Кардиган и очки-авиаторы: 7 предметов одежды, которые фэшн-индустрия заимствовала у солдат

Вещи, перекочевавшие из армии в повседневную моду. /Фото: en.wikipedia.org, randolphusa.com
Модная индустрия не только создаёт новые вещи для повседневной носки, но и адаптирует для этих нужд те предметы гардероба, которые изначально были придуманы для конкретной цели. Самый очевидный пример - это заимствование одежды из военной сферы., и этот процесс прошёл успешно - гардероб современного человека полнится такой адаптированной одеждой.
1. Туфли на высоком каблуке
Шпилька появилась благодаря персидским воинам-всадникам. /Фото: bbc.co.uk, luxity.co.za
Сегодня туфли на высоком каблуке популярны и на подиумах, и в офисах, да и в повседневной жизни модницы любят на них ходить, часто не жалея ноги. И мало кто задумывается, что изначально такой обувной силуэт предназначался не просто для армии, а для сражений верхом на коне. Так, ещё в X столетии персидские всадники носили обувь с каблуком было удобнее стрелять из лука в седле. И лишь в эпоху Людовика XIV Французского такая обувь прочно обосновалась как предмет модного образа.
2. Пальто-бушлат
Пальто для моряков стало частью базового гардероба. /Фото: dufflecoatshop.com, privatewhitevc.com
Пальто-бушлат - довольно известный вид верхней одежды, который носят и мужчины, и женщины. А ведь история этого предмета гардероба началась ещё в первые десятилетия XVIII века, причём на флоте. Оказывается, бушлаты разработали для нужд голландских моряков - двубортное пальто из плотной шерсти хорошо согревало в условиях морских ветров.
3. Очки-авиаторы
Один из самых ярких примеров заимствования аксессуара из армейской формы. /Фото: en.wikipedia.org, randolphusa.com
Ныне эта форма солнцезащитных очков остаётся одной из наиболее востребованных в модной индустрии, а появилась она почти столетие назад совсем не для нужд широких масс. Очки-авиаторы разработали специально для лётчиков американских ВВС. Довольно большие каплевидные линзы оказались удачным решением для защиты глаз пилотов от ослепительных лучей Солнца - известной проблемы в условиях полёта на значительных высотах. Они же стали пионерами среди очков с зеркальным покрытием, которое блокировало блики. Популярность в массах очки-авиаторы получили после Второй мировой войны, когда просочились в Голливуд, и с тех пор спрос на них только растёт.
4. Кардиган
Кардиган перекочевал с фронтов Крымской войны. /Фото: en.wikipedia.org, art-madam.pl
Трудно представить, что столь уютная вещь, как кардиган, пришла в наш гардероб с полей сражений, но было именно так. Более того - этот предмет одежды назвали в честь Джеймса Бруденелла, 7-го графа Кардигана - командира британской кавалерии на фронтах Крымской войны в 1854 году. Именно его солдаты одевали вязаные шерстяные куртки, и это было отличным решением: эти вещи не только утепляли, но и не стесняли движений военных, что было значительным достоинством во время ведения боя. А когда война закончилась, кардиган ожидаемо проник в гардероб гражданского населения, да так там и остался.
5. Тренч
Из окопов Первой мировой - в современный повседневный гардероб. /Фото: en.wikipedia.org, aurelie.co.uk
Ещё один предмет одежды, который изначально носили британские военные - это тренч. Правда, разработали его позднее кардигана, уже в период Первой мировой войны. И тогда он был действительно очень актуален на фронтах: во-первых, его изготавливали из водонепроницаемой габардиновой ткани, во-вторых, имела много карманов для карт или оружия. Все эти детали отлично подходили для того, чтобы офицеры носили тренч в условиях окопных сражений. Позднее он закрепился в гражданской сфере, но обзавелись ещё одним, довольно узким стереотипным символизмом - тренчи ныне любят носить в фильмах детективы или сотрудники полиции.
6. Брюки-карго
Удобство карго оценили не только военные. /Фото: nssmag.com, amazon.com
В каком-то смысле брюки-карго были эквивалентом тренча, только в виде штанов - удобные, ноские и с большим количеством карманов. Правда, придумали их в тридцатые годы прошлого века для всё тех же британцев, точнее - десантников. А к развязыванию Второй мировой войны их переняла уже американская армия для своих пехотинцев, так как они действительно были очень подходящими для солдат. Интересно, что этот предмет гардероба далеко не сразу проник в гражданские платяные шкафы - по информации редакции novate.ru, лишь в девяностые он вышел из чисто военной сферы, чтобы стать частью уличной моды американцев, а оттуда распространился по миру.
7. Куртка-бомбер
Ещё один предмет гардероба, заимствованный из формы лётчиков. /Фото: vocal.media, matt-elly.com
Ещё один вид верхней одежды, заимствованный из военной сферы для гражданской моды - это куртки-бомберы. Ведь они также известные как лётные куртки, потому что их изначально придумали для военных лётчиков в годы Первой мировой войны, однако массово они распространились уже во время Второй мировой. Как и всегда в случае одежды для солдат, причина появления бомбера была чисто практическая: чтобы пилотам не приходилось мёрзнуть в кабинах на высоте, и при этом их движения не стеснялись бы громоздкими силуэтами. Как и в случае с очками-авиаторами, после войны куртки-бомберы проникли на экраны благодаря голливудским фильмам, а позднее к ним проявили интерес представители тогдашних субкультур вроде панка и хип-хопа - в итоге они стали базовым предметом гардероба в стиле кэжуал.
