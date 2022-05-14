7 важных умений, которые можно освоить за минуты

Ежедневно мы тратим массу времени на абсолютно бесполезные, рутинные действия. Десятки раз проверяем почтовый ящик, социальные сети, просто разглядываем картинки в сети. Эти короткие минуты нельзя потратить ни на что полезное — по крайней мере, так кажется большинству людей.
На самом же деле, существует достаточно большое количество навыков, освоить которые можно всего за пару-тройку минут. Каждый из них, несмотря на свою простоту, вполне может сэкономить вам несколько часов, а то и дней в будущем.
Быстрое чтение
Многие люди пытаются проговаривать каждое прочитанное ими слово. В результате, скорость чтения значительно замедляется — ведь вы, практически, проговариваете слова, пусть и в своей голове. Старайтесь заглушить голос, читая слова только глазами. Пары минут практики вам хватит, чтобы мозг перестроился на новую, более быструю схему чтения.
Успокойте нервы
Еда не дает человеку нервничать. Наш мозг напрямую связан с физиологическими процессами: подсознательно мы чувствуем, что во время еды опасности нет. В следующий раз, попав в неприятную ситуацию, просто киньте в рот жевательную резинку и сразу почувствуете себя более сосредоточенным.
Научитесь менять колесо
Ничего сложного в этом нет — но многие каждый раз едут в шиномонтажную мастерскую, а попав в неприятную ситуацию на дороге, просто вынуждены ждать доброго самаритянина. В представленном выше видео — простая и подробная инструкция.
Компас в часах
Если вы заблудились, то выбраться к цивилизации вам могут помочь обычные часы. Поверните их так, чтобы маленькая стрелка смотрела на солнце. Теперь в центральной точке между 12 и этой стрелкой будет северная линия.
Складывать одежду
Не тратьте время на длинные сборы — сколько нервов и времени можно было бы сэкономить, просто умея правильно складывать вещи. Секрет в том, чтобы скатывать одежду в аккуратные рулоны, ну и, конечно же, стоит отказаться от ненужных мелочей.
Приготовление пищи
Речь не идет о сложных конструкциях, которые могли бы порадовать и шеф-повара из французского ресторана. Но простейшие блюда освоить можно всего за минуту — и экономить время и деньги на покупке продуктов и походах в ресторан.
Выучите пару узлов
Нам довольно часто приходится что-то завязывать или привязывать. Даже если вы не собираетесь провести ближайшие несколько лет на борту парусной яхты, уметь завязать пару-тройку морских узлов будет действительно полезно: беседочный, таутлайн и простой штык станут отличным началом.
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