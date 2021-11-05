10 раритетных вещей из времён СССР, которые современной молодежи покажутся странными

Угадайте с первого раза, что это такое.

1. Механический миксер

Ручной миксер.

2. Металлическая авоська

Суровая авоска для походов в магазин.

3. Батарейки

Сделано в СССР.

4. Штопор

Просто штопор.

5. Велосипедный звонок

Делать дзинь-дзинь во время езды.

6. Венчик для взбивания

Для взбивания.

7. Велосипедный счетчик

Чтобы знать, как много проехал.

8. Форма для выпечки

Высокотехнологичный прибор для приготовления печенья.

9. Лупа для чтения

Можно и со смартфоном использовать.

10. Шприц для крема «Ромашка»

Шприц для крема.