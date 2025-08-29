5 исторических находок современности, которые помогают раскрыть загадки прошлого

Историки не способны изучать события прошлого без археологических экспедиций и других видов поиска памяток. Однако многим кажется, что самые потрясающие и масштабные открытия, как, например, раскопки Помпей, уже произошли ранее, а сегодня новых исследований практически нет. Вот только в реальности это совсем не так: исследователи продолжают получать всё новые памятки для изучения древних и не очень времён.
1. Мозг динозавра
Уникальная находка, связанная с временами до человека. /Фото: nplus1.ru
Окаменелости органики остаются важным источником информации, особенно о временах до появления человека. Однако некоторые из них являются настоящей редкостью. Так, в 2016 году учёными был обнародован сенсационный факт об обнаружении окаменелого мозга динозавра. Причём оказалось, что это произошло ещё в 2004 году, когда во время раскопок один из искателей древних костей оставил себе необычный камешек в графстве Сассекс, Великобритания. И только 12 лет спустя было установлено, что он является окаменелым мозгом динозавра, возраст которого составляет 133 миллиона лет. Это первая находка органа древнего животного, которая содержит огромное количество уникальной информации о нём.
2. Армейские стёганые одеяла
Солдатам не чуждо рукоделие. /Фото: 4tololo.ru
Рукоделие обычно у людей ассоциируется именно с женщинами, однако и представители сильной половины человечества тоже отлично владели различными техниками. Даже если они были военными. Так, в 2017 были презентованы образцы стёганых одеял, которые были созданы солдатами самых разных армий и времён.
3. Скелет австралопитека
Редчайшая находка древнего человека. /Фото: social.org.ua
Справедливости ради, следует уточнить, что первая находка из этого костяка была сделана палеоантропологом Роном Кларком во время работы в пещерах Стеркфонтейна в Южной Африке ещё в конце прошлого века - тогда ему удалось обнаружить несколько костей древнего предка человека, который известен как «австралопитек». И только двадцать лет спустя сумели найти почти полный скелет этого непрямого предка современных людей, что является настоящей редкостью. Впервые костяк представили публике всего пять лет назад.
4. Неизвестная коллекция Моне
Неожиданное пополнения наследия Моне. /Фото: 4tololo.ru
Наследие легендарного французского художника Клода Моне и сегодня особенно ценится, однако мало кто знает, что он не только сам писал, но и коллекционировал работы других художников. Так, ему удалось собрать аж 120 картин и скульптур, среди которых есть шедевры Делакруа, Коро, Сезанна, Мане, Ренуара, Писсарро и Синьяку. Однако представить их на всеобщее обозрение удалось их только в 2017 году. Экспозиция была презентована в музее Мармоттан-Моне в Париже
5. Потерянные фотографии Роберта Скотта
Новые изображения трагической истории. /Фото: novostinauki.ru
Трагедия экспедиции капитана Роберта Скотта в 1912 на Южный полюс известная многим. И источниками по этой истории является не только найденная стоянка, но и дневниковые записи и фотографии, которые были сделаны погибшими участниками похода. Однако только одиннадцать лет назад потомок одного из них решил опубликовать фотографии, которые были сняты лично капитаном Скоттом. Ранее о существовании этого альбома знали, но на протяжении полувека считали утерянным. Ранее публиковались только фото другого человека.
