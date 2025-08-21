12 вещей и услуг, которые давно пора перестать заказывать, чтобы кошелёк не утоньшался на глазах

1. В ресторанах национальной кухни - блюда, не имеющие отношения к национальной кухне

И вот я в десять раз дороже / Всё потому, что в ресторане... / Фото: ne-kurim.ru

2. Фармацевтические препараты от брендов у всех на слуху

Пфайзер - это же глыба!/ Фото: aloeapteka.ru

3. Безалкогольные напитки, для приготовления которых не требуется специальное оборудование

Домашний эспрессо-тоник за копейки.

4. Лотерейные билеты

Вечный свет надежды? / Фото: life.ru

5. Мультивитамины

Средство от всего? / Фото: apteka.ru

6. Высокооктановый бензин

Чаще всего развод. / Фото: i-tc.ru

7. Суверниры из путешествий

В Канаде был, мёд-пиво пил. / Фото: aliexpress.ru

8. Кабельное телевидение

Пора оставить старомодные привычки. / Фото: freepng.ru

9. Комиссии банкоматов

Простой вопрос: ЗАЧЕМ? / Фото: investvlg.ru

10. Дорогущие детокс-соки мгновенного отжима в супермаркетах

Стаканчит фрэша за 5 долларов выпить не хотите ли? / Фото: 3dwasp.com

11. Кулинарные книги

Божечки, ещё и звёзды руку приложили! / Фото: ukazka.ru

12. Электронные книги

В этом гаджете давно нет смысла. / Фото: saleous.ru