Как при неблагоприятной погоде за секунды разжечь огонь, не имея зажигалки и спичек

Для разведения огня понадобится тряпка, марганцовка и антифриз / Фото: moleskines-shop.ru

Антифриз найдется в багажнике у каждого запасливого водителя / Фото: multifreeze.ru

В результате реакции между марганцовкой и составляющими антифриза происходит воспламенение / Фото: forexdengi.com

Не имея под рукой спичек или зажигалки можно разжечь огонь даже в дождливую погоду / Фото: rukinekryuki.ru