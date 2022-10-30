Как Хрустальный дворец в Лондоне простоял 85 лет вместо года, и почему его не спасли от разрушения

Красивейшее здание с поразительной судьбой. /Фото: places.arch-grafika.ru

/Фото: livejournal.com Всемирная выставка требовала грандиозного выставочного центра./Фото: livejournal.com







Архитектор Джозеф Пакстон. /Фото: wikipedia.org

Чертёж Хрустального дворца. /Фото: places.arch-grafika.ru

Временное здание превратилось в гордость Англии. /Фото: pinterest.com

Интерьеры дворца было действительно роскошными. /Фото: izbrannoe.com

Всё, что осталось от дворца после пожара. /Фото: izbrannoe.com