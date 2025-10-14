Для чего в европейских городах ставят фальшивые фасады домов

Фальшивые фасады – не самое известное архитектурное решение среди людей, не посвященных в строительную тематику. Более того, на отечественных просторах они используются не так часто, как заграницей. А самое главное, что в родных пенатах фактически нет таких ярких представителей данного решения, как в крупных городах ряда западных стран.
Фасады бывают временными. /Фото: tablichki-m.ru.
Стоит сразу оговориться, что фальшивые фасады можно условно поделить на две большие категории: временные и долговременные. Временные фальшивые фасады большинство соотечественников, живущих в крупных городах, должно было видеть самостоятельно хотя бы раз в жизни. Как правило, это рисунки фасадов нанесенные на длинные полотнища ткани, которые подвешивают на стены дома или строительные леса во время ремонта или реставрации для того, чтобы скрыть от посторонних глаз неприятное зрелище. Реже на временных фальшивых фасадах изображают какие-то картины или вовсе наносят рекламу.
На самом деле это не дом. /Фото: wikimedia.org.
Бывают также долговременные фальшивые фасады. Главное отличие от временных в том, что это полноценная архитектурная композиция, создающая видимость, что в конкретном месте располагается настоящий дом. Как правило, такие фасады делают из дерева, металла и пластика. Стоять они способны годами и десятилетиями. Нужны в тех случаях, когда администрации города необходимо скрыть от глаз прохожих какую-то территорию, портящую внешний вид улицы. При этом возможности возвести там полноценную постройку или сделать сквер отсутствуют.
Вот, что за фасадом. /Фото: dailymail.co.uk.
Конкретные примеры помогут лучше понять для чего используются долговременные фальшивые фасады в городах. Пример первый: Leinster Gardens, 23-24 в Лондоне. Если посмотреть на жилой район сверху, то окажется, что по данному адресу между нормальными домами пустое пространство. До 1860-х годов здесь стояли обычные дома. Однако, во время возведения первых станций метро их снесли. С тех самых пор ничего кроме технических труб и шахт на Leinster Gardens, 23-24 нет. Долгие десятилетия дыра между домами портила вид улицы. В итоге власти решили установить два фальшивых фасада, которые трудно отличить от нормальных зданий. Лондонские шутники отправляют на данный адрес курьеров, а должники указывают Leinster Gardens 23 в качестве места своего текущего нахождения для коллекторов и приставов.
А вот фальшфасад в Париже. /Фото: pariscityvision.com.
Подобная история произошла и в Париже. Во время строительства метро был снесен дом по адресу 145 Rue la Fayette. С тех самых пор там ничего нет, кроме шахт вентиляции. Чтобы не портить внешний вид улицы местная администрация также использовала фальшивый фасад дома, который стоит по сей день.
В Нью-Йорке. Фасад выделяется, но не бросается в глаза на общем виде. /Фото: 6sqft.com.
Аналогичным образом дела обстоят и с домом на Joralemon Street, 58 в Нью-Йоркском Бруклине. В действительности это также никакой не дом, а лишь фальшивый фасад, установленный на месте снесенного здания в 1999 году. Сносили по той же самой причине – строительство метро. За фасадом 58-го дома также прячутся вентиляционные шахты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии