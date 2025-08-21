12 вещей и услуг, которые давно пора перестать заказывать, чтобы кошелёк не утоньшался на глазах

Верным будет высказывание, что возможность выжать из нас ещё больше денег находится буквально на каждом шагу. В данном материале речь вовсе не пойдёт о каких-то простых маркетинговых ходах вроде размещённых в зоне ожидания в очереди в кассу батончиках «KitKat». Статья расскажет о товарах и услугах, приобретение которых или кажется нам неизбежными, или свято воспринимается нами как наш твёрдый выбор.
1. В ресторанах национальной кухни - блюда, не имеющие отношения к национальной кухне
И вот я в десять раз дороже / Всё потому, что в ресторане... / Фото: ne-kurim.ru
Допустим, вы решили побаловать себя истинно грузинским обедом. Харчо, хачапури, хинкали с мясом или сыром сулугуни, чашушули, долма... Глаза разбегаются, всё такое вкусное! И, вопреки здравому смыслу, решаетесь на кофе десерт и - на радость официанту - просите в очередной раз принести меню. А там - яблочный штрудель, чизкейк и «Наполеон». Согласитесь, данные позиции не имеют никакого отношения к кулинарным традициям горцев. Максимум, на что можно рассчитывать, - универсальный вкус свежего десерта, который ничем не отличается от аналогичного блюда в любой кофейне. А вот цена будет гораздо выше, в соответствии с ресторанной наценочной категорией. Ещё менее логично заказывать в ресторане на десерт мороженое. Довольно универсальный продукт, который в дискаунтере будет стоить 0,5 у.е. за 100 граммов, вы получите на пафосной посуде, в претенциозном оформлении, но уже не менее чем за 3 у.е. Стоит задуматься о правомерности такой траты!
2. Фармацевтические препараты от брендов у всех на слуху
За что именно вы переплачиваете, покупая фирменный препарат вместо дженерика? Только за громкое имя. Дженерики – группа препаратов, которыми можно заменить оригинальное средство. В их составе – такое же действующее вещество, но стоят дженерики намного меньше. Секрет в том, что производители дженериков не вкладывают деньги в исследования, клинические испытания, патенты и продвижение, в отличие от производителей оригинальных препаратов. Тем не менее брендовые дженерики ни в чем не уступают «раскрученным» средствам, потому что к ним такие же требования, как к оригиналам.
Впрочем, привычка покупать много лекарств - это в целом серьёзная проблема. Один российский турист приехал в Италию и по ходу путешествия заболел. По традиции зашел в итальянскую аптеку и обратил внимание на то, что она совсем не похожа на аптеку. В нашем понимании - это много полок с лекарствами, порошками, таблетками, инъекционными препаратами, вместо этого на выставке стояли разные крема, средства личной гигиены и все в этом роде. А где же лекарства? На что ему ответили, что все лекарства у них есть и единственное, что требуется - это карточка с названиями препаратов, которые прописал врач. И еще он обратил внимание, что в телевизионной рекламе практически нет лекарственных препаратов, в то время как у нас в России, каждая вторая реклама — это лекарства «с ног до головы», которые гласят, что при приеме того или иного лекарства красивые люди красиво выздоравливают.
3. Безалкогольные напитки, для приготовления которых не требуется специальное оборудование
Домашний эспрессо-тоник за копейки.
Например, капучино, фраппе или даже молочный коктейль с мороженым, как ни старайся, дома получатся совершенно другими, и ожидания будут обмануты. Профессиональную кофемашину сложно заменить ручным капучинайзером, равно как и мощный миксер со специальной ёмкостью и насадками для молочных коктейлей - бытовым прибором. Но есть напитки, за которые весьма странно выкладывать кругленькую сумму в кафе, ресторане или кофейне, поскольку дома получится точно так же, да ещё и появится возможность выбрать бренд, жирность, сорт продукта по вкусу.
Приведём пример. Этим летом у кофеманов в тренде не только айс-латте или фраппе, но и эспрессо-тоник. Как известно, цена «сложносочинённых» напитков в кофейне весьма высока (от 2 у.е. и до бесконечности). Можно ли попробовать сделать дома нечто похожее? Вполне. И не просто похожее, а с идентичным вкусом. Сварить заранее (например, перед работой) свежемолотый кофе, чуть остудить и отправить до вечера в холодильник. А вечером удивить друга или вторую половинку, устроив кофейню дома. Понадобится стакан, несколько кубиков льда, тоник любимого бренда и забористый охлаждённый эспрессо. Более того, пропорции вы сможете варьировать в зависимости от предпочтений каждого, не потратив ни копейки!
4. Лотерейные билеты
Вечный свет надежды? / Фото: life.ru
У вас больше шансов умереть от нападения акулы или попасть под удар молнии, чем выиграть джекпот в лотерею. Вот игра получше: вместо этого используйте деньги от лотерейного билета для микроинвестирования, то есть вкладывайте небольшие суммы денег за раз. Или копите на летний отдых. А если у вас есть остаток средств на карте, предлагаем ещё одну игру: сведите ваш долг к нулю.
5. Мультивитамины
Средство от всего? / Фото: apteka.ru
Поливитамины не имеют заметной пользы для здоровья, как показало недавнее исследование, включающее данные от 21 000 человек. Получается, что потребители ничего не получают за свои деньги. Люди, которые принимают поливитамины, сообщают, что чувствуют себя лучше, хотя на самом деле они не здоровее, чем те, кто этого не делает. Возможно, здесь работает известный эффект плацебо.
6. Высокооктановый бензин
Чаще всего развод. / Фото: i-tc.ru
Если вы не водите супер-модный автомобиль, то бензин премиум-класса, вероятно, не требуется или даже не рекомендуется для вашего авто. Таким образом, для большинства автомобилей переплачивать за высокооктановое топливо есть пустая трата денег. Если в руководстве пользователя не указано иное, ваш автомобиль не откалиброван для использования преимуществ улучшенного топлива.
7. Суверниры из путешествий
В Канаде был, мёд-пиво пил. / Фото: aliexpress.ru
Да, сувениры всегда кажутся хорошей идеей, когда вы потратили деньги и проехали значительное расстояние до мест с другим климатом. Может возникнуть необходимость купить практичные сувениры, такие как футболки, если вы знаете, что будете их носить. Но, пожалуйста, не привозите больше этих брелоков и статуэток, которых никто не знает, где выставить, и всего, что сейчас в моде в сувенирной индустрии. Они просто выбрасываются со временем или превращаются в беспорядок. Кроме того, в наши дни люди путешествуют так часто, что это уже не редкость; поэтому сэкономьте свои усилия и вместо этого сделайте больше фотографий и видео. Это теперь и есть те самые памятные вещи, которые действительно важны и долговечны для пересмотра холодными зимними или просто уютными вечерами с близкими.
8. Кабельное телевидение
Пора оставить старомодные привычки. / Фото: freepng.ru
Даже самые дорогие пакеты интернет-телевидения теперь дешевле, чем средний счет за кабельное телевидение. И вообще, зачем подписывать контракт на кабельное телевидение, если стриминговые сервисы позволяют вам удалить свой аккаунт по прихоти?
9. Комиссии банкоматов
Простой вопрос: ЗАЧЕМ? / Фото: investvlg.ru
Тратить деньги на комиссию банкомата за использование внесетевого банкомата - глупо. Вы не получаете никакой ценности за потраченные деньги. Придерживайтесь сети банкоматов вашего банка и банков-партнёро, чтобы избежать комиссий. Всегда носите с собой немного наличных. И если банкоматы вашего банка неудобны, переключитесь на банк, чьи банкоматы расположены ближе для вас, или, что еще лучше, банк с кэшбэком.
10. Дорогущие детокс-соки мгновенного отжима в супермаркетах
Стаканчит фрэша за 5 долларов выпить не хотите ли? / Фото: 3dwasp.com
Мы не уверены, что детоксикация соком является причудой, но только представьте: в Сингапуре продают упаковки детокс-сока по цене 68 долларов за 8 крошечных бутылочек (это 8,5 долларов за одну!). Конечно, эти чертовски дорогие соки производятся по технологии холодного отжима, но вместо того, чтобы пить какое-то ужасно дорогое сочетание капусты, салата и банана, отправляйтесь в супермаркет и загрузите свою тележку фруктами и овощами. То же самое для вашего здоровья за вычетом ценника и глупости, верно?
11. Кулинарные книги
Божечки, ещё и звёзды руку приложили! / Фото: ukazka.ru
Коллекционеры и любители кулинарии по-прежнему любят покупать и собирать поваренные книги. Но остальные из нас, домашних поваров, могут бесплатно насладиться электронным океаном рецептов и кулинарных знаний в интернете.
12. Электронные книги
В этом гаджете давно нет смысла. / Фото: saleous.ru
Мир скачанныз книг давно доступен бесплатно для прочтения со смартфона в любом удобном для вас формате. Ваши налоговые доллары уже оплатили счет, помогая поддерживать вашу городскую или окружную публичную библиотеку. Членство в вашей местной библиотеке является бесплатным и, как правило, дает вам доступ не только к физическим книгам, но и к огромным каталогам электронных книг для взрослых и детей.
