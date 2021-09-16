Панк, пляжные вечеринки и сомнительные удовольствия: Иллюстрации о том, что жизнь - не всегда хороши

Художник и иллюстратор Боб Доб (Bob Dob) – мастер воплощения и «культивирования» воспоминаний своей юности, что лежит в основе визуальных повествований и персонажей, которые он любит развивать и исследовать в своём творчестве. Прислушиваясь к часто непростым, но жизненно важным переживаниям молодых лет, Бобу удаётся найти юмор в любой темноте и тенях, окружающих те времена и годы. Культура сёрфинга, скейтбординга и панка в его когда-то родном городе (Эрмоса Бич), создаёт фон, среди которого его юные герои бесятся, сходят с ума от прожигания жизни и каждого дня в ней, являя зрителю яркие и неординарные моменты и ситуации, с которыми, возможно, кому-то так же довелось столкнуться и пережить.
Чёрный ворон. Автор: Bob Dob.
Hodads: Эрмоса Бич. Автор: Bob Dob.
Боб Доб родился и вырос в Эрмоса Бич (Калифорния). В течение десяти лет он играл на гитаре в панк-группе Lunacy, и музыкальная сцена в Лос-Анджелесе оказала сильное влияние на его визуальное искусство. В 2001 году Боб окончил колледж искусств и дизайна Отиса со степенью бакалавра в области иллюстрации. В настоящее время, будучи профессором по совместительству в Отисе, он работает коммерческим иллюстратором, а также художником-экспонентом. Его работы «кочевали» по всей территории США и Европы, и он провёл персональные выставки в таких известных галереях, как LaLuz DeJesus и Gallery 1988. А впечатляющий список его иллюстративных клиентов включает в себя такие каналы, как The Fox Family Channel, Aflac, Kraft, Intel, The Village Voice, American Airlines, Southwest Airlines и Random House Publishing.
Голубые небеса. Автор: Bob Dob.
Обладая своеобразным чувством юмора, художник частенько подшучивает над собой, рифмуя своё имя как Бобби Добби, при этом рассказывая о том, как он рос на пляже Эрмоса, представляющим по тем временам гетто яппи: «Hermosa Beach имеет богатую историю в культуре сёрфинга, а также рождение хардкор-панка на западном побережье. Black Flag, Descendants и Circle Jerks − всё это повлияло на меня во многих отношениях: от питья пива под пирсом до создания собственной трэш-панк группы. Художественная сцена находилась и находится под сильным влиянием культур сёрфинга, скейта и панка, так как многие люди, с которыми я вырос здесь, и которые испытали на себе все прелести Эрмоса, создают необычное искусство, порой трудно поддающееся логике».
Мужчина, который смеётся. Автор: Bob Dob.
Практически все рисунки Боба основаны на его личностном опыте, а также на любви к таким известным персонажам, как «Супербратья Марио», которых он частенько изображает в своих работах, представляя их в самых каверзных ситуациях, вызывая улыбки и недоумение у зрителей, ведь понять такой юмор дано далеко не каждому, но оценить творчество по достоинству – запросто. Взять хотя бы тот арт, где Луи пьёт молоко, пьянея от него так, словно это приличный стакан алкоголя. Оказывается, данная работа была навеяна тем, что первый сын Боба был очень привередлив в еде, страдая при этом аллергией и непереносимостью лактозы.
Где умирают вороны. Автор: Bob Dob.
Модельный ряд. Автор: Bob Dob.
О творчестве Боба можно говорить очень долго, ссылаясь на личное мнение, высказывая своё за и против в адрес художника, который всего лишь изображает то, что ему было, есть и возможно будет близко. И пусть его работы многим не нравятся, это не означает, что им нет места в мире искусства. Посмотрите на то, как он ловко обыгрывает ситуацию с симпатичной красоткой на пляже, вокруг которой «выплясывает» бесноватый чёрт, злобно сжимающий в руке печенюшку, в то время как тётенька-панк в чёрном платье с доской для серфинга явно задумала погонять не на волнах. Или взять хотя бы туже картину «Модельный ряд», где на сцене стоит потрёпанный жизнью мальчик Микки Маус с характерным для его возраста жестом, строго указывающим в каком направлении идти не только обидчикам, а и судьям, решившим оценить обстановку.
Мышеловка армии. Автор: Bob Dob.
Кокс. Автор: Bob Dob.
Другая, не менее жизненная и лирическая работа под названием «Мужчина, который смеётся», больше напоминает кадр из драматического фильма, где унылый мужик с набитыми «рукавами» бренчит на гитаре, воспевая оды паре стопок и бутылке на столе. Отсюда сам собой напрашивается нескромный вывод, что все его работы – неприкрытая реальность, которой многие боятся смотреть в глаза. Ловкая маскировка собственных чувств и переживаний за улыбками или постными лицами, там, где лысоголовый паренёк в чёрной одежде с гитарой, тот, что ранее якобы улыбался, стоит на светофоре, над чем-то серьёзно задумавшись. А вот и «Мышеловка» с её сладкими и не очень уловками, сулящая определённо что-то хорошее, но практически каждый понимает, что на деле это вовсе не так, и гусь на картинке больше не гусь, а какая-то выпотрошенная утка в луже крови. И это всего лишь цветочки, самое сочное впереди. Баночка любимой многими поколениями Кока-Колы носит неоднозначное название «Кокс», полностью подтверждая своё содержимое сплющенным выражением лица и белозубой улыбкой, натянутой так, что ещё немного и щёки треснут. Бедный, ничего неподозревающий Крампус, выбравшись на свободу из долгого заточения, видимо решил прогуляться по заснеженному лесу, да вот только не в то время и не в том месте. Разве мог он знать, что нарвётся на компашку обезумевшей молодёжи, решившей отыграться на рогатом по полной программе, посадив его не только на цепь, а и выбив пару передних зубов, да знатно потаскав за волосы (ох, уж эти девочки, принявшие на душу). И таких вот странных рисунков пруд пруди, где увиденное каждый интерпретирует по-своему, видя не только плохое и хорошее, а и то, что всё в этом мире повязано между собой, но при этом относительно. Впрочем, на безумный полёт фантазии это никак не распространяется, так что не забудьте включить воображение, чтобы увидеть что-то своё.
Крампус. Автор: Bob Dob.
Так же автор рассказывает о том, что у него замечательные ученики, и они действительно вдохновляют его продолжать усердно работать. Он говорит о том, что ему очень повезло, что он зарабатывал на жизнь созданием искусства, и ему об этом напоминают ученики, которые стремятся к тому же успеху. Зачастую, он может видеть их напуганными тем, что ждёт их впереди, и это хорошо. Занятие любимым делом мотивирует их, помогая им оплачивать счета и расходы. Кроме того, они держат его в курсе растущих тенденций в искусстве и музыке, хотя их музыка по большей части отстой, но, тем не менее, это всё же лучше, чем сидеть и бездействовать, так и не предприняв ни одной попытки изменить собственную жизнь.
Barrels of Fun. Автор: Bob Dob.
Боб постоянно твердит о том, что выход из зоны комфорта очень важен. Показ «The Mouseketeer Army», который он провёл, был отличным опытом обучения. Его тогдашний товарищ по студии, Грег Симкинс (Крэола), заставил Боба работать с аэрозольной краской, трафаретами и самопроизвольно капать и разбрызгивать краску повсюду. Абсолютно другой подход, чем его рисунок, переносимый на холст, а затем медленно накапливающий краску: «Забавная история приключилась у нас с Грегом: когда я впервые нарисовал американский флаг на деревянной панели для шоу «Мышеловец», 4 на 8 футов, я смешивал в чашке гигантской кистью разбавленную коричневую краску, глядя при этом на панели, пытаясь стратегически представить разбрызгивание краски поверх них. Грэг подошёл и спросил: «Нервничаешь?». Я сказал: «Да», он выхватил кисть из моей руки и просто бросил краску куда придётся. Поначалу я удивился и испугался, но потом увидел, что это то, что нужно, и после этого расслабился, понимая, как же иногда важно покинуть насиженное место и привычный стиль».
Везение. Автор: Bob Dob.
Дурная голова. Автор: Bob Dob.
Помимо всего этого, у Боба иногда бывают идеи, которые влияют на другие картины в его голове. Маленькие сюжетные линии об окружающей среде, в которой могут быть головы. Таким образом, родилась безумная идея создания головы-пакета горящей в огне. И всё то, что он делает, обладает иногда ярко выраженным подтекстом, высмеивающем человеческие нелепости. Когда в 2003 году Бобби участвовал в конкурсе иллюстраций, и его друг художник Натан Ота (Nathan Ota) был председателем комитета, Доб представил личную картину под названием «Робомальчик» в теме циркового шоу. Это был своего рода автопортрет, основанный на пережитом раке кости в возрасте двенадцати лет, из-за чего Бобу поставили кусок металлической скобы и стержня в колено. Присяжные собирались дать ему награду, но Крис или Роб Клэйтон из Clayton Brothers, входившие в состав судейской коллегии, сказали, что им не хватает драмы. Они сказали, может быть, если бы там была мёртвая птица или что-то на земле, картина выглядела бы лучше: «Мой друг Натан сказал мне это, и я сказал ОК. Итак, для следующего конкурса в 2004 году я сделал похожую работу, но на этот раз «Amp Head», и когда мне нужно было добавить «драму», я добавил мёртвого опоссума с вороной, поедающей кишки у ног персонажей. Судьям это очень понравилось, и небольшая критика братьев Клэйтон, данная моей картине «Robo Boy» действительно повлияла на то, как я подхожу к рассказам в своём последующем творчестве».
http://vs-t.ru/pank-plyazhnye-vecherinki-i-somnitelnye-udovolstviya-illyustracii-o-tom-chto-zhizn-ne-vsegda-xoroshie-vremena
Робомальчик. Автор: Bob Dob.
Я вижу вещи. Автор: Bob Dob.
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