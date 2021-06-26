10 неожиданных способов поиска внеземной жизни, которые могли бы привести к успеху

Поиски внеземной жизни.
В 1950 году лауреат Нобелевской премии физик Энрико Ферми озвучил свой знаменитый "парадокс Ферми": если во Вселенной есть развитые цивилизации, то где они и почему не наблюдается никаких следов их существования? Ученые изначально предположили, что разумная жизнь должна быть похожей на человека. Однако, если это предположение неверно, то все попытки поиска инопланетной жизни не имеют смысла. Человеку наверняка необходимо изменить образ мышления и изобрести новые способы поиска братьев во Вселенной.
1. Радиоволны SETI
Радиоволны SETI
Уже более 50 лет в рамках программы SETI ученые прослушивают большой спектр радиочастот в надежде поймать сигнал из космоса. В 1974 году с помощью гигантского радиотелескопа астроном Фрэнк Дрейк отправил первое зашифрованное сообщение "Аресибо" в направлении шарового скопления М13. Ответа, правда, стоит ждать не ранее, чем через 52 тысячи лет. Эксперты уже не первый год спорят о том, следует ли людям отправлять сообщения в космос. Многие ученые считают, что этим может быть поставлена под угрозу безопасность человечества, и слишком рано пытаться связаться с инопланетянами.
2. Общение с инопланетной жизнью
Общение с инопланетной жизнью.
Джон Эллиотт из британской SETI Research Network считает, что перед тем, как пытаться поймать чужеродные сигналы, нужно определить разницу между чужим языком и случайными звуками. Изучив более 60 человеческих языков, он нашел общие ритмы и структуры в каждом языке. Например, везде используются связующие слова или союзы (например, "если" и "но"), которые объединяют фразу в единое целое. Независимо от языка, люди используют максимум девять подобных слов в одной фразе. Некоторые виды животных, такие как дельфины, имеют ту же структуру речи. Хотя люди не умеют разговаривать на языке дельфинов, было признано, что в их речи выделяются около 140 различных звуков. Ученые разработали несколько компьютерных программ, чтобы проанализировать эти сигналы и внутреннюю структуру языка. Содержимое дельфиньего языка, к сожалению, пока не было расшифровано.
3. Взгляд в прошлое
Общение с инопланетной жизнью.
Успех SETI зависит от того, как у разумной инопланетной жизни развита технология и может ли она отправлять сигналы. Но разумность не обязательно обозначает технологическое развитие. Можно, к примеру, вспомнить дельфинов, у которых нет конечностей, чтобы создавать инструменты и пользоваться ими. Но при этом дельфины явно имеют разум. Другие виды инопланетной жизни могут быть похожими на них. Также стоит помнить о том, что в космосе гигантские расстояния. Когда люди используют телескопы, чтобы исследовать космическое пространство, то они не видят то, что происходит сейчас. На самом деле люди видят прошлое, ведь свет звезд идет до Земли тысячи лет. С радиоволнами та же история: можно уловить только те сигналы, которые были отправлены в далеком прошлом.
4. Социологический аспект: возникнет ли понимание
Буде ли понимание.
Каждый день археологи и антропологи пытаются разгадать тайны древних цивилизаций по обрывкам информации, которые попадают к ним в руки. Однако, никто не может быть уверенным в том, что их интерпретации являются правильными. Слишком часто люди основывают свои выводы о прошлых цивилизаций на основании убеждений и образа мысли существующих культур. И это речь идет о людях. А что же говорить о инопланетной жизни? Смогут ли ее когда-либо в случае обнаружения понять, никому не известно.
5. Тепловые аномалии
Тепловые аномалии.
Используя данные наблюдения за 100 000 галактиками, обнаруженных космическим кораблем НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), ученые искали тепловые аномалии, которые свидетельствуют о существовании внеземных цивилизаций. "Развитые и освоившие космическое пространство цивилизации могут использовать большое количество энергии своих звезд. Согласно законов фундаментальной термодинамики, эта энергия должна излучаться в виде тепла в середине инфракрасного спектра. К сожалению, ученые не нашли неопровержимых доказательств существования развитых цивилизаций с помощью этого метода. Тем не менее, были найдены около 50 галактик с аномально высоким уровнем инфракрасного излучения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, исходит ли это тепло от природной среды или является следствием деятельности иных цивилизаций.
6. Скромные инопланетяне
А вдруг они скромные?
Люди почему-то всегда предполагают, что у инопланетян должны быть неограниченные ресурсы для общения. Такое впечатление, будто они только и заняты все время тем, что пытаются отправить человечеству сигналы. А если сигналов нет, то и инопланетян не существует. Это человеческая гордыня во всей красе. Если НАСА сокращает финансирование проекта SETI с целью экономии, то почему идентичной проблемы не может быть и на других планетах. Гораздо более вероятно, что пришельцы (даже если они это делают) будут посылать сигнал с помощью мощного маяка к большинству звезд галактики. Но это означает, что 35-секундный импульс будет отправляться к каждой звезде раз в 1080 лет. Астрономы на самом деле фиксировали необъяснимые сигналы, которые длились в течение десятков секунд, а затем никогда более не встречались. Это может объяснить 72-секундный сигнал "WOW", который был обнаружен исследователями SETI в 1977 году.
7. ДНК на основе эфира
ДНК на основе эфира.
Люди всегда предполагали, что вода необходима для жизни. Но теперь ученые начали изучать и другие жидкости, такие как углеводороды метана, который покрывают поверхность спутника Сатурна Титан. Различные типы подобных молекул, названные эфирными, могли бы стать основой жизни путем объединения в сложные полиэфиры. После последних исследований ученые предположили, что на ряде планет может существовать жизнь в углеводородном океане.
8. Сценарии контакта
Сценарии контакта.
Хотя это маловероятно, что в ближайшее время люди столкнутся лицом к лицу с инопланетянами, вполне возможно, что они живут под землей на одной из планет или лун в нашей солнечной системе. Они также могут жить в поясе астероидов. В 1950 году американские военные разработали "Семь шагов к контакту" - план первого контакта с разумными инопланетянами.
Во-первых, нужно на расстоянии проверить на расстоянии не опасны ли для человека их вирусы и бактерии. Далее тайно нужно оценить уровень их вооружения и транспортных средств. Если человечество преобладает в технологиях, можно подлететь к планете, чтобы убедиться, не враждебна ли жизнь на ней. Во-вторых, если инопланетяне не враждебны, то можно отправить зонд в незаселенные районы планеты, чтобы взять пробы и образцы растительной и животной жизни. Военные также предлагают похитить несколько инопланетян, не нанося им вред. Наконец, когда станет ясно, что контакт не опасен, можно предпринять попытку переговоров.
9. Наносенсоры
При поисках жизни на других планетах, обычно пытаются определить, есть ли на них биохимическая жизнь. Но на самом деле, ученые наблюдали признаки того, что на безжизненных планетах существует некая форма жизни. Некоторые считают, что нужно расширить поиск, включая в него не только планеты с метановыми или кислородными атмосферами. Кислород является необходимым условием для существования жизни на Земле, но ведь совершенно не факт, что где-то еще жизнь будет развиваться по сценарию Земли. Стоит свыкнуться с мыслью, что инопланетная жизнь может весьма отличаться от той, к которой все привыкли. На данный момент было обнаружено множество разнообразнейших экзопланет.
Наиболее удивительным является тот факт, что наиболее распространенный тип планеты в нашей галактике — размерами больше Земли, но меньше Нептуна. Чтобы обойти некоторые из существующих ограничений в методике выявления жизни, исследователи из Бельгии и Швейцарии недавно протестировали новое устройство, которое обнаруживает жизнь без явных ее признаков.
10. Лучшее место для жизни
Где же искать жизнь.
В Солнечной системе чаще всего надеются найти жизнь на Марсе. На самом деле, намного большие шансы найти инопланетную жизнь на ледяных спутниках, таких как Энцелад (Сатурн), Европа (Юпитер) и Ганимед (Юпитер). Под их ледяной поверхностью кроются целые океаны воды. На данный момент лучшим местом для поиска инопланетной жизни является Энцелад, на котором кроме океанов, исследователи нашли доказательства активных гидротермальных извержений.
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