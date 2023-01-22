10 лучших нудистских пляжей в мире

Когда в следующий раз поедете в отпуск, попробуйте заглянуть в эти симпатичные места, если наберетесь смелости. Кто знает, может, вы увидите что-то незабываемое (…будем надеяться, в хорошем смысле).









10. Wreck Beach – Ванкувер, Канада

9. Playa Las Suecas – остров Контадора, Панама

8. Пляж Bellevue – Копенгаген, Дания

7. Пляж Haulover – Майами, Флорида

6. Es Cavallet – Ибица, Испания

5. Остров Локрум – Дубровник, Хорватия

4. Playa El Agua – остров Маргарита, Венесуэла

3. Grand Saline – Сент-Барт

2. Пляж Plakias – Крит, Греция

1. Le Centro Helio Marin – Монталивье, Франция