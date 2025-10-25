Спутный след самолёта: как он возникает и какую опасность несёт для других лайнеров

Опасный след от самолёта. /Фото: mail.ru

Турбулентность возникает не только от грозы или поломок. /Фото: offer.travel

Чем больше самолёт, тем мощнее спутный след./Фото: dw.com

Чтобы защититься от спутного следа, принимается много мер. /Фото: ok.ru