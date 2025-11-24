Нью-Йорк в 70-е

Клуб Studio 54 открылся в 1977 году и быстро стал легендой. Там царила атмосфера угара и свободных нравов: в заведение было непросто попасть, но зато внутри была уйма наркотиков и даже можно было заниматься сексом — ВИЧ пришел в США несколькими годами позже. Еще одно культовое место на Манхэттене 70-х — клуб CBGB (Country, Bluegrass, Blues and Other Musc for Uplifting Gourmandizers).

Он, как и Studio 54, считается колыбелью панк-рока и нью-вейва.Крис Стейн и Дебби Харри целуются в метроПеред выступлением The Shirts в CBGBПанк в CBGBАмериканский глэм-рок-коллектив New York Dolls в гримеркеДжоуи Рамон в туалете CBGBRamones фотографируются на обложку своего первого альбомаМик Джаггер в Studio 54 на вечеринке по случаю дня рождения своей жены Бьянки Бьянка Джаггер на белой лошади в свой день рождения в Studio 54Очередь на вход в клуб Studio 54Энди Уорхол и Лу Рид в Studio 54Лу Рид позирует для обложки своего альбома Lou Reed LiveЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)