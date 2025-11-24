Нью-Йорк в 70-е

Клуб Studio 54 открылся в 1977 году и быстро стал легендой. Там царила атмосфера угара и свободных нравов: в заведение было непросто попасть, но зато внутри была уйма наркотиков и даже можно было заниматься сексом — ВИЧ пришел в США несколькими годами позже. Еще одно культовое место на Манхэттене 70-х — клуб CBGB (Country, Bluegrass, Blues and Other Musc for Uplifting Gourmandizers).
Крис Стейн и Дебби Харри целуются в метро
Группа Blondie
Перед выступлением The Shirts в CBGB
Панк в CBGB
Американский глэм-рок-коллектив New York Dolls в гримерке
Джоуи Рамон в туалете CBGB
Ramones фотографируются на обложку своего первого альбома
Мик Джаггер в Studio 54 на вечеринке по случаю дня рождения своей жены Бьянки
Бьянка Джаггер на белой лошади в свой день рождения в Studio 54
Очередь на вход в клуб Studio 54
Энди Уорхол и Лу Рид в Studio 54
Лу Рид позирует для обложки своего альбома Lou Reed Live
