Как Сахара поглощает всю Африку

Мало кому известно, что пустыня Сахара проходит через большую часть Северной Африки, занимая территорию в целых девять миллионов квадратных километров. Собственно говоря, более 30% всей Африки уже принадлежит пустыне и вполне вероятно, что в обозримом будущем весь континент перейдет во владычество безжалостных песков. Но что привело к этой трагедии и стоит ли нам волноваться о судьбе Черного континента уже сегодня?
Зеленые равнины
Трудно поверить, но когда-то на месте песчаных барханов были самые настоящие леса. Пустыня Сахара сформировалась всего четыре тысячи лет назад, а ранее здесь текли реки, водились хищники и травоядные. Многочисленные племена, выродившиеся сегодня в кочевые, вполне могли бы развиться до крупной цивилизации, однако безжалостная природа рассудила иначе.
Открытие Фробениуса
В 1933 году немецкий путешественник, Лео Фробениус, наткнулся на странные рисунки, нанесенные на скалы в глубине пустыни. К его удивлению, художники изобразили пышный животный и растительный мир: жирафы паслись у рек, львы выглядывали из густых зарослей, а птицы покрывали кроны деревьев. Долгое время открытие Фробениуса считалось мистификацией, однако сегодня ученые доказали: Сахара и в самом деле превратилась из цветущего оазиса в бесплодную пустошь и теперь постепенного готова поглотить всю Африку.
Начало упадка
Примерно пять тысяч лет тому назад великая засуха буквально убила процветающую саванну. Из плодородной земля Сахары превратилась в бесплодную, реки пересохли, а вслед за ними исчезли и озера. Само собой, людям и зверям ничего не оставалось, как покинуть насиженные места и перебраться в леса Центральной Африки. Но пустыня не торопится отставать. Последние данные говорят о том, что Сахара неуклонно растет и через пару тысяч лет может поглотить весь континент.
Шотты
О былом величии водных артерий пустыни свидетельствуют гигантские впадины, на дне которых остались маленькие соленые озера — так называемые шотты. В сезоны засухи эти места становятся максимально опасны: шотты превращаются в болота, выбраться из которых не под силу и носорогу.
Скорость распространения
Каждый год пустыни всего мира потихоньку захватывают все новые территории. Быстрее всего двигается Сахара. В начале XXI века ее площадь оценивалась в 7 миллионов квадратных километров, сейчас же ученые говорят о 9 миллионах. Скорость распространения песков пустыни составляет внушительные 50 километров в год.
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