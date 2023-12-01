Ничто человеческое: Провокационная серия работ, в которой монашки – заядлые грешницы

Спорные картины Кристины Рамос показывают монахинь, как грешниц.
О грешном и праведном можно говорить бесконечно долго, затевая беспочвенные споры, в попытках доказать свою правоту. Но если отбросить все формальности и посмотреть на происходящее с другой стороны, сразу становится всё на свои места. Ведь, по сути, святые тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. По крайней мере, именно так думает американская художница Кристина Рамос (Christina Ramos), создавшая скандальную серию работ, в которой монашки предстают заядлыми грешницами.
У одних работы Кристины вызывают улыбку, у других же – раздражение и возмущение «мол, как же так…» А вот так, на самом деле всё очень просто и понятно. С точки зрения автора получается всё предельно ясно. Несмотря на то, что общество, мысля стереотипами и навязанными канонами, придаётся суждениям, делая преждевременные выводы, стоит помнить о том, что даже святые такие же люди со своими желаниями, мечтами, фантазиями и обратной не самой лучшей стороной. Так почему, собственно говоря, у священнослужителей и монашек не может быть своих тайн, секретов и тёмных, а порой и непристойных помыслов?
Сестра Рита была повстанцем. Автор: Christina Ramos.
Дорогие родители, сестра Регина больше не будет ездить в церковь! Автор: Christina Ramos.
Сестра Мэри имела множество грехов. Автор: Christina Ramos.
Был священник, раввин и монахиня. Автор: Christina Ramos.
Сестра Фиби заядлая любительница селфи. Автор: Christina Ramos.
Руфус знай, ты должен любить своего соседа, даже если твой сосед - кот. Автор: Christina Ramos.
Сестра Дорис в сговоре с Дьяволом. Автор: Christina Ramos.
Сестра в капюшоне, капюшон не трогать. Автор: Christina Ramos.
От плохих привычек трудно избавиться. Автор: Christina Ramos.
Сестра Виктория имеет секрет. Автор: Christina Ramos.
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