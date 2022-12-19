Первый рецепт «Оливье», и Почему за границей салат называют «русским», если придумал его француз

Как появился салат «Оливье»

Ресторан «Эрмитаж» славился своим гениальным поваром, который готовил потрясающе вкусную и изысканную еду

Люсьен Оливье так никому и не открыл секрет своего блюда, поэтому даже исторические рецепты салата в различных изданиях не совпадают друг с другом

По каким рецептам готовили популярный салат

В настоящее время некоторые люди пытаются хоть немного приблизиться к оригинальному рецепту «Оливье», добавляя в него различные деликатесы

Изменение ингредиентов в послереволюционные годы

Сейчас у «Оливье» нет единого рецепта, его можно готовить как по советской классике, так и добавив «буржуазных» ингредиентов

«Оливье» за пределами России

Во многих странах салат «Оливье» пришелся по вкусу, но многие изменяют его рецепт исходя из своих вкусов и традиций

Неотъемлемый атрибут новогоднего праздничного стола

До сих пор многие считают, что без «Оливье» невозможен классический новогодний стол