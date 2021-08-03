Редкие документальные фотографии, которые чудом сохранились до наших дней.

1. Обезвреживание мин в тренировочном лагере

Тренировка по обезвреживанию учебных мин вслепую, чтобы бойцы могли работать ночью, 1943 год.

2. Открытие знаменитого висячего моста через пролив Золотые Ворота

Толпы людей на открытии моста Золотые ворота в Сан-Франциско, 1937 год.

3. Радио шляпа

Необычное изобретение - портативная радиостанция в соломенной шляпе, 1931 год.

4. Борода из пчёл

Мужчина с бородой из пчел, 1960-е годы.

5. Физиотерапевтическая процедура

Процедура ультрафиолетового облучения в детской больнице Лондона, 1928 год.

6. Известный британский актёр и принцесса Уэльская

Принцесса Диана и Роуэн Аткинсон.

7. Комфортная езда

Оригинальное изобретение для собак, 1958 год.

8. Долгожданное событие

После падения Берлинской стены, 1989 год.

9. Богатый улов

Рекордный улов, 1924 год.

10. Упавшая в обморок женщина

Почетный караул Женского королевского армейского корпуса, 1949 год.

11. Дорогой подарок

После прибытия в концентрационный лагерь Освенцим, 1944 год.

12. Феликс Верле

Человек – резинка, 1900-е годы.

13. Подарок на Новый Год

Клоуны и Санта веселят девочку в больнице, 1950 год.

14. Дьюк Каханамоку

Американский пловец и олимпийский чемпион.

15. Мухаммед Али и Сильвестр Сталлоне