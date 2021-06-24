5 угощений, которые можно быстро приготовить, если нагрянули гости на порог

Если у вас много друзей, то может статься так, что кто-то из них нагрянет к вам без предупреждения. А может возникнуть и более серьезная ситуация: что если с визитом заявится босс супруга или супруги? Очень важно не ударить в грязь лицом и мгновенно подать какое-то угощение. В данном материале - 5 рецептов отличных закусочек, на приготовление которых уйдет от 1 до 5 минут.
1. Канапе с оливкой и копченой колбасой
Гости будут удивлены! / Фото: cookpad.com
Если при нагрянувших внезапно гостях у вас оказалась в холодильнике банка оливок или маслин, то считайте, что вы спасены! Быстро нарезаем тонкими ломтиками копченую колбасу, салями или сервелат, берем шпажки для канапе и создаем вот такие волнообразные аппетитные мини-закусочки. Вашу фантазию гости оценят уж точно, но в дополнение окажутся сытыми.
2. Жареный хлеб с яйцом
Быстро, необычно, сытно. / Фото: lifehacker.ru
Для начала с помощью обычной коньячной рюмки нужно сделать круглое отверстие в мякише выбранного вами хлеба. Можно взять пшеничный тостовый хлеб, ржаной, цельнозерновой - тот, который вы привыкли есть и который всегда есть в кухне. Сковорода обильно смазывается сливочным маслом и затем хлеб обжаривается на протяжении ровно 30 секунд с каждой стороны. Затем разбейте в образовавшийся круг центр яйцо, добавьте те специи, которые считаете нужными, либо не добавляйте ничего. Желток примет нужную консистенцию всего за несколько минут. И горячее блюдо готово к употреблению!
Важно. Желток должен остаться частично жидким, как в классической глазунье. Если упустить момент, то он сварится и станет твердым и светло-желтым, как внутри яйца вкрутую. Не прозевайте, ибо блюдо потеряет изюминку!
3. Омлет в чашке
Омлет в чашке за пару минут. / Фото: youtube.com
Обильно смажьте всю внутреннюю поверхность подходящей для микроволновой печи чашки растительным маслом маслом и разбейте в неё два сырых яйца. Посолите и усердно размешайте венчиком или обычной вилкой. Порежьте кубиками сардельку, сосиску, докторскую колбасу или же любые копчёности - что найдется на полке холодильника. Сверху добавьте тертый сыр и готовьте в микроволновой печи 1 минуту при максимальной температуре. Спустя 60 секунд достаньте чашку, перемешайте смесь вилкой и готовьте еще 60 секунд. Удивление гостя гарантировано!
4. Французский сендвич
Лучше, чем в бургерной. / Фото: lifehacker.ru
Сперва нужно выбрать и выставить в микроволновой печи один из самых высокотемпературных режимов, например, для готовки мясных полуфабрикатов. На выбранный вами хлеб кладётся фабричный слайс твердого желтого сыра или насыпается тертый сыр, затем кладется ломтик ветчины (если ее нет - сгодится докторская колбаса). Теперь нужен еще один слой сыра (слайс или тёртый), и всё сверху закроет второй кусок хлеба. Смажьте сендвич с обеих сторон растительным маслом и готовьте его в микроволновой печи на вышеупомянутом очень жарком режиме минут 5. Французский сендвич готов!
5. Ягодный смузи
Домашний смузи. / Фото: 21planets.com
Для приготовление домашнего смузи за несколько минут вам понадобятся любые ягоды (малина, черная смородина, крыжовник, черника, замороженная или свежая клубника и т.п.) - примерно один стакан, два стакана кефира и один пакетик ванильного сахара. Ягоды высыпаются в чашу блендера, к ним добавляется ванильный сахар. Включаем блендер примерно на 120 секунд. Затем в чашу нужно влить холодный кефир и снова взбить блендером в течении 120 секунд. А если у вас есть привычка держать в морозильной камере формочки со льдом, то смело добавляйте в смесь еще и несколько кубиков льда. Осталось только разлить прохладный напиток по бокалам и наслаждаться вместе с гостями.
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