Из-за чего 13 королев красоты лишили их титула и короны: Развенчанные красавицы

Стремление представительниц прекрасного пола убедиться в своей неповторимости привело когда-то к появлению первых конкурсов красоты. Сегодня девушки успешно состязаются на разных уровнях, а самыми престижными после национальных этапов являются конкурсы красоты международного уровня. Завоевание престижных титулов становится вожделенной мечтой красавиц, однако участницы иногда не знают, что есть множество условий, несоблюдение которых может повлечь за собой лишение титула и короны королевы красоты.
Марджори Уоллес
Марджори Уоллес. / Фото: www.pinimg.com
Первой американкой, получившей в 1973 году звание «Мисс Мира», стала Марджори Уоллес. Всего через 104 дня после коронации девушку лишили титула первой красавицы мира. Официально причиной стало «несоблюдение основных требований», однако по факту Марджори потеряла корону из-за своей неразборчивости в связях с мужчинами. Девушка одновременно встречалась с несколькими известными личностями и при этом была помолвлена. 7 марта 1974 года официальные представители конкурса объявили решение о лишении Марджори Уоллес звания «Мисс Мира».
Оксана Фёдорова
Оксана Фёдорова. / Фото: www.krot.info
Обладательница «Мисс Вселенная-2002» не была готова к тому, что ей придётся после победы много времени посвящать выполнению условий контракта, которые предполагали участие в съёмках, благотворительных поездках и участие в национальных конкурсах разных стран в качестве члена жюри. Оксана Фёдорова в 2002 году готовилась к защите диссертации и несколько раз подряд отказалась от общественной деятельности, которой должна была заниматься «Мисс Вселенная». Впрочем, организаторы конкурса сочли Оксану Фёдорову попросту избалованной. Корону впоследствии передали представительнице Панамы.
Ампаро Муньос Кесада
Ампаро Муньос Кесада. / Фото: www.pinimg.com
В 1974 году титул «Мисс Вселенная» впервые получила гражданка Испании Ампаро Муньос Кесада. Но девушка сама решила вернуть корону, отказавшись от организованной по линии конкурса поездки в Японию. Вопреки существующим требованиям, корону не стали предлагать девушке, занявшей второе место, так как до начала следующего по счёту конкурса красоты «Мисс Вселенная» оставалось очень мало времени. Поэтому официально Ампаро Муньос Кесада осталась «Мисс Вселенной-1974».
Алеся Семеренко
Алеся Семеренко. / Фото: www.woman.ru
Впервые в истории конкурса «Мисс Москва-2018» организаторы конкурса отобрали корону у победительницы. Она не только отказывалась участвовать в мероприятиях, предусмотренных условиями контракта, но ещё и перестала выходить на связь. При этом организаторы отмечали: в то время, как Алеся Семеренко рассказывает им о своей болезни, на её странице в социальных сетях постоянно обновлялась информация. Королева красоты была совершенно не готова выполнять свои обязанности, за что и была лишена звания.
Мэри Леона Гейдж
Мэри Леона Гейдж. / Фото: www.nymag.com
Победительница конкурса «Мисс США-1957» лишилась звания из-за собственной лжи и несоблюдения правил участия в конкурсе. Изначально девушка прибавила себе три года и объявила, что ей 21 год, а не 18. Но при этом Мэри Леона Гейдж была замужем и имела двоих детей.
Инна Жиркова
Инна Жиркова. / Фото: www.onedio.ru
«Миссис Россия-2012» отказалась от престижной награды. Видео с интервью конкурсантки, где Ирина Жиркова должна была продемонстрировать свою эрудицию, вызвало шквал насмешек из-за незнания девушкой элементарных вещей. Правда, сама Ирина озвучила в качестве причины отказа от титула совсем другую версию. Узнав о том, какие нравы царят за кулисами, она решила не иметь ничего общего с подобными мероприятиями.
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс. / Фото: www.nydailynews.com
Обладательница титула «Мисс США-1984» вернула корону королевы после разразившегося скандала с её участием. В журнале Penthouse появились откровенные снимки Ванессы Уильямс, сделанные задолго до её участия в конкурсе. Впрочем, девушка сумела очень быстро занять свою нишу на эстраде и стать популярной певицей.
Вероника Дидусенко
Вероника Дидусенко. / Фото: www.newsone.ua
«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко носила звание всего четыре дня. Девушка смогла обмануть организаторов конкурса, скрыв наличие четырёхлетнего сына. По условиям, стать участницами украинского конкурса красоты могут только те девушки, которые не состоят в браке и не имеют детей.
Арми Куусела
Арми Куусела. / Фото: www.top-beautiful-women.com
В 1952 году титул «Мисс Вселенная» завоевала финская фотомодель Арми Куусела. Однако в мае 1953 девушка вышла замуж и не могла больше выполнять обязанности королевы красоты. Из-за этого корону передали Эльзе Эдсман. Арми стала счастливой женой и мамой пятерых детей.
Лусия Петерле
Лусия Петерле. / Фото: www.blogspot.com
Представительница Бразилии в 1971 году стала «Мисс Мира». По условиям контракта девушка должна была совершить мировое турне, от которого отказалась, не желая прерывать обучение в университете. Корону и титул ей пришлось вернуть.
Хелен Морган
Хелен Морган. / Фото: www.rediff.com
«Мисс Мира-1974» носила свой титул всего четыре дня. Организаторы потребовали вернуть корону после того, как стало известно о наличии у первой красавицы мира внебрачного ребенка. Правила предусматривали лишь обязательный незамужний статус участницы конкурса, но всё же решили передать титул Аннелин Криль из ЮАР.
Габриэла Брум
Представительница Германии носила звание «Мисс Мира-1980» меньше суток, а затем вернула корону. Доподлинно о причинах этого поступка неизвестно. Сама красавица сообщала: жених категорически не хотел, чтобы она занималась общественной деятельностью такого рода. Истинная причина могла крыться и в снимках модели в обнажённом виде, которые были сделаны очень давно и нигде не публиковались.
Джейла Главович
Джейла Главович. / Фото: www.24h.com.vn
Представительница Боснии и Герцеговины получила титул «Мисс Земля» в 2002 году. Но выполнение обязанностей королевы было слишком обременительным для Джейлы Главович и корона перешла кенийской участнице Уинфрид Омвакве.
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