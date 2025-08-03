ГАЗ-16: как в Советском Союзе пытались создать летающую «Волгу»

Неважно, что у вас под капотом: двигатель внутреннего сгорания или электромотор. История и практика применения доказали, что нынешняя конструкция и компоновка автомобиля являются оптимальным решением – кузов, силовой агрегат под капотом, четыре колеса. Однако, в XX веке инженеры разных стран неоднократно пытались найти другие технические решения.
Создан в 1960 году. |Фото: drive2.ru.
В 1960 году в стенах конструкторско-экспериментального отдела (КЭО) Горьковского автомобильного завода был разработан первый опытный образец автомобиля повышенной проходимости с аэродинамической разгрузкой. Создана уникальная машина была коллективом инженеров под руководством конструктора Алексея Андреевича Смолина. Также в проекте принимали участие специалисты НАМИ под руководством конструктора Василия Ивановича Ханжонкова. Инновационный экспериментальный автомобиль получил индекс ГАЗ-16. В дальнейшем было создано еще две модификации машины с аэродинамической разгрузкой ГАЗ-16А и ГАЗ-16Б.
Не только ДВС. |Фото: drive2.ru.
ГАЗ-16 был одной из попыток создания универсального транспортного средства, которое объединяло бы в себе с одной стороны высокую проходимость, а с другой стороны высокий ресурс и экономичность. Автомобили проекта «16» имели гибридную ходовую часть. В обычном режиме машины использовали обыкновенное автомобильное шасси от ГАЗ-21 «Волга», дополненное рулевым управлением и гидравлическими тормозами. А для преодоления участков бездорожья и небольших водных преград в ГАЗ-16 была предусмотрена воздушная подушка и пара пропеллеров.
Очень сложная машина. |Фото: denisovets.ru.
В движение экспериментальная машина приводилась силовой установкой ГАЗ-13 «Чайка» конфигурации V8 с отдачей 195 л.с. На пике ГАЗ-16 мог разгоняться до 170 км/ч, хотя крейсерская скорость машины на шоссе составляла не более 70 км/ч. В режиме судна на воздушной подушке работа ДВС дополнялась двумя маршевыми двигателями М61К мощностью 28 л.с. каждый. Увы, четкого представления о том, каким именно должен быть советский универсальный автомобиль, у конструкторов не было. Поэтому после серии экспериментов с моделями «А» и «Б» проект ГАЗ-16 был свернут. Несмотря на всю смелость идеи, большой проблемой 16-го стало то, что машина соединяла в себе недостатки как автомобилей, так и СВП.
Это был интересный проект. ¦Фото: only-paper.ru.
Автомобиль получился слишком сложным с технической точки зрения и очень громоздким. Добиться приемлемого уровня расхода топлива отечественные конструкторы так и не смогли. Машина обладала ограниченной грузоподъемностью – всего 500 кг. В купе с остальным проблемами, комиссия пришла к выводу о том, что области применения для перспективного ГАЗ-16 ни в Советском Союзе, ни на экспорте нет. В итоге проект закрыли, а единственный оставшийся 16-ый передали в Музей ПАО ГАЗ. Там уникальная машина хранится по сей день.
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