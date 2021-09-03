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Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

В данном обзоре расскажем, как самостоятельно сделать оригинальный декор стен.

Для этого нам потребуется декоративная штукатурка, которую можно приготовить своими руками из доступных и недорогих материалов. 

Идея создания подобной декоративной штукатурки принадлежит автору YouTube канала Stylish Decor.

Какие материалы потребуются для работы:

  • грунтовка;
  • финишная акриловая шпатлевка;
  • мелкий просеянный песок;
  • заварной кофе;
  • акриловый лак.

Создание декоративной штукатурки

Поверхность стен выравниваем (при необходимости) и очищаем от пыли. Потом грунтуем с помощью грунта глубокого проникновения. 

Перед началом работ ведро финишной акриловой шпаклевки необходимо разделить на две равных части.

В емкость с акриловой шпаклевкой добавляем небольшое количество воды (на полведра потребуется литр воды).

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

Затем добавляем 3 кг мелкого просеянного песка, все тщательно перемешиваем дрелью с венчиком или строительным миксером. 

Ловите совет: мелкий просеянный песок вы можете приобрести практически в любом зоомагазине — стоит он недорого. 

В первую емкость со шпатлевкой добавляем красители (бежевый и черный), все перемешиваем, после чего приступаем к нанесению первого слоя. 

Наносим подготовленный декоративный материал на толщину зерна, и оставляем до полного высыхания (ориентировочно 1,5-2 часа).

 

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

На второй слой мы будем использовать оставшуюся часть шпаклевки.

Предварительно добавляем в нее молотый заварной кофе, и перемешиваем до однородной консистенции при помощи миксера. 

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

Наносим второй слой самодельной декоративной штукатурки небольшими мазками, полностью перекрывая первый слой. Даем раствору «отдохнуть» около 15-20 минут, после чего приступаем к разглаживанию поверхности. 

Как сделать декоративную штукатурку из акриловой шпатлевки, песка и кофе

В завершении (после полного высыхания второго слоя) останется только нанести на декоративную поверхность слой акрилового лака. 

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