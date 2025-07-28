Дурная репутация: 7 собачьих пород, находящихся под запретом

Некоторые породы собак отличаются «скверным характером». Иные и вовсе от природы предрасположены к агрессивному поведению. А в отношении третьих сформировалось устойчивое клише о той самой «агрессивности», даже если на самом деле все не так. Как бы то ни было, в мире есть страны, в которых серьезно ограничивают или прямо запрещают содержание тех или иных пород.
1. Американский питбультерьер
Порода запрещена в трех странах. ¦Фото: krasivoe-foto.ru.
Американская порода имеет сложный темперамент. Однозначную психологическую характеристику питбультерьеру дать практически невозможно, так как внутри породы разные типы этой собаки могут сильно отличаться. Тем не менее большинство питбультерьеров склонны к зоологической агрессии, активной охране территории, азартности и своенравности. Собака часто проявляет активную агрессию, когда думает, что ей угрожает опасность. В Австралии, Эквадоре и Малайзии заводить эту породу запрещено. Еще в ряде стран содержание питбультерьера сопряжено с рядом серьезных ограничений.
2. Канарский дог
Склонен к агрессии. |Фото: mirfauni.com.
Несмотря на свое название, родиной этой пастушьей и сторожевой собаки является Испания. Большинство собак этой породы имеет уравновешенный и даже слегка флегматичный характер. Несмотря на это, как минимум в трех странах канарский дог на сегодняшний день официально запрещен. Этих собак нельзя заводить в Новой Зеландии, Австралии и Малайзии. Связано это с тем, что в 2010-х годах порода «отметилась» сразу серией нападений на людей, в том числе с летальным исходом.
3. Бразильский фила
Только кажется добродушной. |Фото: ferrethome.ru.
Бразильйский мастиф, как несложно догадаться, был выведен в Бразилии. В свое время фила бразилейро использовались для охоты, охраны территории, выпаса скота, а также для охоты на сбежавших рабов… Собака отличается исключительной покорностью перед хозяином и не скрывает своего недоверия к посторонним. К слову, на выставках проявление агрессии со стороны бразилейро не считается поводом для дисквалификации. Потенциальная опасность породы привела к тому, что в ряде стран она запрещена. К таковым можно отнести США, Новую Зеландию, Австралию, Данию и Норвегию.
4. Немецкая овчарка
Немец запрещен почти во всех странах. |Фото: proprikol.ru.
Едва ли эта порода нуждается в каком-либо дополнительном представлении. Собака достаточно популярна среди заводчиков. При этом как минимум в 11 странах немецкая овчарка запрещена. В этот список как не странно входят Соединенные Штаты. Справедливости ради, там собаку завести все-таки можно, однако в этом случае гражданин не сможет рассчитывать на выплату страховки. К слову, даже там, где эта порода не запрещена, она все равно относится к так называемым «потенциально опасным».
5. Ротвейлер
Порода под ограничениями. |Фото: mypets24.com.
Немецкие молоссы обладают устойчивой психикой, спокойным и сильным характером. При этом ротвейлеры склонны демонстрировать доминантное поведение. К посторонним людям немецкая порода демонстрирует нескрываемое недоверие, вплоть до агрессии. Собственно, по этой причине во многих странах ротвейлер подпадает под те или иные ограничения. Впрочем, прямого запрета на популярную караульную породу пока нет ни в одной стране. Хотя в США, Австралии и Новой Зеландии подобные инициативы обсуждались как минимум раз в истории.
6. Тоса-Ину
Японский мастиф. |Фото: ddvip.ru.
Единственная японская порода молоссов. Первоначально мастиф был выведен из пород Старого Света для проведения собачьих боев. В последствии Тоса-Ину также стала собакой-компаньоном и сторожем. Порода отличается спокойствием, терпеливостью и высоким вниманием. Однако, при этом у Тоса-Ину жестко выраженная территориальность и высокая самостоятельность, что делает ее потенциально опасной для окружающих. Как минимум в 15 странах мира японский мастиф запрещен частично или полностью, а Великобритании суровая порода и вовсе провозглашена нелегальной.
7. Стаффордширский бультерьер
Бультерьер делает кусь. |Фото: ferret-pet.ru.
Смесь бульдога… Нет, не с носорогом, а с терьером. Скорее всего. Когда смотришь на этого симпатягу, сложно поверить, что такая собака может быть запрещена хоть где-то! Стаффордширский бультерьер – это отличная собака-компаньон, которая демонстрирует исключительную преданность хозяину. Однако, вместе с тем данная порода склонная проявлять повышенную агрессию к другим собакам. Так же собаку запрещается оставлять с маленькими детьми. В ряде стран континентальной Европы стаффордширский бультерьер – запрещен.
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