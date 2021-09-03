Как сделать кухонную стойку своими руками

За кухонной стойкой можно не только выпить чашечку кофе или по-быстрому перекусить, собираясь на работу — из нее получится отличный обеденный столик.
Помимо этого, с помощью кухонной стойки можно разделить помещение на две зоны: для приготовления пищи и для семейных посиделок.
В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно сделать кухонную стойку. В данном случае она будет изготовлена из бетона и кирпича (также можно использовать стеновые блоки).
Этой интересной идеей поделился автор YouTube канала Paloma Cipriano — рекомендуем взять на заметку!
Необходимые материалы:
- песок, цемент, щебень — для приготовления бетона;
- кирпич;
- керамическая плитка;
- немного металла (арматура и стальная проволока);
- бетонные столбики;
- шпаклевка для отделочных работ.
Приступаем к работе
Если у вас уже имеется напольное покрытие и отделка на стенах, то надо будет сначала прорубить плитку на полу, и немного углубиться, чтобы установить опорную «ножку», а также сделать два отверстия в стене, чтобы установить пару бетонных столбиков.
Из кирпичей или блоков по-быстрому сооружаем опорную «ножку», после чего устанавливаем бетонные столбики.
В принципе, бетонные столбики запросто можно заменить на металлический уголок (главное, чтобы была полка для укладки плитки).
На следующем этапе укладываем керамическую плитку на горизонтальные опоры, и из обрезков металла делаем простенький металлокаркас для армирования бетона.
Приготавливаем бетонную смесь, заливаем ее в получившуюся несъемную опалубку. Верхний слой бетона разглаживаем гладилкой.
В завершении останется только приготовить раствор из сухой смеси (шпаклевки), и нанести его шпателем на бетонную поверхность — естественно, после того, как он полностью высохнет, и на кирпичную опорную «ножку».
В данном случае использовалась какую-то специальная шпаклевка, после шлифовки которой на поверхности кухонной стойки появилась интересная текстура.
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