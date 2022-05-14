7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Ежедневно мы тратим массу времени на абсолютно бесполезные, рутинные действия. Десятки раз проверяем почтовый ящик, социальные сети, просто разглядываем картинки в сети. Эти короткие минуты нельзя потратить ни на что полезное — по крайней мере, так кажется большинству людей.



На самом же деле, существует достаточно большое количество навыков, освоить которые можно всего за пару-тройку минут. Каждый из них, несмотря на свою простоту, вполне может сэкономить вам несколько часов, а то и дней в будущем.









Быстрое чтение

Успокойте нервы

Научитесь менять колесо

Компас в часах

Складывать одежду

Приготовление пищи

Выучите пару узлов