Ничто человеческое: Провокационная серия работ, в которой монашки – заядлые грешницы

Спорные картины Кристины Рамос показывают монахинь, как грешниц.

Сестра Рита была повстанцем. Автор: Christina Ramos.

Дорогие родители, сестра Регина больше не будет ездить в церковь! Автор: Christina Ramos.

Сестра Мэри имела множество грехов. Автор: Christina Ramos.

Был священник, раввин и монахиня. Автор: Christina Ramos.

Сестра Фиби заядлая любительница селфи . Автор: Christina Ramos.

Руфус знай, ты должен любить своего соседа, даже если твой сосед - кот. Автор: Christina Ramos.

Сестра Дорис в сговоре с Дьяволом. Автор: Christina Ramos.

Сестра в капюшоне, капюшон не трогать. Автор: Christina Ramos.

От плохих привычек трудно избавиться. Автор: Christina Ramos.

Сестра Виктория имеет секрет . Автор: Christina Ramos.