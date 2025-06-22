6 легких блюд, когда хочется вкусно поесть, а не изобретать велосипед

Готовка – ежедневная обязанность, от которой никуда не денешься. Но это вовсе не значит, что хозяйки должны по два-три часа стоять у плиты. Novate.ru предлагает взять на заметку простые и быстрые рецепты из доступных ингредиентов, которые помогут не только сэкономить время, но и разнообразить привычные завтраки, обеды и ужины.
Блюдо 1: Оладьи с луком и яйцом
Оладьи будут вкуснее, если подать их с соусом. / Фото: food.pibig.info
Для приготовления таких оладьев, или, как мы их иногда называем, «ленивых пирожков», вам понадобится: 200 граммов муки, 300 миллилитров кефира, три яйца, зеленый лук по вкусу, две-три столовых ложки растительного масла для обжарки, чайная ложка разрыхлителя.
Для начала следует отварить два яйца – устанавливайте таймер на десять минут, чтобы они не получились жидкими. Далее измельчите их ножом и смешайте с мелко нарезанным зеленым луком. Переходим к тесту. В глубокой миске соедините кефир, муку, одно яйцо и разрыхлитель. Хорошо перемешайте продукты венчиком, чтобы получилась консистенция сметаны, а затем добавьте яйца с луком.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте тесто ложкой в форме оладьев. Обжаривать их нужно на среднем огне примерно по четыре минуты с каждой стороны. Если есть время, можно приготовить к оладьям соус. Для этого смешайте сметану или майонез с зубчиком чеснока и добавьте мелко нарезанный укроп.
Блюдо 2: Яйца пашот
Яйца пашот удобно готовить в силиконовых формочках
Принято считать, что это блюдо очень трудное и приготовить его дома так, как делают это в ресторане, невозможно.сковороду или большую кастрюлю, налейте примерно стакан воды и поставьте на огонь.
В это время смажьте силиконовые формочки для кексов небольшим количеством растительного масла и разбейте в них яйца. Когда вода в сковороде закипит, поставьте в нее формочки и оставьте примерно на полминуты на сильном огне. Далее накройте посуду крышкой, убавьте огонь и готовьте яйца еще пару минут. По истечении времени достаньте формочки и поставьте их на противень с холодной водой, чтобы они не переварились.
Пока пашот варится, отправьте в тостер хлеб и нарежьте ингредиенты для сэндвичей, например, авокадо, красную рыбу, лист салата. Именно с этими ингредиентами прекрасно сочетается яйцо пашот – завтрак получается не только вкусным, но и сытным.
Блюдо 3: Горячие бутерброды
Горячие бутерброды с яйцом и овощами. / Фото: coffmachines.ru
Конечно, можно просто положить на хлеб кусочек сыра и колбасы, но если вам уже надоел этот вариант перекуса и хочется чего-то более интересного и оригинального, тогда попробуйте приготовить наше блюдо. Для этого возьмите несколько ломтиков тостового хлеба, вырежьте в них небольшой круг, разложите на противне, застеленном пергаментом, и вбейте в серединку по яйцу.
Далее измельчите болгарский перец, красный лук, брокколи и грибы (ингредиенты можете менять по своему вкусу) и выложите эту смесь сверху на яйцо. В конце украсьте бутерброды любым тертым сыром, который вам нравится, и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на десять минут. Вуаля – невероятно вкусные, хрустящие бутерброды с необычной начинкой готовы!
Блюдо 4: Печенье из яблок и миндаля
Яблочное печенье готовится из трех ингредиентов. / Фото: povar.ru
Наверное, у каждого из нас была ситуация, когда звонили друзья или родственники и говорили, что будут через полчаса. В это время включается настоящая паника, потому что непонятно, за что хвататься: то ли убирать, то ли готовить десерт к чаю. Предлагаем доверить уборку мужу или просто запихнуть все вещи, которые валяются, в шкаф, а затем приступать к приготовлению лакомства.
Один из самых быстрых вариантов, который требует минимума ингредиентов и усилий с вашей стороны – это печенье. Для его приготовления вам понадобится три больших яблока, 90 граммов овсяных хлопьев, 150 граммов миндаля или любых других орехов и шоколад по желанию.
Очистите яблоки от кожуры, удалите из них сердцевину и нарежьте кубиками. Далее положите их в чашу блендера вместе с орехами и овсяными хлопьями и хорошо измельчите, чтобы масса стала однородной. Выложите на противень, застеленный пергаментом, получившуюся смесь (удобно это делать с помощью ложки) и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Время может быть чуть больше или меньше – ориентируйтесь по верхушке – она должна приобрести красивый золотистый оттенок. Когда печенье остынет, можете украсить его шоколадом, сахарной пудрой, какао или любым другим декором на ваш вкус.
Блюдо 5: Печеный картофель
В кармашки нужно положить масло и сало. / Фото: coffeepapa.ru
Для приготовления вкусных картофельных долек с аппетитной хрустящей корочкой вам понадобится: один килограмм картофеля, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сала, пять зубчиков чеснока, соль, перец, итальянские травы по вкусу.
Тщательно вымойте картофель (чистить не нужно), разрежьте пополам, хорошо обсушите салфетками или бумажным полотенцем и выложите на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Смажьте небольшим количеством оливкового или любого другого растительного масла (удобнее всего делать это кисточкой) и приправьте специями. После этого отправьте картофель запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Время контролируйте сами – должна появиться румяная корочка. Обычно, это 20-25 минут.
Чеснок очистите от шелухи, а затем нарежьте вместе с салом и маслом тонкими длинными кусочками. Масло уберите в холодильник, чтобы оно немного затвердело. Когда картошка будет готова, разрежьте ее вдоль примерно на треть, чтобы образовался кармашек. Аккуратно отодвиньте ножом мякоть и положите внутрь по кусочку масла, сала и чеснока. Проделайте эти нехитрые манипуляции с каждой половинку и подавайте печеный картофель «с сюрпризом» к столу.
Блюдо 6: Фриттата
Итальянский омлет с колбасой и картофелем. / Фото: hibiny.ru
Это итальянский омлет с начинкой, основным ингредиентом для которого являются яйца. Все остальное – дело вашего вкуса, фантазии, а также наличия продуктов в холодильнике. Мы предлагаем приготовить самый простой вариант фриттаты – с картофелем и вареной колбасой.
Вам понадобится три-четыре средних картошины, одна головка репчатого лука, четыре яйца, 50 граммов твердого сыра, сто граммов вареной колбасы (можно заменить на ветчину, окорок, копченую колбасу), две столовых ложки растительного масла, соль, перец и другие специи по вкусу.
Колбасу нарежьте кубиками или тонкой соломкой, сыр измельчите на крупной терке. Картофель очистить от кожуры и нарежьте произвольными кусочками небольшого размера, лук измельчите. Разогрейте на плите сковороду, смазанную растительным маслом, выложите на нее картофель и обжаривайте в течение пяти минут.
Добавьте в сковороду лук и готовьте до тех пор, пока картофель не станет мягким. Далее положите колбасу, а через пару минут – влейте взбитые вилкой яйца. Равномерно распределите их по всей поверхности картофеля и оставьте на несколько минут под крышкой, пока низ не схватится. После этого посыпьте омлет сыром и дождитесь, пока он расплавится. Вуаля – фритата готова. Если же вы хотите, чтобы у омлета появилась аппетитная румяная корочка, можете поставить сковороду на две-три минуты в духовку под верхний нагрев.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии