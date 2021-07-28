Какой была жизнь граждан Помпеи до легендарного извержения вулкана: Картины Жозефа Команса

Какой представлял себе жизнь жителей Помпеи до трагических событий живописец Жозеф Команс.

Античная тематика творчества Жозефа Команса

Кормление черепахи. Автор: Жозеф Команс.

Античный концерт. Автор: Жозеф Команс.

Визит. Автор: Жозеф Команс.

Последний час Помпеи — дом поэта. Автор: Жозеф Команс.

Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.

Последний час Помпеи — дом поэта. Фрагмент.

Портрет молодой женщины. Автор: Жозеф Команс.

Ссора детей. Автор: Жозеф Команс.

Купальщицы. Автор: Жозеф Команс.

Торговка фруктами в Помпеях. Автор: Жозеф Команс.

Вы не можете пройти! Автор: Жозеф Команс.

У источника. Автор: Жозеф Команс.

Шкатулка с драгоценностями. Автор: Жозеф Команс.

Неаполитанская красавица. Автор: Жозеф Команс.

Женский портрет. Автор: Жозеф Команс.

Предчувствие. Автор: Жозеф Команс.

Задумчивость. Автор: Жозеф Команс.

Амулет. Автор: Жозеф Команс.