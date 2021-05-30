Как Сахара поглощает всю Африку

Мало кому известно, что пустыня Сахара проходит через большую часть Северной Африки, занимая территорию в целых девять миллионов квадратных километров. Собственно говоря, более 30% всей Африки уже принадлежит пустыне и вполне вероятно, что в обозримом будущем весь континент перейдет во владычество безжалостных песков. Но что привело к этой трагедии и стоит ли нам волноваться о судьбе Черного континента уже сегодня?









Зеленые равнины

Открытие Фробениуса

Начало упадка

Шотты

Скорость распространения