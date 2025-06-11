Мужская мода СССР: от классики до необычных решений

Дорогим модникам и модницам посвящается ностальгическая подборка одежды, обуви и аксессуаров времен СССР. Отмечу, что сегодня под прицелом не только классическая мужская мода, но и необычные фешн-находки минувших лет.
Ну что, приступим?
1. Носки
Примеры носков с подтяжками
Советские носки можно разделить на два типа: удобные и с подтяжками.возможность носить носки с интересными рисунками.
2. Спортивная одежда
Спортивные костюмы СССР / Источник: spartak.ru
Наиболее предпочтительными для советских мужчин были спортивные костюмы и трико. Эти элементы гардероба использовались не только во время физических упражнений, но и в момент отдыха на природе. Возьмем в качестве примера трикотажные костюмы. Они могли быть красными или синими, с лампасами и без. Звучит, может, не так разнообразно, зато они были практичными: к зиме их делали шерстяными, а к лету – хлопчатобумажными.
Спортивные образы СССР / Источник: bodybuilding-and-fitness.ru
Ну а как насчет чего-то менее классического? Все же и в СССР находились любители экспериментов. Некоторые из них – прямиком из дома моделей на Кузнецком мосту. Именно они предложили советским гражданам модные комбинезоны для лыжной езды.
Несмотря на то, что немногие удостоили эту модель вниманием, опыт весьма любопытный. Хоть и не такой родной, как трико с начесом и болоньевая куртка.
3. Верхняя одежда
Верхняя одежда СССР / Источник: m.fotostrana.ru
Наиболее распространенными элементами повседневной одежды были брюки и рубашка. В том числе известные многим клеш. Добавили разнообразия в мужской гардероб причудливые вязаные свитера. Например, этот.
Милый советский свитер / Источник: yaplakal.com
Не гнушались советские мужчины и меховыми шубами. При этом со стороны такой образ смотрелся весьма гармонично.
Все же помнят «приключения Шурика»? Ни прибавить, ни убавить.
Кадр из фильма Л. Гайдая "Операция Ы"
Отдельное внимание стоит уделить советским плащам. Одними из самых ходовых были болоньевые и японские модели.
Советские плащи / Источник: humus.livejournal.com
Ну а тот, кто хотел выделиться, мог потратиться на экземпляры более необычного фасона.
4. Головные уборы
Советские головные уборы / Источник: drive2.ru
Начнем с самой популярной шапки советских лет – шапки-ушанки. Изначально ее использовали военные моряки. Правда в то время она выглядела несколько иначе, а изготавливалась из цигейки и ткани.
Шапка ушанка мужская / Источник: livemaster.ru
Позже ушанки стали выглядеть более стильно за счет элементов кожи, уровень удобства тоже поднялся на новый уровень. В конце концов, их стали внедрять в форму сухопутных частей.
Постепенно ушанка получила распространение среди гражданских. Даже по сей день эта модель пользуется популярностью.
Ну ладно, с ушанками разобрались. Давайте рассмотрим и другие головные уборы советского времени:
4.1. «Петушки» - вязаная модель, чем-то напоминающая гребешок. Первое время их использовали исключительно в спортивных целях, как часть экипировки. А потом на них обратили внимание советские мужчины и подумали: почему бы и нет?
4.2. Каракулевые шапки – модель из меха ягнят. Ее часто использовали представители элиты или те, кто мог позволить себе столь дорогую покупку.
4.3.«Формовки» - головной убор, повторяющий шапку-ушанку, за исключением ушек и козырька: в формовке их отвернуть не получится.
Разумеется, это далеко не все популярные модели. И все же я остановлюсь, чтобы уделить внимание другим предметам мужской моды.
5. Обувь
Советская обувь на каблуках / Источник: ru.pinterest.com
На этот раз хочется акцентировать внимание на чем-то необычном. И, как мне кажется, мужские туфли на каблуках идеально для этого подойдут. Знали ли вы, что такую обувь носили многие советские артисты? Муслим Магомаев, Владимир Высоцкий, Михаил Боярский… И это далеко не весь список. Нетрудно догадаться, что с таким маркетингом у многих мужчин появилась обувь на каблуках.
Достать такую обувь было трудно, но все-таки возможно. Мужчинам приходилось изготавливать их на заказ. Если вдруг интересно, стоимость туфель граничила между 25-40 рублями.
6. Аксессуары
Советские аксессуары
Галстуки, кожаные ремни – все это было есть и будет. Вместо этого давайте поговорим о чем-то менее очевидном. Например, о жабо. В СССР оно ассоциировалось с роскошью или пиратским шармом. Трудно судить с чего именно пошла такая мода. Скорее всего, с запада. Тем не менее ход необычный.
Ремни с фурнитурой – еще одно любопытное решение. Причем решение, которое сделал популярным все тот же Высоцкий. Женские ремни, тем временем, не отличались такой массивностью. До какого-то момента они были тонкими и едва заметными.
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