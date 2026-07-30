Брутальная мэрия, «жгучий» небоскрёб и другие здания, которые местные жители просто возненавидели



Здания, которые вместо любви и принятия получили лишь критику и ненависть. /Фото: uritours.com, sltimber.co.uk Здания, которые вместо любви и принятия получили лишь критику и ненависть. /Фото: uritours.com, sltimber.co.uk

Каждое сооружение должно быть не только функциональным и надёжным, но и привлекательным для тех, ради кого его вообще построили. Увы, но далеко не всегда реализованная задумка даже лучших архитекторов и инженеров действительно нравится людям. Каждое сооружение должно быть не только функциональным и надёжным, но и привлекательным для тех, ради кого его вообще построили. Увы, но далеко не всегда реализованная задумка даже лучших архитекторов и инженеров действительно нравится людям.По всему миру есть масса зданий, которые стали чуть ли не самыми ненавистными, и, в отличие от той же Эйфелевой башни, со временем так и не смогли избавиться от этого неприглядного статуса

1. Отель «Рюгён»



Один из самых больших репутационных провалов КНДР. /Фото: uritours.com Один из самых больших репутационных провалов КНДР. /Фото: uritours.com

Северокорейский отель «Рюгён», который никак не достроят уже больше 30 лет, стал не просто символом экономических проблем страны и непомерных амбиций заказчиков. Огромное незаконченное здание высотой в 330 метров возвышается над Пхеньяном, вместо того, чтобы стать показателем мощи КНДР, превратился в объект критики и насмешек. Особенно рьяно здание ненавидят потому, что оно было объектом вложения кучи денег в период бедности и практически голода среди обычных граждан - и эти средства, по сути, ушли в никуда.

2. Городская мэрия Бостона



И ведь догадался кто-то мэрию построить похожей на серый непривлекательный бункер. /Фото: kmwarch.com И ведь догадался кто-то мэрию построить похожей на серый непривлекательный бункер. /Фото: kmwarch.com

Казалось бы, здание мэрии не должно вызывать таких уж критических чувств, но возведённый в 1968 году соответствующий объект в Бостоне оказался весьма себе противоречивым. Мало того, что кому-то пришло в голову построить такое общественное здание в стиле брутализма, якобы, чтобы символизировать демократическую власть и гражданскую силу.

3. Дворец парламента Бухареста



Не просто дворец, а символ тёмных для Румынии времён. /Фото: bucharest.ro Не просто дворец, а символ тёмных для Румынии времён. /Фото: bucharest.ro

Дворец парламента Румынии — одно из крупнейших и тяжёлых административных зданий в мире, но вместо гордости за эти рекорды, у местных оно часто вызывает лишь недовольство. Проблема в истории его строительства: заказал его тогдашний глава Румынии Николае Чаушеску, в разгар экономического кризиса, отчасти вызванного амбициозной задачей выплатить внешний долг, что лишь повергло страну в разруху. К тому же, для строительства нужно было освободить 365 тысяч квадратных метров земли, а для этого из центра города выселили тысячи людей. Историческую застройку на том месте тоже снесли, а вместо этого за баснословные деньги построили это монструозное, но в сущности никому не нужное здание.

4. The Walkie-Talkie



Небоскрёб, который жители Лондона просто терпеть не могут. /Фото: sltimber.co.uk Небоскрёб, который жители Лондона просто терпеть не могут. /Фото: sltimber.co.uk

Здание расположенное в Лондоне на Фенчерч-стрит, 20, больше известное по народному прозвищу The Walkie-Talkie, изначально должно было стать символом современной архитектуры Англии. В реальности задумка обернулась провалом, причём даже там, где это вообще не предполагалось. Дело было не только в слишком необычном дизайне, которое делало его пятым колесом в историческом городском пейзаже. Изогнутый стеклянный фасад The Walkie-Talkie так активно отражал солнечный свет, собирая его в одну точку, что умудрялся деформировать кузов машин, разрушить плитку и обжигать близлежащие поверхности. В порыве ненависти общество присудило ему звание самого уродливого здания Великобритании.

5. Пруитт-Игоу



Редкий случай, когда сразу несколько десятков зданий нарвались на огромный хейт и в итоге были разрушены. /Фото: smartage.pl Редкий случай, когда сразу несколько десятков зданий нарвались на огромный хейт и в итоге были разрушены. /Фото: smartage.pl

Иногда ненавистным может стать не одно здание, а целый жилой комплекс. Именно так случилось с Пруитт-Игоу в Сент-Луисе, США - изначально его возводили как амбициозное решением проблемы перенаселения в городе. Проблема в том, что все 33 высотных здания комплекса оказались, мягко говоря, недоработанными. Вместо современных, функциональных квартир жители получили жильё с ужасным техобслуживанием, ломающимися лифтами, быстрым упадком мест общего пользования. К тому же, Пруитт-Игоу стремительно стал местом разгула преступности, поэтому из символа перемен превратился в провал городского планирования. Простояв меньше 20 лет, комплекс был снесён, и этот процесс издевательски был назван «гибелью современной архитектуры».