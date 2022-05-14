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7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Ежедневно мы тратим массу времени на абсолютно бесполезные, рутинные действия. Десятки раз проверяем почтовый ящик, социальные сети, просто разглядываем картинки в сети. Эти короткие минуты нельзя потратить ни на что полезное — по крайней мере, так кажется большинству людей.

На самом же деле, существует достаточно большое количество навыков, освоить которые можно всего за пару-тройку минут. Каждый из них, несмотря на свою простоту, вполне может сэкономить вам несколько часов, а то и дней в будущем.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Быстрое чтение


Многие люди пытаются проговаривать каждое прочитанное ими слово. В результате, скорость чтения значительно замедляется — ведь вы, практически, проговариваете слова, пусть и в своей голове. Старайтесь заглушить голос, читая слова только глазами. Пары минут практики вам хватит, чтобы мозг перестроился на новую, более быструю схему чтения.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Успокойте нервы


Еда не дает человеку нервничать. Наш мозг напрямую связан с физиологическими процессами: подсознательно мы чувствуем, что во время еды опасности нет. В следующий раз, попав в неприятную ситуацию, просто киньте в рот жевательную резинку и сразу почувствуете себя более сосредоточенным.


Научитесь менять колесо


Ничего сложного в этом нет — но многие каждый раз едут в шиномонтажную мастерскую, а попав в неприятную ситуацию на дороге, просто вынуждены ждать доброго самаритянина.
В представленном выше видео — простая и подробная инструкция.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Компас в часах


Если вы заблудились, то выбраться к цивилизации вам могут помочь обычные часы. Поверните их так, чтобы маленькая стрелка смотрела на солнце. Теперь в центральной точке между 12 и этой стрелкой будет северная линия.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Складывать одежду


Не тратьте время на длинные сборы — сколько нервов и времени можно было бы сэкономить, просто умея правильно складывать вещи. Секрет в том, чтобы скатывать одежду в аккуратные рулоны, ну и, конечно же, стоит отказаться от ненужных мелочей.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Приготовление пищи


Речь не идет о сложных конструкциях, которые могли бы порадовать и шеф-повара из французского ресторана. Но простейшие блюда освоить можно всего за минуту — и экономить время и деньги на покупке продуктов и походах в ресторан.

7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Выучите пару узлов


Нам довольно часто приходится что-то завязывать или привязывать. Даже если вы не собираетесь провести ближайшие несколько лет на борту парусной яхты, уметь завязать пару-тройку морских узлов будет действительно полезно: беседочный, таутлайн и простой штык станут отличным началом.

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