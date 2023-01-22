10 лучших нудистских пляжей в мире

Когда в следующий раз поедете в отпуск, попробуйте заглянуть в эти симпатичные места, если наберетесь смелости. Кто знает, может, вы увидите что-то незабываемое (…будем надеяться, в хорошем смысле).
10. Wreck Beach – Ванкувер, Канада
Канада прежде всего известна своим вежливым нравом, красивыми женщинами и великолепной едой. Так что довольно странно, что в Канаде находится одних из самых прекрасных нудистских пляжей в мире. С другой стороны, если вы окружены голыми людьми, быть вежливым действительно не помешает. Wreck Beach является одним из самых популярных пляжей в Канаде, особенно для молодежи. При этом он находится всего в 15 минутах от центра Ванкувера, так что до него легко добраться. Пляж занимает почти 8 км и даже считается одним из «Семи чудес Канады».
9. Playa Las Suecas – остров Контадора, Панама
За последние несколько лет Панама стала одной из самых популярных стран у туристов. Живая культура в сочетании с великолепными пейзажами привлекает людей со всего света. Пляж Playa Las Suecas на острове Контадора – единственное место в Панаме, где можно находиться полностью обнаженным, и такая эксклюзивность о чем-то да говорит! Это, пожалуй, самый известный и один из самых красивых нудистских пляжей в мире.
8. Пляж Bellevue – Копенгаген, Дания
Примерно в десяти километрах от центра Копенгагена лежит пляж Bellevue. Расположение сделало его одним из самых популярных нудистских пляжей в мире. Летом он забит туристами и местными жителями. Большинство посетителей этого пляжа протяженностью 700 метров предпочитают купаться без одежды. Хотя пляж довольно небольшой, он полностью оборудован душевыми кабинками, уборными и спасателями. Стеснительным можно не беспокоиться – насильно раздеваться вас никто не заставит, и купальники здесь никто не запрещал.
7. Пляж Haulover – Майами, Флорида
Этот пляж, расположенный в Майами – редкость в США. Государственный пляж, где не обязательно носить купальники, известен как один самых чистых пляжей в Майами. Нетронутый белый песок, спокойная атмосфера и великолепная погода – Haulover Beach определенно стоит посетить. Пляж полностью оборудован, и для безопасности посетителей его даже охраняет полицейский патруль.
6. Es Cavallet – Ибица, Испания
Официальный нудистский и гей-френдли пляж Ибицы является одним из самых красивых в Испании. От живописных видов и разнообразия тропической флоры просто перехватывает дух. Пляж находится в 25 минутах езды от Сан-Антонио, и большую часть его посетителей составляют юные тусовщики, которые не стесняются оголиться.
5. Остров Локрум – Дубровник, Хорватия
Как и Панама, за последние годы Хорватия приобрела популярность среди туристов со всего мира. От Дубровника до острова Локрум можно добраться на водном такси всего за пятнадцать минут, так что попасть сюда не проблема. Нудистский пляж здесь более каменистый, но это всего лишь значит, что здесь меньше людей и гораздо больше свободы, чем на любом другом пляже.
4. Playa El Agua – остров Маргарита, Венесуэла
Playa El Agua –самый большой и красивый пляж на острове Маргарита. Пляж, украшенный шеренгой пальм, является одним из самых посещаемых в Венесуэле. Мало того, что здесь можно спокойно разгуливать без одежды, здесь также можно найти все необходимое – от ресторанов до отелей. Венесуэла славится своей бешеной энергией и красивыми женщинами, и на пляже El Agua этого в избытке.
3. Grand Saline – Сент-Барт
По сути, Сент-Барт – это песочница для богатых и знаменитых. Буквально. Каждый, кто хоть чего-то стоит, рано или поздно оказывается здесь, и во время горячего сезона здесь можно встретить не одну знаменитость. Это роскошное местечко является одним из самых желанных мест для путешествий на планете. Хотя здесь невероятно красиво и спокойно, ветер на пляже довольно суровый, но любителям загорать без купальников это не мешает.
2. Пляж Plakias – Крит, Греция
Богатая история и культура, великолепная кухня и захватывающие дух виды обеспечивают Греции стабильный поток туристов со всего света. Многие из них не обходят стороной пляж Plakias, который является одним из самых знаменитых нудистских пляжей на планете. Хотя большинство пляжей в Греции разрешают загорать топлес, Plakias предоставляет посетителям полную свободу, и большинство предпочитает вовсе не носить одежду.
1. Le Centro Helio Marin – Монталивье, Франция
Неудивительно, что первое место принадлежит нудистскому пляжу именно во Франции. Le Centro Helio, наиболее известный как CHM, был основан в 1950 году и является месторождением нудистского движения. CHM является настоящим курортом с развлечениями, парками и, конечно же, потрясающими пляжами. Ради идеального ровного загара сюда часто приезжают целыми семьями.
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