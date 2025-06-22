6 легких блюд, когда хочется вкусно поесть, а не изобретать велосипед

Блюдо 1: Оладьи с луком и яйцом

Оладьи будут вкуснее, если подать их с соусом. / Фото: food.pibig.info

Блюдо 2: Яйца пашот

Яйца пашот удобно готовить в силиконовых формочках

Блюдо 3: Горячие бутерброды

Горячие бутерброды с яйцом и овощами. / Фото: coffmachines.ru

Блюдо 4: Печенье из яблок и миндаля

Яблочное печенье готовится из трех ингредиентов. / Фото: povar.ru

Блюдо 5: Печеный картофель

В кармашки нужно положить масло и сало. / Фото: coffeepapa.ru

Блюдо 6: Фриттата

Итальянский омлет с колбасой и картофелем. / Фото: hibiny.ru