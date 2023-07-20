Интересные факты о женском нижнем белье

Уверены, что даже самые продвинутые модницы смогут почерпнуть для себя что-то полезное в этом материале. Все факты неизвестны никому. Мы же поделимся теми, которые смогли отыскать.







Первым изделием из категории «нижнее белье» стоит считать набедренную повязку.







Идея создать бюстгальтер пришла в голову Мэри Фелпс Джейкобс в 1914-м году, соорудившей «прототип» из носовых платков.







«Набор» нижнего белья у женщины на рубеже XIX-XX столетий выглядел так: панталоны, чулки, сорочка, корсет, нижняя кружевная юбка, корсет, с кофтой из льна на нем, подушка для турнюра, вторая нижняя юбка. Сравните с современными реалиями, где максимум представляют: бюстгальтеры, боди, бюстье, лифчики и всевозможные формы трусиков.







Бренд Triumph, изготовил бюстгальтер, соответствующий 28-му размеру груди. Для этого понадобилось более 70 метров ткани.







Появлению поролоновых чашечек, история благодарна дизайнеру из Франции, по имени Чарльз Фредерик Ворт.







Существует нижнее белье, защищающее от непроизвольного «пука». Его делают из специального материала под названием зорфлекс.







Известно, что большинство мужчин предпочитают видеть на женщине нижнее белье красного цвета.







Всего 35 лет назад на свет появилось первое нижнее белье на завязках. Произошло это в солнечной Бразилии.







Согласно статистике, более трети женщин предпочитает носить трусики-бикини, а примерно каждая одиннадцатая привычно надевает шортики.







Съедобное белье было создано в 1975-м году в Чикаго. Сладкие трусики были популярны в США. Но спрос упал, и изделия перекочевали в секс-шопы.







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