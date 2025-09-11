Пистолет С-4: зачем КГБ СССР понадобилось настолько странное оружие

В годы холодной войны советская разведка была одной из лучших в мире. С уверенностью можно сказать, что советские разведчики делили пальму первенства с разведчиками американскими. На снаряжение и оснащение агентов в Союзе не скупились. В том числе не ленились тратиться на создание узкоспециализированного оружия.
Пистолет создавался для разведки. |Фото: gunrf.ru.
Компактный бесшумный пистолет С-4 создавался в годы Холодной войны специально для проведения специальных операций, в первую очередь по устранению важных целей. Причудливая форма этого оружия была напрямую связана с тем типом боеприпасов, которые использовал С-4 для стрельбы.
Заряжался всего двумя патронами. |Фото: allzip.org.
Пистолет имел два ствола аккурат под два заряда. Конструкция у С-4 была намного сложнее, чем у большинства обычных пистолетов. Так, бесшумное оружие разведчика требовало ручного взведения ударно-спускового механизма перед каждым выстрелом. Заряжался пистолет специальными патронами ПЗАМ калибра 7.62х63 мм. Максимальная дальность стрельбы из такого составляла 10-12 метров. При этом пуля обладала весьма неплохим пробивным действием.
Красивое оружие. |Фото: wikiwand.com.
Масса С-4 составляла 0.66 кг. С парой снаряженных патронов вес увеличивался до 0.7 кг. Длина оружия составляла 140 мм. При условии ручного взведения и ручной перезарядки, скорострельность С-4 в умелых руках могла достигать 6-8 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули составляла 145 м/с.благодаря ряду конструктивных особенностей осуществляли запирание пороховых газов в гильзе. В дальнейшем на базе С-4 был создан новый пистолет для спецслужб СССР, известный как МСП «Гроза».
На базе С-4 было создано несколько моделей. ¦Фото: rufor.org.
