Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

В данном обзоре расскажем, как самостоятельно сделать оригинальный декор стен.

Для этого нам потребуется декоративная штукатурка, которую можно приготовить своими руками из доступных и недорогих материалов.

Идея создания подобной декоративной штукатурки принадлежит автору YouTube канала Stylish Decor.

Какие материалы потребуются для работы:

грунтовка;

финишная акриловая шпатлевка;

мелкий просеянный песок;

заварной кофе;

акриловый лак.

Создание декоративной штукатурки

Поверхность стен выравниваем (при необходимости) и очищаем от пыли. Потом грунтуем с помощью грунта глубокого проникновения.

Перед началом работ ведро финишной акриловой шпаклевки необходимо разделить на две равных части.

В емкость с акриловой шпаклевкой добавляем небольшое количество воды (на полведра потребуется литр воды).

Затем добавляем 3 кг мелкого просеянного песка, все тщательно перемешиваем дрелью с венчиком или строительным миксером.

Ловите совет: мелкий просеянный песок вы можете приобрести практически в любом зоомагазине — стоит он недорого.

В первую емкость со шпатлевкой добавляем красители (бежевый и черный), все перемешиваем, после чего приступаем к нанесению первого слоя.

Наносим подготовленный декоративный материал на толщину зерна, и оставляем до полного высыхания (ориентировочно 1,5-2 часа).

На второй слой мы будем использовать оставшуюся часть шпаклевки.

Предварительно добавляем в нее молотый заварной кофе, и перемешиваем до однородной консистенции при помощи миксера.

Наносим второй слой самодельной декоративной штукатурки небольшими мазками, полностью перекрывая первый слой. Даем раствору «отдохнуть» около 15-20 минут, после чего приступаем к разглаживанию поверхности.

В завершении (после полного высыхания второго слоя) останется только нанести на декоративную поверхность слой акрилового лака.