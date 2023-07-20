С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...
  • Алексей
    Ну да. А Волга впадает в Каспийское море...Вещи, которые ран...

Интересные факты о женском нижнем белье

Уверены, что даже самые продвинутые модницы смогут почерпнуть для себя что-то полезное в этом материале. Все факты неизвестны никому. Мы же поделимся теми, которые смогли отыскать.

Интересные факты о женском нижнем белье

Первым изделием из категории «нижнее белье» стоит считать набедренную повязку.

Интересные факты о женском нижнем белье

Идея создать бюстгальтер пришла в голову Мэри Фелпс Джейкобс в 1914-м году, соорудившей «прототип» из носовых платков.

Интересные факты о женском нижнем белье

«Набор» нижнего белья у женщины на рубеже XIX-XX столетий выглядел так: панталоны, чулки, сорочка, корсет, нижняя кружевная юбка, корсет, с кофтой из льна на нем, подушка для турнюра, вторая нижняя юбка. Сравните с современными реалиями, где максимум представляют: бюстгальтеры, боди, бюстье, лифчики и всевозможные формы трусиков.

Интересные факты о женском нижнем белье

Бренд Triumph, изготовил бюстгальтер, соответствующий 28-му размеру груди. Для этого понадобилось более 70 метров ткани.

Интересные факты о женском нижнем белье

Появлению поролоновых чашечек, история благодарна дизайнеру из Франции, по имени Чарльз Фредерик Ворт.

Интересные факты о женском нижнем белье

Существует нижнее белье, защищающее от непроизвольного «пука». Его делают из специального материала под названием зорфлекс.

Интересные факты о женском нижнем белье

Известно, что большинство мужчин предпочитают видеть на женщине нижнее белье красного цвета.

Интересные факты о женском нижнем белье

Всего 35 лет назад на свет появилось первое нижнее белье на завязках. Произошло это в солнечной Бразилии.

Интересные факты о женском нижнем белье

Согласно статистике, более трети женщин предпочитает носить трусики-бикини, а примерно каждая одиннадцатая привычно надевает шортики.

Интересные факты о женском нижнем белье

Съедобное белье было создано в 1975-м году в Чикаго. Сладкие трусики были популярны в США. Но спрос упал, и изделия перекочевали в секс-шопы.

Интересные факты о женском нижнем белье

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх