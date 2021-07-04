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Как ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей

В климате средней полосы лето короткое и прохладное, поэтому некоторые овощи не успевают созреть к концу сезона. Чтобы не остаться без урожая, процесс созревания нужно простимулировать.
Вот несколько нехитрых приемов, благодаря которым томаты, огурцы, перцы, баклажаны, картофель, тыквы, дыни, морковь, капуста и лук будут развиваться быстрее.

Как ускорить созревание помидоров


1. В течение 2-3 дней поливайте кусты розовым раствором марганцовки.
2. Опрыскайте растения по листьям раствором йода (30-35 капель на 10 л теплой воды). Раз в неделю поливайте томаты под корень йодом (20 капель на 10 л воды), смешанным с 1 л кисломолочной сыворотки. Расход на каждый куст – около 2 л.
3. При помощи заостренной деревянной палочки сделайте 2-3 прокола (на глубину 2-3 мм) около плодоножки. Плоды созреют быстрее, но долго храниться не будут.
4. Кожуру банана поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его прямо на кисти с зелеными томатами. Через 2-3 дня пакет снимите.
5. Сократите поливы и подкормки минеральными удобрениями.
6. Для быстрого созревания томатов в теплице закройте ее на сутки. А по прошествии этого времени вечером проветрите, чтобы избавиться от конденсата.

Как ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей
7. Томатный куст потяните на себя, чтобы корни у куста слегка надорвались.
Тогда растение направит все питательные вещества к плодам.
8. Удалите с плодовых кистей недавно завязавшиеся бутоны. Они все равно не успеют сформировать плоды.
9. Прищипните верхушки томатов над пятой кистью.
10. Опрыскайте кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата. Для этого 2,5 ст.л. суперфосфата залейте 1 л горячей воды, настаивайте в течение суток, затем процедите.
11. При прохладной погоде на ночь накрывайте томаты пленкой.
12. Чтобы плоды не касались грунта, под нижние кисти поставьте подпорки и поверните их так, чтобы томаты освещались солнцем.
13. Если температура ночью опускается ниже 10°С, снимите недозревшие плоды вместе с плодоножкой и положите на дозаривание.
14. Если на листьях появились признаки фитофтороза, вырвите кусты с корнем и подвесьте в теплом помещении верхушкой вниз. Плоды быстро покраснеют благодаря притоку к ним питательных веществ из листьев и стебля.
15. Стебель на высоте 3 см от земли обкрутите тонкой медной проволокой. При этом старайтесь не перерезать его полностью. Благодаря этому приему к корням будет поступать меньше полезных веществ, а к плодам – больше.
16. На зеленые томатные кисти наденьте плотные полиэтиленовые пакеты с разрезом внизу. Внутри такого колпака температура воздуха будет выше, и плоды быстрее поспеют.
Как ускорить созревание перцев и баклажанов17. Чтобы корни «дышали», регулярно рыхлите почву на глубину 5-7 см.
18. Снимите все плоды, достигшие нужного размера, и положите на дозревание в теплое место.

Как ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей

19. На высоком стебле при помощи острого ножа или лезвия сделайте сквозной продольный надрез длиной 7-10 см на 15 см выше поверхности почвы. Вставьте в него деревянную щепку толщиной 4-5 мм. Тогда растение направит питательные вещества не к листьям, а к плодам.
20. Обработайте растения по листьям настоем золы (2 стакана на 10 л воды).

Как ускорить созревание картофеля


21. За 15 дней до уборки урожая опрыскайте кусты 2%-ным раствором медного купороса или крепким настоем суперфосфата: 2 кг удобрения тщательно размешайте в 10 л воды, настаивайте 2 дня, затем отделите от осадка.

Как ускорить созревание тыквы и дыни


22. Прищипните верхушки всех молодых побегов и удалите цветки. Когда плоды достигнут нужного размера, обломайте листья так, чтобы на каждый плод их осталось только по 5-7 штук. Этого количества достаточно, чтобы помочь вызреть тыквам и дыням. При этом старайтесь удалять те листья, которые заслоняют солнце.

Как ускорить созревание огурцов


23. Несколько плетей снимите с опор, положите на землю, удалите нижние листья, а оголившийся стебель присыпьте почвой. Скоро на растении образуются новые молодые корни, которые будут дополнительно питать плоды.

Как ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей
Как ускорить созревание моркови24. Если летом идут затяжные дожди, обрежьте ботву так, чтобы на растениях остались «хвостики» длиной 5-6 см без листьев. Тогда корнеплоды не растрескаются по мере созревания.

Как ускорить созревание белокочанной капусты


25. Обработайте посадки регулятором роста (например, Новосилом или Гибберсибом).
26. У капусты ранних сотов поднимите вверх горизонтально расположенные листья и свяжите в неплотный пучок или наденьте на них кольцо из нарезанных молочных пакетов. Этот прием ускорит поступление питательных веществ из листьев к плодам.
Как ускорить созревание лука27. Подсохший лук зреет быстрее и не гниет, поэтому прекратите поливать его примерно на 10-14 дней. А в дождливую погоду накрывайте грядку прозрачной полиэтиленовой пленкой.
28. Отгребите землю от луковиц так, чтобы они обнажились примерно наполовину. Так они быстрее созреют, поскольку на воздухе им будет теплее, чем в почве.
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