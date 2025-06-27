8 блюд, которые выручали советских хозяек в трудные времена

В советский период жизнь сильно отличалось от той, к которой мы привыкли сейчас. Например, проехаться после трудового дня в плотно набитом автобусе, сходить в магазин и даже приготовить блюдо— это обыденность для советского человека. Сейчас же всё сильно изменилось. Многие современные хозяйки вовсю используют различные технологии.. У них есть мультиварка, блендер, микроволновая печь и много другого. В свою очередь, советские женщины были вынуждены готовить самостоятельно.
Как известно, в СССР был дефицит многих продуктов. К тому же, нехватка денег и времени тоже присутствовала. Но даже несмотря на это, хозяйки могли приготовить очень много интересных и даже разнообразных блюд. Давайте сегодня вспомним о том, какие кулинарные шедевры творили в те времена.
Макароны по-флотски
Начать стоит с культового блюда — макароны по флотски. Оно стало популярным в 50-х годах прошлого столетия. Его любили все: начиная с детей и заканчивая людьми более старшего возраста. Почему же оно обрело такую популярность? Ведь многие готовят его даже сейчас. Всё дело в том, что оно очень сытное, достаточно бюджетное и не требует много сил на приготовление. Как известно, макароны не считались дефицитным товаром. Ведь на их основе готовили достаточно много блюд, причем не только вторых, но и даже десертов. В качестве фарша использовали мясо, которое отваривали в бульоне. И всего за 20 минут можно было приготовить очень вкусное блюдо для всех членов своей семьи.
Сейчас это блюдо также не потеряло свою актуальность, и многие домохозяйки готовят его до сих пор.
Ёжики
Ёжики — ещё одно достаточно интересное блюдо советского периода. Это нечто похожее на котлеты, но гораздо экономнее. Хозяйки добавляли в фарш рисовую крупу. Таким образом можно было не только сэкономить мясо, но и разнообразить меню.
Также многие добавляли к фаршу овсяную, перловую и ячневую крупу. Иногда туда добавляли различные овощи. Несмотря на огромное количество вариаций, популярным стал именно фарш с рисом. Те, кто родился в СССР с радостью готовит это блюдо и радует своих близких.
Пельмени
Ну и конечно же, как не вспомнить любимые всеми пельмени? Пожалуй, это один из самых популярных полуфабрикатов в эпоху СССР. Он стал очень распространенным именно тогда, когда в домах появился холодильник. Сварить пельмени — проще простого. С этим справился даже маленький ребенок. Но прежде чем варить, их нужно было ещё и приготовить. К лепке пельменей подключалась вся семья. Ведь это целый ритуал, благодаря которому в морозилке появлялось быстрые обеды. Причем они могли храниться достаточно долго, за это многие и полюбили это блюдо.
Те, кто родился в СССР наверняка помнит, как вместе с родителями участвовал в их приготовлении. Обычно, мамы раскатывали тесто и вырезали из него маленькие кружочки с помощью обычного стаканчика. А ещё многие точно вспомнят железную пельменницу с сотами. Многие пользуются ими до сих пор. А что касается блюда, то оно до сих является весьма популярным. Но теперь многие предпочитают покупать его в магазине, а не лепить самостоятельно.
Жареная рыба
Ещё одно популярное блюдо — это жареная рыба. Конечно, сейчас рыба в некоторых городах России стоит дорого, но раньше её можно было приобрести по достаточно демократичной цене. Например, особенно часто жарили минтай, хек, скумбрию, навагу и другие виды рыбы. Наверняка те, кто родился в советский период помнит это вкуснятину. Причём часто ее готовили не только дома, но и подавали даже в столовых. К качестве гарнира были макароны или пюре. Сейчас такие блюда предлагают даже в ресторане, вот только цена может очень сильно кусаться.
Солянка
Солянка также выручала многих советских хозяек. В состав этого супового блюда входило достаточно много компонентов. Это придавало ему не только особый аромат, но и вкус. У каждой хозяйки был свой рецепт, но чаще всего туда добавляли то, что есть в холодильнике. Это могли быть следующие продукты: капуста, соленые огурцы, различные пряности, лимон, оливки и мясо.Это блюдо любили не только взрослые, но и дети. Кроме того, оно было достаточно простым в приготовлении.
Суп из рыбных консервов
Суп из рыбных консервов тоже был достаточно популярным в советский период. Это блюдо любили за простоту и дешевизну. Дело в том, что готовить его было проще простого. Все что нужно было — это лишь овощи и банка рыбных консервов. Такой супчик был очень наваристым и достаточно сытным. Сейчас мало кто готовит суп из консервов, но всё же, такие люди есть.
Лапшевник
Лапшевник — неотъемлемая часть советской кухни. Пик популярности этого блюда наблюдался именно в СССР. Такое название это блюдо получило из-за того, что основным ингредиентом являлась лапша. Иногда использовали обычные макароны, или же вермишель. В роли связующего продукта выступали яйца или сыр. Такую запеканку жаловал не каждый ребенок, но ей активно кормили даже в столовых, поэтому деваться было некуда. Сейчас же мало кто готовит такое блюдо, но зато во времена дефицита оно могло действительно выручить.
Манная каша
Наверняка, в детстве манную кашу ели практически все. И причем не у всех с этим блюдом возникают приятные ассоциации. Дело в том, что в советский период манной кашей кормили практически везде. Начиная от детского сада и заканчивая домом. Часто родители давали на завтрак именно эту кашу, ведь она была достаточно бюджетной и сытной.
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