Как ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей

В климате средней полосы лето короткое и прохладное, поэтому некоторые овощи не успевают созреть к концу сезона. Чтобы не остаться без урожая, процесс созревания нужно простимулировать.

Вот несколько нехитрых приемов, благодаря которым томаты, огурцы, перцы, баклажаны, картофель, тыквы, дыни, морковь, капуста и лук будут развиваться быстрее.



Как ускорить созревание помидоров

Как ускорить созревание картофеля

Как ускорить созревание тыквы и дыни

Как ускорить созревание огурцов

Как ускорить созревание белокочанной капусты

1. В течение 2-3 дней поливайте кусты розовым раствором марганцовки.2. Опрыскайте растения по листьям раствором йода (30-35 капель на 10 л теплой воды). Раз в неделю поливайте томаты под корень йодом (20 капель на 10 л воды), смешанным с 1 л кисломолочной сыворотки. Расход на каждый куст – около 2 л.3. При помощи заостренной деревянной палочки сделайте 2-3 прокола (на глубину 2-3 мм) около плодоножки. Плоды созреют быстрее, но долго храниться не будут.4. Кожуру банана поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его прямо на кисти с зелеными томатами. Через 2-3 дня пакет снимите.5. Сократите поливы и подкормки минеральными удобрениями.6. Для быстрого созревания томатов в теплице закройте ее на сутки. А по прошествии этого времени вечером проветрите, чтобы избавиться от конденсата.7. Томатный куст потяните на себя, чтобы корни у куста слегка надорвались.Тогда растение направит все питательные вещества к плодам.8. Удалите с плодовых кистей недавно завязавшиеся бутоны. Они все равно не успеют сформировать плоды.9. Прищипните верхушки томатов над пятой кистью.10. Опрыскайте кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата. Для этого 2,5 ст.л. суперфосфата залейте 1 л горячей воды, настаивайте в течение суток, затем процедите.11. При прохладной погоде на ночь накрывайте томаты пленкой.12. Чтобы плоды не касались грунта, под нижние кисти поставьте подпорки и поверните их так, чтобы томаты освещались солнцем.13. Если температура ночью опускается ниже 10°С, снимите недозревшие плоды вместе с плодоножкой и положите на дозаривание.14. Если на листьях появились признаки фитофтороза, вырвите кусты с корнем и подвесьте в теплом помещении верхушкой вниз. Плоды быстро покраснеют благодаря притоку к ним питательных веществ из листьев и стебля.15. Стебель на высоте 3 см от земли обкрутите тонкой медной проволокой. При этом старайтесь не перерезать его полностью. Благодаря этому приему к корням будет поступать меньше полезных веществ, а к плодам – больше.16. На зеленые томатные кисти наденьте плотные полиэтиленовые пакеты с разрезом внизу. Внутри такого колпака температура воздуха будет выше, и плоды быстрее поспеют.Как ускорить созревание перцев и баклажанов17. Чтобы корни «дышали», регулярно рыхлите почву на глубину 5-7 см.18. Снимите все плоды, достигшие нужного размера, и положите на дозревание в теплое место.19. На высоком стебле при помощи острого ножа или лезвия сделайте сквозной продольный надрез длиной 7-10 см на 15 см выше поверхности почвы. Вставьте в него деревянную щепку толщиной 4-5 мм. Тогда растение направит питательные вещества не к листьям, а к плодам.20. Обработайте растения по листьям настоем золы (2 стакана на 10 л воды).21. За 15 дней до уборки урожая опрыскайте кусты 2%-ным раствором медного купороса или крепким настоем суперфосфата: 2 кг удобрения тщательно размешайте в 10 л воды, настаивайте 2 дня, затем отделите от осадка.22. Прищипните верхушки всех молодых побегов и удалите цветки. Когда плоды достигнут нужного размера, обломайте листья так, чтобы на каждый плод их осталось только по 5-7 штук. Этого количества достаточно, чтобы помочь вызреть тыквам и дыням. При этом старайтесь удалять те листья, которые заслоняют солнце.23. Несколько плетей снимите с опор, положите на землю, удалите нижние листья, а оголившийся стебель присыпьте почвой. Скоро на растении образуются новые молодые корни, которые будут дополнительно питать плоды.Как ускорить созревание моркови24. Если летом идут затяжные дожди, обрежьте ботву так, чтобы на растениях остались «хвостики» длиной 5-6 см без листьев. Тогда корнеплоды не растрескаются по мере созревания.25. Обработайте посадки регулятором роста (например, Новосилом или Гибберсибом).26. У капусты ранних сотов поднимите вверх горизонтально расположенные листья и свяжите в неплотный пучок или наденьте на них кольцо из нарезанных молочных пакетов. Этот прием ускорит поступление питательных веществ из листьев к плодам.Как ускорить созревание лука27. Подсохший лук зреет быстрее и не гниет, поэтому прекратите поливать его примерно на 10-14 дней. А в дождливую погоду накрывайте грядку прозрачной полиэтиленовой пленкой.28. Отгребите землю от луковиц так, чтобы они обнажились примерно наполовину. Так они быстрее созреют, поскольку на воздухе им будет теплее, чем в почве.