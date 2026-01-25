Кардиган и очки-авиаторы: 7 предметов одежды, которые фэшн-индустрия заимствовала у солдат

Вещи, перекочевавшие из армии в повседневную моду. /Фото: en.wikipedia.org, randolphusa.com

1. Туфли на высоком каблуке

Шпилька появилась благодаря персидским воинам-всадникам. /Фото: bbc.co.uk, luxity.co.za

2. Пальто-бушлат

Пальто для моряков стало частью базового гардероба. /Фото: dufflecoatshop.com, privatewhitevc.com

3. Очки-авиаторы

Один из самых ярких примеров заимствования аксессуара из армейской формы. /Фото: en.wikipedia.org, randolphusa.com

4. Кардиган

Кардиган перекочевал с фронтов Крымской войны. /Фото: en.wikipedia.org, art-madam.pl

5. Тренч

Из окопов Первой мировой - в современный повседневный гардероб. /Фото: en.wikipedia.org, aurelie.co.uk

6. Брюки-карго

Удобство карго оценили не только военные. /Фото: nssmag.com, amazon.com

7. Куртка-бомбер

Ещё один предмет гардероба, заимствованный из формы лётчиков. /Фото: vocal.media, matt-elly.com