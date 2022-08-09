«Кто на чем повернут?» или жуткие истории людей, которых довела до убийства идея фикс

У каждого из нас, несомненно, есть свои тараканы в голове. Кто-то тихонечко и стыдливо травит их Дихлофосом, кто-то бережно и заботливо подкармливает хлебными крошками, у некоторых отдельно взятых индивидов тараканы в голове уже давно незаметно стали размером с кулак, отрастили щупальца и построили свою цивилизацию. Как бы то ни было, подавляющему большинству жителей нашей планеты все же успешно удается держать под контролем свои сокровенные желания и «неформатные» мыслишки.
Но что бывает, когда человек уж слишком увлекается, и маленькие невинные странности перерастают в самую настоящую идею фикс? Сегодня мы подготовили для вас подборку по-настоящему жутких историй о людях, которых их собственная одержимость, в конечном итоге, довела до убийства.
Дейтон Роджерс, наручники и женские ножки
Еще с подросткового возраста молодой человек по имени Дейтон Роджерс осознал, что обычный секс его не слишком интересует, и пристрастился к фетишизму, который, в конечном итоге, и привел его на скамью смертников. Очень скоро Роджерс из обычного любителя жесткого порно превратился в одержимого и закоренелого преступника.
В конце 1980-х полиция штата Орегон стала находить изувеченные трупы. Как выяснилось впоследствии, Роджерс «специализировался» на уличных проститутках, которых он приводил к себе и платил за то, чтобы они позволили ему вылизать им ступни. После того как жертвы маньяка теряли бдительность, думая, что перед ними очередной безобидный фетишист, Роджерс заковывал их в наручники и начинал делать свое черное дело. В конечном итоге, к моменту ареста на счету у преступника было уже более 8 трупов, а одну из своих жертв он распотрошил так, что все ее тело от паха и до грудины представляло собой одно сплошное бесформенное месиво.
Гарри Стрит и шумные соседи
Сложно найти человека, которого бы не раздражала заводная музычка или грохот перфоратора за стенкой ранним похмельным субботним утром. Впрочем, в своем желании поставить на место очередных шумных соседей мужчина по имени Гарри Стрит зашел слишком далеко, дав сто очков вперед всем бабушкам-пенсионеркам, стучащим по батарее.
Стрит часто заедался с жителями соседних квартир из-за слишком громко включенного телевизора или внезапно сработавшей сигнализации в машине, а каждый звук, нарушающий заветную тишину после 22.00, будь то звучный кашель или шум воды, смываемой в унитазе, воспринимал как личное оскорбление и насмешку в свой адрес. В октябре 1978 года ярость Гарри, наконец, достигла дочки кипения, когда двое соседских подростков стали слишком громко газоватьприпаркованной под домом машиной. Разъяренный Стрит выхватил из сейфа два пистолета, набил рюкзак самодельной взрывчаткой и отправился вершить правосудие. Когда полицейскому спецназу все же удалось схватить психа, на его счету оказалось уже более 5 соседских трупов.
Дэвид Тарлофф и его мамочка
Любовь между матерью и сыном – это, несомненно, прекрасно, однако этого никак не скажешь о парне по имени Дэвид Тарлофф, которого все в округе знали как человека «слегка с приветом». Тарлофф, у которого в свое время диагностировали шизофрению, и поэтому признали инвалидом, очень любил свою мать и никак не мог смириться с тем, что его коварный отец решил отправить 73-летнюю Беатрис Тарлофф в дом престарелых. Безутешный Дэвид не только ежедневно навещал мамочку, но и регулярно закатывал скандалы медперсоналу, который якобы плохо обращается с пожилой женщиной.
Отец Дэвида неоднократно пытался упрятать сына в психушку и даже несколько раз перевозил жену из одного дома престарелых в другой, однако, ничего не помогало. Тарлофф каждый раз успешно сбегал и успешно находил свою мать, где бы ее не поселили. Убежденный, что американские врачи безбожно издеваются над старушкой, заботливый сын решил вывести ее из страны, чтобы она коротала старость где-нибудь на тропических островах, а чтобы достать на это денег, ограбил и забил до смерти кухонным топориком своего психиатра, за что и был приговорен к пожизненному заключению.
Крейг Хикс и неправильная парковка
Парень по имени Крейг Хикс жил в штате Северная Каролина и очень беспокоился о том, что его безответственные соседи неправильно паркуют своих «железных коней». Крейг регулярно прогуливался по городу, записывал номера всех неправильно припаркованных машин, вел свои собственные журналы и записи. Сначала Хикс пытался бороться с нарушителями законными средствами, однако, когда власти запретили парню вызывать эвакуатор из-за слишком частых «ложных тревог», Крейг взялся вершить правосудие самостоятельно. После нескольких месяцев отчаянной войны с неправильно паркующимся соседом, попыток составить подробную карту правильной парковки и громких угроз Хикс вломился к «злостному нарушителю» домой и пристрелил на месте его, его жену и свояченицу, после чего сдался полиции.
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