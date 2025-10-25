Спутный след самолёта: как он возникает и какую опасность несёт для других лайнеров

Работа гражданской авиации - это довольно сложный механизм, который требует учитывать как можно больше нюансов, потенциально способных навлечь опасность на пассажиров. Однако всё предусмотреть невозможно, и порой происходят внештатные ситуации: например, спокойный полёт на исправной машине внезапно превращается в сильную турбулентность, сопровождаемую стрессами и даже травмами.
Опасный след от самолёта. /Фото: mail.ru
Зона турбулентности - дело обыденное в авиации и чаще всего неопасное для пассажиров. Но иногда она как будто возникает на пустом месте, и видимой причины для этого нет. И такое явление нередко возникает, когда самолёт пролетает рядышком с тем местом, где недавно прошёл другой лайнер, особенно, если габариты первого превышали размеры второго. Этот феномен и называется спутным следом.
Турбулентность возникает не только от грозы или поломок. /Фото: offer.travel
Механизм появления спутного следа объясняется чисто физическими законами: всё дело в действии подъёмной силы. Сверху крыла во время полёта создается пониженное давление, а снизу - наоборот, повышенное. В результате чего воздух стремится из области повышенного давления в область с пониженным, проходя при этом через законцовку крыла, поэтому закручивается в своеобразный вихрь. Этот спиральный поток и называется спутным следом, а долгота его существования и размеры прямопропорциональны габариту самолёта, который его оставил.
Для других лайнеров, которые попадают в спутный след, это может закончиться турбулентностью, а несколько раз история знала и трагические последствия такого явления. По данным редакции Novate.ru, в результате влёта в эту зону несколько самолётов потерпели крушения с человеческими жертвами. Поэтому с этим явлением стараются бороться: на лайнеры устанавливаются концевые шайбы, винглеты, шарклеты и другое.
Чтобы защититься от спутного следа, принимается много мер. /Фото: ok.ru
Среди других мероприятий по устранению опасности можно выделить установка временных интервалов для взлёта следующего самолёта, чтобы спутный след предыдущего рассеялся, а также во время полётов на больших высотах используется система безопасного эшелонирования, которое разводит самолеты по разным высотам. Все эти мероприятия снижают к минимуму возникновение аварийных ситуаций от попадания лайнеров в спутный след.
