Как правильно мыть яйца, чтобы они были безопасны для здоровья

Рассказываем, почему важно мыть яйца, и как делать это правильно.
Яйца считаются одними из самых популярных, но, в то же время, одними из самых опасных продуктов, которые можно найти на вашей кухне. Они переносят множество бактерий, которые вызывают проблемы с пищеварением и могут привести к заражению.
Прежде чем яйцо попадает на прилавок супермаркета, оно проходит процесс очистки на фабрике. Там яйца очищают от перьев курицы и прочих загрязнений, которые были на яйце, когда она его снесла. В процессе мытья с яйца стирается защитная белковая пленка, которая не позволяет бактериям проникнуть внутрь продукта. Поэтому на скорлупе большинства покупных яиц есть сальмонелла, кишечная палочка и прочие провокаторы серьезных заболеваний.
Эти бактерии могут проникнуть также внутрь яйца, поскольку его скорлупа пористая. Однако когда мы готовим яйцо, то все потенциальные враги нашего здоровья умирают при повышенной температуре. Тем не менее, яйца все равно важно мыть, поскольку бактерии со скорлупы будут оставаться на ваших руках, и вы будете распространять их на другие продукты.
Как правильно мыть яйца?
Положите яйца в раковину или глубокую тарелку
Наполните раковину холодной водой
Добавьте в воду 3 ст.л. соды или ½ ч.л. неагрессивного моющего средства
Оставьте яйца в воде на 5 минут, затем обмойте каждое под холодной водой
Как хранить яйца?
Свежие деревенские яйца можно спокойно хранить при комнатной температуре, так как защитная белковая пленка не позволит бактериям проникнуть в яйцо. Если же речь о покупных яйцах, их нужно немедленно класть в холодильник после покупок, так как бактерии активнее всего размножаются при комнатной температуре. Так, после магазина обмойте яйца, а затем уберите в холодильник.
Каких правил нужно придерживаться, чтобы яйца были безопасными для здоровья?
Храните яйца в оригинальной картонной упаковке
Не готовьте яйца, которым больше трех недель
Не ешьте вареные яйца, которым больше недели
Не ешьте блюда с яйцами, которым больше 4 дней
Не ешьте сырые или недоваренные яйца, если вы входите в группу риска. Это беременные, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями, а также дети до 5 лет. Организм таких людей не устойчив к сальмонелле
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