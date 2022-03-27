Тунеядцы в СССР: Кого считали дармоедами, и как даже известные люди попадали под уголовную статью

Кого считали дармоедами, и как даже известные люди попадали под уголовную статью.

«Граждане дебоширы, алкоголики, тунеядцы…»

Плакат, призывающий трудиться./Фото: images.vfl.ru

Как становились тунеядцами?

Тунеядец - обуза коллектива./Фото: artchive.ru

Кто не работает - тот не ест! Или как вычисляли тунеядцев

Плакат «Кто не работает, то не ест»./Фото: img.gazeta.ru

Тунеядству - бой!

Не работать стыдно!./Фото: itd1.mycdn.me

Самые известные советские тунеядцы

Кадр из известного советского фильма - тунеядцы на исправительных работах./Фото: cdn.fishki.net

Погрешности системы

Cоветский плакат./Фото: info.sibnet.ru