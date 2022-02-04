Как навсегда отказаться от сахара: 5 работающих лайфхаков

Вы решили отказаться от сахара. Есть несколько разных способов-уровней, которые помогут вам пройти этот нелегкий путь.

Нужно понять, какой именно подходит именно вам.

Список советов, как отказаться от сахара

Как перестать есть сладкое

Большинство людей терпят неудачу в течение первых нескольких дней. В то время как другие сокращают дозы сахара слишком медленно и никогда полностью не устраняют этот продукт из рациона. Осознанно подходите к своей детоксикации сахара и выбирайте наиболее подходящий для вас путь. Опирайтесь на то, какой план питания у вас на данным момент. Чтобы было проще понять, как действовать, мы нашли там нужные объяснения. Делимся ими с вами.

Полный сахарный детокс

Он есть для двух типов людей. Первый человек – это радикал. Неважно, каковы ваши отношения с сахаром – едите его каждый день или только несколько раз в неделю – вы тот тип, который идет ва-банк по жизни. Если вы лучше справляетесь этим путем, то полный сахарный детокс для вас. Второй тип людей, которые преуспевают с этим подходом, является более сознательным типом. Возможно, вы уже некоторое время придерживаетесь здорового питания. Вы уже проделали хорошую работу, убирая рафинированные углеводы и другие переработанные продукты.

Может быть, вы не пьете содовую. Вы не новичок в игре о правильном питании. Если вы относитесь к этому типу, то полная сахарная детоксикация подойдет вам тоже.

Теперь вы задаетесь вопросом: что влечет за собой полная детоксикация сахара? Это означает, что нужно убирать конфеты, десерты, газированные напитки, соки, все углеводы (временно) и даже большинство фруктов. Этот детокс может быть проблемой для тех, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты, но это не значит, что это невозможно.

Задача состоит в том, чтобы уменьшить количество сахара во всех формах. Вам нужно будет внимательно посмотреть, какие формы сахара составляют большую часть вашего рациона. Нужно посмотреть, как вы можете заменить его примерно на месяц или, по крайней мере, на достаточно длительный срок. Это даст вашему организму тот сброс, который ему необходим, прежде чем снова вводить некоторые продукты.

Откажитесь от сладкого в начале

Если вы едите сладости часто, иногда ваш завтрак – это пончики и блинчики, то данный метод для вас. В начале вашего пути вам нужно отказаться от всего сладкого, но только на время. Подождите, пока вы немного привыкните к жизни без сладостей, возможно, на пару недель. Затем начните заменять продукты тем, что более полезно. После того, как вы достигли этого уровня отказа от сахара, вы можете легко использовать следующие два метода.

Без добавления сахара

Путь «без добавления сахара» предназначен для тех, кто чувствует себя уверенно с советом №2. Вы хорошо разбираетесь в продуктах, где точно есть сахар. Также на этом уровне вы уже готовы смотреть и читать этикетку каждого продукта и проверять количество сахара в нем.

Вы продолжите практиковать путь №2 и начнете читать этикетки с приправами, бутылочными напитками и переработанными продуктами, которые вы покупаете. Вы узнаете обо всех формах добавления сахара. Это входит в различные названия как фруктоза, нектар агавы, сироп ячменного солода, сок тростника, карамель или декстрин. Это один из способов, с помощью которого людям кажется, что в продукте меньше сахара, чем на самом деле. Данный метод дает вам четкое понимание о том, какие продукты есть, а какие нет, помимо очевидных сладостей.

Нет рафинированных углеводов

Как только вы станете профессионалом в определении очевидных сладостей, а также в прочтении мелкого шрифта о сахаре на этикетках, вы будете готовы исключить рафинированные углеводы в качестве другой формы сахара. Этот уровень является подготовительным этапом для полной детоксикации сахара, которая стремится устранить все углеводы в течение короткого периода времени. Конечная цель состоит в том, чтобы дать вашему телу перезагрузку.

Рафинированные углеводы включают в себя любой вид белого хлеба или теста, макароны, выпечку, сухие завтраки, белую муку или белый рис. Вы должны заменить рафинированные углеводы цельными зернами. Вы будете делать это вместе с задачами пути № 2 или №3.

Легкий путь

Легкий путь для тех, у кого действительно хорошие отношения с сахаром. Может быть, вы новичок в области здоровья и хорошего самочувствия. Вы будете намного успешнее, если будете чествовать и признавать, где именно вы находитесь, и предпринимать шаги, чтобы добраться туда, куда вы хотите.

На этом пути вы начнете с сокращения количества сладостей, которые вы едите сначала в день, затем в неделю, а затем в месяц. По мере продвижения вы можете перейти к пути № 2 и идти оттуда. Это может занять время, но будьте сосредоточены и оставайтесь верными тому, что вы хотите сохранить в своей жизни: здоровье.

Заключительные мысли о сахаре

Важно понимать различные уровни отказа от сахара. Вы можете начать сахарную детоксикацию и никогда не осознавать, что подрываете свои намерения. Тем более, что многие «полезные для здоровья» или «диетические» продукты, которые продаются с низким содержанием жира, содержат тонны сахара. Знание – сила. Как только вы узнаете различные уровни, вы можете начать там, где это наиболее удобно для вас. Повышать свой уровень по мере увеличения ваших навыков. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно найти лучшее место для старта, которое подходит именно вам.

Источник