Кофе как удобрение и еще 6 применений кофейной гущи в огороде

Кофе бодрит не только людей, но и растения! Если вы заядлый кофеман, не торопитесь выбрасывать спитую гущу. Заставьте ее "работать" на ваш урожай при помощи наших советов.

Многие из нас не мыслят свое утро без чашки ароматного крепкого кофе. Этот черный напиток оказывает поистине "магическое" действие на организм: мысли проясняются, повышается работоспособность и настроение. А знаете ли вы, что примерно таким же образом кофе может влиять и на растения? Конечно же, при должном применении!

1. Кофе как удобрение

Естественно, по эффективности кофе не сравнится с любым быстродействующим удобрением, а уж тем более не заменит комплексной подкормки. Но стоит признать, что внесение спитой кофейной гущи в почву вокруг растений оказывает на них благотворное влияние.

Разлагающаяся органика повышает биологическую активность почвы. Во-первых, она насыщает почву азотом. Во-вторых, она привлекает дождевых червей, которые рыхлят почву. В-третьих, кофе, используемое как удобрение, позволяет растениям легче усваивать медь, магний, калий и фосфор из почвы.

Несмотря на то что кофе содержит 2% азота, это не значит, что он может заменить полноценное азотное удобрение. Так как разлагается кофейная гуща довольно долго, элементы высвобождаются медленно.

Существует мнение, что кофе значительно повышает кислотность почвы, поэтому подойдет в качестве удобрения только растениям, которые требуют пониженного уровня pH (хвойные, рододендроны, верески и т.д.). Однако это не совсем так. Кофе действительно "кислит", но только в свежем виде.

Спитая кофейная гуща обладает нейтральной реакцией – около pH 6,5-6,8 (при идеальном кислотно-щелочном балансе pH 7). Для верности перед использованием в огороде гущу желательно промыть чистой водой.

2. Компост из кофейной гущи

Компостировать использованный кофе проще некуда – достаточно просто выбрасывать гущу в компостную кучу. Опять же, учитывая споры о ее кислотности, для большего спокойствия желательно предварительно промыть ее под струей проточной воды.

Следом за гущей можно отправлять и бумажные кофейные фильтры. Все это перепреет и пойдет на пользу растениям.

Единственный важный нюанс, который стоит учитывать при компостировании – грамотный подбор компонентов компоста. Кроме кофейной гущи и других пищевых отходов в компостную яму нужно добавить более "основательные" компоненты: солому, древесные остатки, навоз, скошенную траву и т.д. Кофейная гуща должна составлять не более 15-20% всего компоста, иначе он просто не будет преть.

3. Мульча из кофейной гущи

Многие огородники используют кофейную гущу как экологически безопасную мульчу. Она безопасна для растений, высвобождает питательные элементы в почве, обогащает ее азотом, привлекает дождевых червей, выглядит естественно и приятно для глаз.

Однако главный минус такой мульчи – она может начать плесневеть. Чтобы этого не произошло, опять же советуем промыть гущу чистой водой и подсушить перед распределением по поверхности почвы.

Кроме того, если вы пьете кофе с сахаром и молоком, естественно, они остаются на кофейной гуще. Сладкая мульча может привлечь муравьев и других насекомых. Поэтому промывать массу перед просушиванием нужно обязательно.

4. Улучшитель почвы

Если качество почвы на вашем участке оставляет желать лучшего (она слишком легкая, либо, наоборот, недостаточно воздухо- и влагопроницаема), ее структуру необходимо улучшить. Хорошая почва "дышит", легко пропускает воздух и влагу. Чтобы добиться такого эффекта, можно добавить в верхний слой грунта кофейную гущу.

5. Выращивание зелени в кофе

В качестве интересного эксперимента можно попробовать выращивать зелень в контейнере, наполненном кофейным субстратом. Такой проект под названием Urb предложил лондонский промышленный дизайнер Блейк Паркинсон.

Главное – периодически подкармливать сеянцы комплексными удобрениями, чтобы не допустить дефицита питательных элементов.

6. Барьер от вредителей

Существует мнение, что кофейная гуща, рассыпанная вокруг растений, служит надежным барьером от слизней и улиток, которые бывают настоящим бичом некоторых культур.

Кроме того, по утверждениям некоторых огородников, кофе способен не только отпугивать, но и уничтожать личинки насекомых-вредителей, в том числе комаров и клопов.

Конечно, в деле борьбы с опасными для урожая насекомыми надеяться исключительно на кофе не стоит, но привлечь его на свою сторону в качестве дополнительного союзника не помешает.

7. Отпугиватель котов

Если вас возмущает тот факт, что коты используют ваши грядки в качестве туалета, щедро "сдобрите" огород кофейной гущей. Сильный кофейный запах отобьет у хвостатых проказников всякое желание справлять нужду в этом месте.

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