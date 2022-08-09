«Кто на чем повернут?» или жуткие истории людей, которых довела до убийства идея фикс

У каждого из нас, несомненно, есть свои тараканы в голове. Кто-то тихонечко и стыдливо травит их Дихлофосом, кто-то бережно и заботливо подкармливает хлебными крошками, у некоторых отдельно взятых индивидов тараканы в голове уже давно незаметно стали размером с кулак, отрастили щупальца и построили свою цивилизацию. Как бы то ни было, подавляющему большинству жителей нашей планеты все же успешно удается держать под контролем свои сокровенные желания и «неформатные» мыслишки.











Но что бывает, когда человек уж слишком увлекается, и маленькие невинные странности перерастают в самую настоящую идею фикс? Сегодня мы подготовили для вас подборку по-настоящему жутких историй о людях, которых их собственная одержимость, в конечном итоге, довела до убийства.



Дейтон Роджерс, наручники и женские ножки

Гарри Стрит и шумные соседи

Дэвид Тарлофф и его мамочка

Крейг Хикс и неправильная парковка