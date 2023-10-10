Заготовка еды на месяц: как облегчить себе жизнь одним махом

Вкусно, волшебно на вкус, готовится быстро и хватает надолго.

1. Котлетки

Котлеты луковые, котлеты морковные, котлеты вкусные-превкусные. /Фото: static.1000.menu

2. Заготовка для любого блюда

Универсальный вариант для любых кулинарных задумок. /Фото: klopotenko.com

3. Фрукты и ягоды

Море вкуснейших блюд, которые полезны и выглядят весьма эстетично. /Фото: treska.com.ua

4. Овощи и бобовые

Просто пальчики оближешь! /Фото: 4.bp.blogspot.com

5. Тефтельки

Суп тоже не останется без начинки. /Фото: i.ytimg.com

6. Мясо

Мясо актуально всегда. /Фото: avatars.mds.yandex.net

7. «Ежики»

Вкусные «ежики» подойдут к любому гарниру. /Фото: i.ytimg.com

8. Сырники

Чаепитие тоже не останется без внимания. /Фото: v.img.com.ua