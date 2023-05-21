Очарование весенних городов: нежные акварели самых романтичных мест Европы

Эти акварели будто созданы из воспоминаний о самых прекрасных, самых романтичных моментов жизни. Даже те, кто никогда не был в Париже или Венеции, живо откликаются на красоту этих картин – такая красота просто универсальна, она великолепна в своей чистоте и утренней свежести нового дня, обещающего хорошее настроение.













Этюд к *Эйфелевой Башне*. Автор: Thierry Duval.







Вид с крыши Гран Палас. Автор: Thierry Duval.







Ресторан в Венеции. Автор: Thierry Duval.



Тьерри Дюваль (Thierry Duval), работающий сейчас иллюстратором в большом рекламном агентстве Парижа, начал рисовать еще будучи совсем ребенком. Сначала рисовал для себя комиксы, которые были популярно в то время, потом стал рассылать их в разные журналы. Тьерри экспериментировал с разными жанрами и разными стилями, однако когда итальянский ресторан в Париже под названием «Raffaelo» попросил у художника приобрести его картины пастелью, Тьерри подумал, что классические виды живописи тоже могут приносить прибыль – и стал развивать свои навыки именно в этом направлении.







Кафе в Париже. Открытие. Автор: Thierry Duval.







Велосипед в Копенгагене. Автор: Thierry Duval.







Велосипед в Копенгагене. Автор: Thierry Duval.



Когда Тьерри только собирался поступать на отделение прикладного искусства в Париже, он открыл для себя художника Делакруа (Delacroix) и его великолепные акварели. Как много можно выразить с помощью этих нежных красок! Погрузившись в экспериментирование с акварелью, Тьерри удалось выработать свой собственный стиль – сильная детализированность, романтичная тематика, реально существующие места и особое сочетание света и цвета.







Мост искусств. Автор: Thierry Duval.







Балкон в Венеции. Автор: Thierry Duval.







Пирамида в Лувре. Автор: Thierry Duval.



У Тьерри Дюваля очень много пейзажей своего родного Парижа, особенно утренних сценок. Как Дюваль сам признается, ему нравится тот особый свет на улицах в это время, когда крыши блестят от дождя, когда здания видны пока еще только как силуэты, жизнь на улицах постепенно оживает – рынки, люди, звуки со всех сторон, кафе. Ему нравится смотреть на одиноких прохожих, на птиц, на лодки по реке, которые как нельзя лучше дополняют окружающую поэзию красоты. Именно эти свои наблюдения Дюваль и переносит в свои картины. Кажется, что Париж на его акварелях существует вне времени – таким, какой он может быть только в воспоминаниях о самых прекрасных моментах жизни.







Площадь Дофина зимним утром. Автор: Thierry Duval.







9 mouettes et les vedettes du Pont Neuf. Автор: Thierry Duval.







Утро в Париже. Автор: Thierry Duval.







Мост встреч. Венеция, Италия. Автор: Thierry Duval.







Нотр Дам де Пари. Автор: Thierry Duval.







Сена. Автор: Thierry Duval.







Утренний туман на мосту Александра III. Автор: Thierry Duval.







Нотр Дам де Пари. Автор: Thierry Duval.







Крыши Монмартра. Автор: Thierry Duval.







Chanteraines Park in Villeneuve la Garenne. Автор: Thierry Duval.







Париж. Автор: Thierry Duval.







Работа в процессе создания. Автор: Thierry Duval.



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