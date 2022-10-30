Как Хрустальный дворец в Лондоне простоял 85 лет вместо года, и почему его не спасли от разрушения

Мировая история архитектура сохранила немало эпизодов, когда создавались поразительные сооружения, которые отличались ещё и примечательной судьбой. А порой она была совершенно не такой, каковой она первоначально задумывалась. Именно такая история постигла одной из самых красивых зданий Великобритании XIX столетия - Хрустальном дворце. Впечатляющее сооружение, которое строилось временным должно было простоять всего год, прожило целых 85, но потом всё-таки погибло. Впрочем, это совершенно не мешает ему оставаться одной из архитектурных гордостей англичан.
Красивейшее здание с поразительной судьбой. /Фото: places.arch-grafika.ru
История этого поразительного здания началась накануне Всемирной выставки 1851 года, которая должна была состояться в Лондоне. Смысл этого мероприятия - продемонстрировать мировые достижения в области науки, промышленности и искусства. И, конечно, каждая страна-организатор хочет произвести настоящий фурор на посетителей. Того же хотели и англичане, которым надо было также построить для презентации экспонатов специальное временное выставочное пространство. Вот они и решили объединить две этих амбициозных задачи.
Всемирная выставка требовала грандиозного выставочного центра. /Фото: livejournal.com
Одним из авторов проекта выставочной платформы для Всемирной выставки был садовник Джозеф Пакстон, который занимался строительством крупных оранжерей. Именно он и предложил то, чего до него никто никогда не делал: создать качестве выставочного павильона возвести огромную стеклянную «оранжерею». План Пакстона понравился организаторам, и англичане стали реализовать необычный проект. В результате получился огромный павильон, который противники задумки в газетах прозвали «хрустальным дворцом». Да только выставочный комплекс всего за полгода построили, а обидное первоначально прозвище стало фактически официальным.
Архитектор Джозеф Пакстон. /Фото: wikipedia.org
Выставочный комплекс возвели на территории знаменитого Гайд-парка, поэтому его постарались органично вписать в его ландшафт. Более того, ради Хрустального дворца даже не срубили ни одного дерева, буквально построив павильон вокруг них. Результат Выставки превзошёл все ожидания: она имела оглушительный успех, публика пребывала в восторге не только от экспонатов, привезённых со всех уголков мира, но и от самого выставочного пространства.
Чертёж Хрустального дворца. /Фото: places.arch-grafika.ru
Вот только это должно было стать концом истории Хрустального дворца, ведь он изначально был временным сооружением. Однако Джозеф Пакстон был против, поэтому после того, как павильон разобрали в Гайд-парке, он пытался там его восстановить, а потом попросту выкупил каркас здания и стекла, потом купил 157 га земли в юго-восточной части Лондона, основал компанию The Crystal Palace Company, и привлёк инвесторов. Второе строительство Хрустального дворца проходило в 1853 году, но теперь было намного масштабнее: к самому зданию также достроили водоёмы с фонтанами, озеро, две водонапорные башни, парк, множество скульптур и даже железнодорожную станцию.
Временное здание превратилось в гордость Англии. /Фото: pinterest.com
Фактически, Хрустальный дворец стал первым тематическим объектом Лондона: там проводились ярмарки, тематические выставки, различные фестивали и мероприятия. На территории комплекса также был зверинец, а после первого пожара в конце позапрошлого века на его месте построили огромный аквариум. Роскошные интерьеры с уникальными экспонатами, красивейший фасад сооружения сделали Хрустальный дворец настоящей гордостью англичан. Первоначально временное здание, которое должно было простоять всего год, прожило целых 85 лет.
Интерьеры дворца было действительно роскошными. /Фото: izbrannoe.com
Однако его история трагически прервалась в 1936 году, когда в здании вновь начался пожар, и служащие, которые пытались потушить его самостоятельно, вызвали пожарные наряды не сразу. А когда те приехали, спасать было уже нечего: Хрустальный дворец полностью выгорел. Существует две основные версии о причине возгорания - умышленный поджог либо банальная ветхость конструкций. Осталось от него немного: несколько статуй, фундамент аквариума да подземные сооружения.
Всё, что осталось от дворца после пожара. /Фото: izbrannoe.com
Несмотря на огромное количество попыток и задумок восстановить это уникальное здание, которые иногда появляются даже сегодня, пока что этого никто не сделал. Но англичане продолжают гордиться поразительным Хрустальным дворцом, который сегодня даже имеет собственный сайт, где можно ознакомиться и с его сохранившимися фотографиями и изображениями, и с впечатляющей история самого здания.
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