5 африканских принцесс, достойных не меньшего внимания, чем европейские герцогини

Таблоиды пестрят новостями из жизни британских герцогинь, иногда упоминают об аристократках Европы и практически не обращают свой взор в сторону Африки. Хотя на самом деле африканские принцессы достойны не меньшего внимания, чем их «коллеги» с других континентов. Они красивы и успешны, являются для граждан своих стран законодательницами моды и стиля, а иногда считаются едва ли не национальными героинями.
Элизабет
Принцесса Торо Элизабет. / Фото: www.sfilm.hu
Её с полным правом можно назвать национальной героиней королевства Торо, принцессой которого она является. Она появилась на свет в далёком 1939 году и всю свою жизнь посвятила не только политической карьере, но и развенчанию мифов об африканских женщинах. Элизабет получила блестящее образование в Великобритании, несмотря на то, что испытывала постоянное давление, как представительница своей расы. Она всегда боролась за демократию в своей стране, за что не раз подвергалась гонениям на собственной родине. Но, сколько бы раз ей не приходилось бежать на чужбину, она неизменно возвращалась, чтобы быть полезной своей стране. Она была послом Уганды сначала в США, затем в Германии и Ватикане. Только после гибели своего супруга принца Уилберфорса Ньябонго Элизабет оставила активную политическую деятельность и занялась благотворительностью.
Кейша Омилана
Принцесса Нигерии Кейша Омилана с супругом. / Фото: www.pinimg.com
Она стала кумиром многих африканских женщин благодаря своему стилю, красоте и активной жизненной позиции. Кейша была успешной моделью в то время, когда познакомилась со своим будущим мужем. Правда, встречаясь с ним, она даже не догадывалась о том, что милый и заботливый молодой человек Кунле Омилана является самым настоящим принцем. Лишь спустя два года в момент знакомства с семьёй возлюбленного Кейша узнала, кто он на самом деле. Кстати, в Нигерии именно с момента знакомства с родственниками мужчины девушка считается помолвленной. Вот уже 16 лет Кейша Омилана счастлива замужем, но при этом предпочитает сохранять финансовую независимость. Она живёт вместе с супругом и двумя детьми в Лондоне.
Сената Мохато Сеизо
Принцесса Лесото Сената Мохато Сеизо. / Фото: www.instagram.com
Может быть, в королевстве Лесото в скором времени и примут закон, позволяющий женщине стать наследницей престола, а пока что 20-летняя дочь короля Летсие III просто добросовестно выполняет свои обязанности члена королевской семьи. Она занимается просветительской и общественной деятельностью и ведёт такую же жизнь, как и многие её ровесники. Тем не менее, принцесса весьма популярна в своей стране. Если звёзды сойдутся, а в законы будут внесены изменения, она вполне может когда-нибудь стать королевой.
Сиханизо Дламини
Принцесса Эсватини Сиханизо Дламини. / Фото: www.twimg.com
33-летняя дочь короля Эсванити никогда не была примерной и покладистой девочкой. Она всегда пыталась стать разрушительницей догм и отличалась бунтарским характером. Старшая дочь Мсвати III вполне могла себе позволить критиковать многожёнство, в то время, как у её собственного отца 13 жён и 35 детей. Впрочем, это – самый невинный проступок принцессы. Во время обучения за рубежом, а ей довелось получить документы об окончании учебных заведений Великобритании, США и Австралии, Сиханизо частенько была замечена в весёлых компаниях, да ещё и в запрещённой в Эсванити одежде – мини юбках и джинсах. Она стала нарушительницей принятого её отцом закона о целомудрии умчвашо и забеременела вне брака. Но при этом принцесса является настоящим патриотом своей страны, она много времени посвящает просветительской и благотворительной деятельности, занимает пост министра информационных технологий и записывает собственные музыкальные рэп-альбомы.
Анжела (первая африканская принцесса в Европе)
Принцесса Лихтенштейна Анжела с супругом. / Фото: www.nastroy.net
Она появилась на свет не в Африке, а в Панаме, однако именно Анжела является первой женщиной африканского происхождения, которая стала членом правящей династии в Европе. Стилист и дизайнер, основательница собственного бренда A. Brown, выпускница известной нью-йоркской школы Парсонс и обладательница премии Оскара де ла Ренты никогда не думала о том, что станет принцессой. Однако принц Максимилиан, с которым Анжела познакомилась в 1997 году, смело представил будущую жену своей семье и даже заручился полным одобрением родственников. Правда, граждане княжества Лихтенштейн поначалу были шокированы и африканским происхождением Анжелы, и тем, что она оказалась старше своего супруга на 11 лет. Впрочем, это ничуть не мешает Анжеле и Максимилиану быть счастливыми вот уже больше 20 лет и гордиться своим сыном Альфонсо, появившимся на свет в 2001 году.
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