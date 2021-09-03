Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

В данном обзоре расскажем, как самостоятельно сделать оригинальный декор стен.
Для этого нам потребуется декоративная штукатурка, которую можно приготовить своими руками из доступных и недорогих материалов.
Идея создания подобной декоративной штукатурки принадлежит автору YouTube канала Stylish Decor.
Какие материалы потребуются для работы:
- грунтовка;
- финишная акриловая шпатлевка;
- мелкий просеянный песок;
- заварной кофе;
- акриловый лак.
Создание декоративной штукатурки
Поверхность стен выравниваем (при необходимости) и очищаем от пыли. Потом грунтуем с помощью грунта глубокого проникновения.
Перед началом работ ведро финишной акриловой шпаклевки необходимо разделить на две равных части.
В емкость с акриловой шпаклевкой добавляем небольшое количество воды (на полведра потребуется литр воды).
Затем добавляем 3 кг мелкого просеянного песка, все тщательно перемешиваем дрелью с венчиком или строительным миксером.
Ловите совет: мелкий просеянный песок вы можете приобрести практически в любом зоомагазине — стоит он недорого.
В первую емкость со шпатлевкой добавляем красители (бежевый и черный), все перемешиваем, после чего приступаем к нанесению первого слоя.
Наносим подготовленный декоративный материал на толщину зерна, и оставляем до полного высыхания (ориентировочно 1,5-2 часа).
На второй слой мы будем использовать оставшуюся часть шпаклевки.
Предварительно добавляем в нее молотый заварной кофе, и перемешиваем до однородной консистенции при помощи миксера.
Наносим второй слой самодельной декоративной штукатурки небольшими мазками, полностью перекрывая первый слой. Даем раствору «отдохнуть» около 15-20 минут, после чего приступаем к разглаживанию поверхности.
В завершении (после полного высыхания второго слоя) останется только нанести на декоративную поверхность слой акрилового лака.
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