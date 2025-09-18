Советские иконы стиля: 4 звезды, у которых наши мамы и бабушки учились модно одеваться

Из-за тотального дефицита в Советском Союзе хорошо выглядеть было нелегко. Источником вдохновения служили модные журналы и знаменитые соотечественницы, которые работали со стилистами или от природы имели хороший вкус. Пример брали с певиц, актрис, балерин. Novate.ru рассказывает о главных иконах стиля советских времен – певицах, актрисах, балеринах – с которых брали пример наши мамы и бабушки.
Помните строчку из песни «Бал-маскарад» Владимира Высоцкого: «Я платье, – говорит, – взяла у Нади. Я буду нынче как Марина Влади»? Она наглядно демонстрирует модные советские тренды. Из-за всеобщего дефицита женщинам того времени было невероятно сложно соответствовать мировой моде: какая-то одежда приходила с большим опозданием, и некоторые вещи и вовсе оставались недоступными. Чтобы выглядеть действительно стильно и не так как все, женщинам приходилось создавать наряды буквально из ничего.
Вдохновение черпали из образов советских звезд, которые, в отличие от «простолюдинок», могли себе позволить выехать за границу, посмотреть на зарубежных модниц, заказать наряды у знаменитых дизайнеров. Это позволяло им быть проводниками западных трендов на советском пространстве, задавать тон современной моде. Рассказываем о тех женщинах, на которых в плане стиля ориентировались больше всего.
1. Людмила Гурченко
Людмила Гурченко в фильме в фильме «Карнавальная ночь». / Фото: garderobus.ru
Первая, о ком хочется рассказать, это, конечно, Людмила Гурченко, которая была кумиром миллионов не только благодаря невероятно красивому голосу и потрясающей актерской игре, но также за счет умения одеваться. Известность и всеобщее признание Гурченко принесла роль в фильме «Карнавальная ночь» 1956 года. На момент выхода картины актрисе был всего 21 год, но юный возраст не помешал ей привлечь всеобщее внимание. Красота, обаяние, невероятная хрупкость – Людмила была рождена для того, чтобы носить модные платья и задавать тон.
Гурченко, сама того не ведая, познакомила советских девушек с французской модой, которая была для них недоступна. Женственность, элегантность, легкая нотка романтизма в образах, – все это позволило Людмиле стать «русской Марлен Дитрих». Вне зависимости от того, какую роль она играла, Гурченко всегда была ухоженной, с идеальной осанкой и с иголочки одета. Кстати, многие наряды девушка шила сама, не доверяя художникам по костюмам.
Людмила Гурченко в эффектном платье в горох. / Фото: pinterest.com
Всего актриса создала около 200 образов, и практически всегда была верна стилю 20-х годов прошлого века. Визитными карточками Людмилы были шелк, бисер и акцент на 48-сантиметровой (!) талии. Нередко наряды, которые предлагали дизайнеры, звезда переделывала под себя, добавляя новые, интересные детали. Так, например, произошло с платьем итальянского дизайнера Роберто Кавалли – Гурченко дополнила его вышивкой и декоративными элементами, купленными на блошином рынке.
2. Майя Плисецкая
Майя Плисецкая с Пьером Карденом. / Фото: fb.ru
Знаменитая балерина была кумиром не только в Советском Союзе, но и за границей. Ею восхищались, ей подражали, она приковывала взгляды и была «той самой», с кого хотелось брать пример. Лишним тому доказательством было сотрудничество с Пьером Карденом. Он считал Плисецкую своей музой, и каждый раз, когда она приезжала в Париж, одевал ее в самые последние модели. Более того, многие из этих образов создавались специально для Майи. Сам кутюрье утверждал, что в гардеробе балерины было около сотни нарядов, вышедших из-под его «пера». И это было практически все, что Плисецкая могла привезти из-за границы – в СССР у нее отбирали все подарки, за исключением одежды.
Однако дружбой с Пьером Карденом Майя не ограничилась. Она была знакома с Коко Шанель, Ивом Сен-Лораном, поэтому было бы странно, если бы «впитав» в себя французские модные тенденции, балерина не стала бы иконой стиля для советских женщин. Однако девушкам, живущим в СССР, которые не могли выехать за рубеж, было сложно угнаться за образами Плисецкой. Чего стоит только ее плотный белоснежный шелковый костюм, украшенный золотыми пуговицами, который балерине подарила сама Шанель!
Костюм, который Коко Шанель подарила Майе Плисецкой. / Фото: pinterest.ch
Искусствовед Ольга Хорошилова рассказывала, что балерина очень бережно относилась к вещам и зачастую сама продлевала им жизнь – несмотря на известность, гонорары Плисецкой были не настолько большими, чтобы она могла каждую неделю менять наряды. Самые роскошные аутфиты балерина берегла для съемок на западе. Яркий тому пример – серия снимков для журнала Harper's Bazaar, где Майя позировала в шубах Emeric Partos. Номер вышел в 1959 году.
3. Любовь Орлова
Любовь Орлова любила прически в голливудском стиле. / Фото: iznat.com
Вот, кто смело мог бы сойти за голливудскую актрису! Аристократические манеры, изысканность, безупречный блонд, завитые локоны – все это позволяло Любови Орловой быть истинной дивой не только на больших экранах, но и в жизни. В отличие от Людмилы Гурченко, которая сама создавала большинство своих образов, и Майи Плисецкой, которая полагалась на друзей-дизайнеров, Любовь Орлова прислушивалась ко мнению своего второго мужа, советского режиссера Григория Александрова. Ходят слухи, что у него был роман с Марлен Дитрих, и он решил «лепить» свою супругу по ее образу и подобию.
Сейчас уже не столь важно, правда это или нет. Имеет значение только то, что актриса стала кумиром советских людей благодаря своему таланту. А ее стильный внешний вид стал удачным дополнениям к потрясающим ролям. Девушки пытались повторить фирменную укладку Орловой, внимательно следили за тем, в какой одежде она появляется на экране. Кстати, по словам Виктории Севрюковой, художника по костюмам, актриса внимательно относилась к выбору не только одежды, но также нижнего белья – звезда надевала исключительно французские модели фисташкового цвета.
Стилистом Орловой был ее второй супруг. / Фото: pinterest.com
К счастью для Орловой, она могла себе позволить это сделать. Вместе с супругом актриса часто ездила за границу, любила бывать в Париже, откуда привозила не только нижнее белье, но и дорогие наряды, косметику. Когда-то гардероб Любови Петровны стал темой шутки Фаины Раневской: мол, одежды в нем так много, что моль так и не научилась летать.
5. Эдита Пьеха
Эдита Пьеха любила платья-футляры. / Фото: edyta.ru
Певица была одной из немногих советских звезд, кто придумал свой стиль сам. Конечно, она смотрела на то, ка одевались западные знаменитости, какую прическу и макияж они выбирали, но окончательное решение принимала только после многочисленных экспериментов. Эдита Пьеха никогда не надевала модные вещи, которые ей не шли, поэтому погоня за трендами была ей чужда.
Певица ввела моду на многие вещи: короткую стрижку, стрелки на глазах, шляпки с вуалью, костюмы-двойки, блузы с бантами – и это далеко не весь список. При выборе одежды Эдита ориентировалась на яркие и глубокие оттенки. Коричневый, черный, серый были ей чужды. Первый цвет она называла повседневным, второй – траурным, а третий считала обычной пылью. «Если окончательное решение будет за мной, я всегда предпочту красивые восточные оттенки: голубой, зеленый, сиреневый, бирюзовый», – говорила Пьеха. Одевал советскую звезду знаменитый советский дизайнер Вячеслав Зайцев.
Эдита Пьеха редко носила украшения. / Фото: livemaster.ru
Еще одной особенностью стиля певицы было практически полное отсутствие дорогих украшений. Массивные колье, серьги и кольца с драгоценными камнями были ей чужды. Вместо них Эдита повязывала на шею платки или украшала ее полоской бархата, которая визуально напоминала современные чокеры. Также Пьеху редко можно было встретить на каблуках – она считала себя слишком высокой (хотя в наше время рост 173 см, скорее средний), а потому предпочитала носить лаконичные лодочки с небольшим подъемом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии