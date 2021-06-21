5 несладких запеканок, которые одобрят даже истинные гурманы

Запеканку, как и блины, любят не только взрослые, но и дети. Тем более, если речь идёт не только о сладких творожных запеканках, которые слегка поднадоели, а о мясных, овощных и самых невероятных, например, с добавлением цикория.
1. Запеканка с цикорием и ветчиной
Запеканка с ветчиной и цикорием. \ Фото: foodnetwork.com.
Такая запеканка понравится той категории людей, которая привыкла пробовать что-то новое и необычное. А оригинальное сочетание ингредиентов и вовсе сделает это блюдо поистине уникальным и невероятно вкусным.
Ингредиенты:
• Цикорий салатный – 10 штук;
• Ветчина – 10 ломтиков;
• Сыр твёрдый – 150 г;
• Молоко – 750 мл;
• Мука – 90 грамм;
• Масло сливочное – 90 грамм;
• Мускатный орех в порошке – щепотка;
• Соль, перец – по вкусу.
Запеканка с ветчиной. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Цикорий хорошо вымыть и срезать нижнюю часть;
• Затем отправить его в пароварку на 30 минут;
• После достать и просушить на бумажном полотенце;
• Сливочное масло растопить в сотейнике;
• Аккуратно и постоянно помешивая добавить муку;
• Готовить на медленном огне 4-5 минут;
• После добавить молоко, соль, мускатный орех и перец;
• Довести до кипения;
• И варить на маленьком огне до полного загустения;
• В ломтики ветчины завернуть цикорий;
• В форму для запекания вылить часть соуса из муки и специй;
• Затем выложить рулетики из ветчины с цикорием;
• Сверху залить оставшимся соусом;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
2. Запеканка с печенью и грибами
Запеканка с печенью и грибами. \ Фото: youtube.com.
С приходом холодов запеканка становится практически незаменимым блюдом. Её запросто можно взять с собой на работу, учёбу или же просто полакомиться дома. Тем более, если это будет запеканка с печенью и грибами.
Ингредиенты:
• Печень куриная – 400 г;
• Лук репчатый крупный – 2-3 шт;
• Шампиньоны – 200 г;
• Морковь – 200 г;
• Помидоры – 3 шт;
• Сыр твёрдый – 200 г;
• Укроп – 1 пучок;
• Сметана – 250 г;
• Майонез – 150 г;
• Молоко – 200 г;
• Соль, перец – по вкусу.
Печёночная запеканка с грибами. \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Печень зачистить;
• Промыть хорошо под холодной проточной водой;
• Замочить в молоке на 30 минут;
• Через полчаса молоко слить;
• Печень вновь промыть под холодной проточной водой;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Посолить и поперчить;
• Морковь натереть на крупной тёрке;http://vs-t.ru/5-nesladkix-zapekanok-kotorye-odobryat-dazhe-istinnye-gurmany
• Лук и помидоры нарезать полукольцами;
• Укроп измельчить;
• Грибы нарезать небольшими кусочками;
• Сметану смешать с укропом;
• Посолить и поперчить;
• Затем слегка взбить венчиком;
• Форму для запекания застелить фольгой, предварительно смазав её сливочным маслом;
• Выложить слои: печень, часть лука, залить сметанным соусом, выложить морковь, сверху грибы, после оставшийся лук;
• Сверху смазать майонезом;
• И выложить кольца помидоров;
• Слегка присолить;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут;
• Затем достать из духовки;
• Посыпать тёртым сыром;
• И снова отправить в духовку на 10-15 минут.
3. Овощная запеканка с рисом и фаршем
Запеканка с рисом и овощами. \ Фото: google.com.
Блюдо, которое прекрасно сочетает в себе рис, фарш и овощи, однозначно понравится тем, кто привык к сытной и вкусной еде.
Ингредиенты:
• Фарш - 400 г;
• Рис - 200 г;
• Яйца - 2 шт;
• Зелень - 20 г;
• Цуккини - 2 шт;
• Морковь - 2 шт;
• Баклажан - 1 шт;
• Сливки - 100 мл;
• Болгарский перец - 2 шт;
• Соль и перец - по вкусу.
Рисовая запеканка с фаршем и овощами. \ Фото: sous-chef.ru.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Затем откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Лук мелко нарезать;
• Обжарить вместе с фаршем до лёгкой золотистой корочки;
• В глубокую миску выложить рис;
• Вбить яйца, добавить мелко рубленную зелень;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Форму для запекания смазать растительным маслом;
• Выложить получившуюся смесь;
• Перец, цуккини и баклажан нарезать полосками;
• Равномерно выложить поверх фарша в форме;
• Слегка посолить и поперчить;
• Залить сливками;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
4. Запеканка из макарон и шпината
Запеканка из макарон и шпината. \ Фото: google.com.ua.
Такое блюдо завоюет сердца всех тех, кто любит вкусно и плотно поесть, но при этом не жалует мясо.
Ингредиенты:
• Макароны (крупные твёрдых сортов) - 300 г;
• Шпинат - 400 г;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Соль - по вкусу;
• Специи - по вкусу.
Для соуса бешамель:
• Сливочное масло - 100 г;
• Мука - 1 ст.л. с горкой;
• Бульон (концентрированный) - 3-4 ст.л;
• Сливки (жирность 20%) - 250 г;
• Соль - 1/3 ч.л;
• Перец - по вкусу;
• Мускатный орех - по вкусу.
Запеканка со шпинатом и макаронами. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Шпинат нарезать;
• В сотейнике растопить сливочное масло;
• Аккуратно всыпать муку;
• Размешать лопаткой до однородной массы без комочков;
• Через 2-5 минут влить бульон;
• Размешать;
• И, продолжая помешивать, добавить сливки;
• Посолить и приправить специями;
• Довести до кипения;
• Снять с огня;
• И хорошо перемешать;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Макароны смешать с пропущенным через пресс чесноком, шпинатом, специями и половиной соуса;
• Поперчить;
• Перемешать;
• Переложить в форму для запекания;
• Полить оставшимся соусом;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
5. Запеканка из зубатки
Рыбная запеканка. \ Фото: gastronom.ru.
Рыбная запеканка – сытное и оригинальное блюдо, которое запросто можно подать на ужин в кругу семьи, а также угостить друзей и коллег.
Ингредиенты:
• Зубатка - 1 кг;
• Лук репчатый - 2-3 шт;
• Молоко - 200 мл;
• Мука - 2 ст.л;
• Соль, перец - по вкусу;
• Петрушка рубленая зелень - 2 ст.л;
• Сметана - 100 г;
• Сыр - 100 г;
• Соевый соус - 2 ст.л;
• Чеснок - 3-4 зубчика.
Запеканка с сыром и рыбой. \ Фото: milaclub.com.
Способ приготовления:
• Рыбу очистить от шкуры и костей;
• Промыть под холодной проточной водой;
• Нарезать средними кусками;
• Посолить и поперчить;
• Лук нарезать кольцами;
• И выложить в смазанную маслом форму для запекания;
• Сверху положить кусочки рыбы;
• В миске смешать молоко, муку, соль, перец, рубленную петрушку и сметану;
• Хорошо перемешать;
• Получившейся смесью залить рыбу;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Смешать его с пропущенным через пресс чесноком и соевым соусом;
• Через тридцать пять минут достать запеканку из духовки;
• Щедро полить получившейся сырной смесью;
• И снова отправить в духовку на 7-10 минут до образования румяной корочки.
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