7 ошибок, которые портят блюда и лишают их пользы





Иногда блюдо или конкретный продукт не нравится нам не потому что он невкусный, а потому что мы неверно его приготовили. Не соблюли температуру жарки, соединили с неправильными ингредиентами, не так нарезали. Novate.ru рассказывает, какие ошибки портят вкус продуктов и лишают их полезных веществ. Иногда блюдо или конкретный продукт не нравится нам не потому что он невкусный, а потому что мы неверно его приготовили. Не соблюли температуру жарки, соединили с неправильными ингредиентами, не так нарезали. Novate.ru рассказывает, какие ошибки портят вкус продуктов и лишают их полезных веществ.

Ошибка 1: Неправильно нарезать продукты



Продукты, которые готовятся дольше, нарезайте мельче. / Фото: vkusvill.ru Продукты, которые готовятся дольше, нарезайте мельче. / Фото: vkusvill.ru

Перед тем, как приступать к нарезке какого-то продукта, нужно оценить его толщину. Если этого не сделать, может произойти следующее: мелко нарезанное мясо или овощи получатся сухими и жесткими, а продукты, нарезанные разными кусочками, приготовятся неравномерно.

Поэтому если вы готовите блюдо в одной посуде, например, рагу, выбирайте один тип нарезки для всех продуктов. При этом учитывайте время приготовления каждого ингредиента. Например, картофель будет тушиться дольше, чем кабачок, а помидор вообще нужно добавлять в самом конце, так как он «тормозит» процесс жарки продуктов.

Ошибка 2: Не замачивать цельнозерновые крупы и орехи



Залейте орехи холодной водой. / Фото: edimdoma.ru Залейте орехи холодной водой. / Фото: edimdoma.ru

Когда речь заходит о продуктах, полезных для нашего организма, нельзя не упомянуть орехи и цельнозерновые крупы. Они обогащают нас железом, витаминами группы В, медленными углеводами и полезными микроэлементами. Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Также в состав этих продуктов входят ферментативные ингибиторы, которые снижают биодоступность полезных элементов.

Поэтому если вы хотите не только насладиться вкусом круп и орехов, но и получить от них максимум пользы, обязательно замачивайте их перед употреблением.

Ошибка 3: Ставить в холодильник холодную еду



Необязательно ждать, пока суп остынет. / Фото: progorodnn.ru Необязательно ждать, пока суп остынет. / Фото: progorodnn.ru

Долгое время нас убеждали в том, что горячий суп, пюре или котлеты нельзя ставить в холодильник, чтобы агрегат не пострадал. Однако у этой медали есть и вторая сторона. Через час-два после приготовления блюда в нем начинают размножаться бактерии. Особенно быстро это происходит, если в квартире жарко. Поэтому не стоит оставлять еду при комнатной температуре на ночь. Получаса будет достаточно для того, чтобы она перестала быть очень горячей и ее можно было поставить в холодильник. Такие действия – залог того, что еда не испортится и вы сможете наслаждаться полезным блюдом даже на второй день. Если же боитесь, что холодильник испортится от соприкосновения с горячей посудой, установите под нее подставку или переложите еду в контейнеры.

Ошибка 4: Добавлять в салаты диетические заправки



Кроме лимона важно добавлять жирные ингредиенты. / Фото: m.povar.ru Кроме лимона важно добавлять жирные ингредиенты. / Фото: m.povar.ru

Приверженцы правильного питания призывают использовать для салатов только диетические заправки, однако это сказывается не только на вкусе блюда, но и на его пользе для организма. Рассказываем, почему. Некоторые вещества, которые входят в состав овощей, усваиваются желудком только при взаимодействии с жирами.

Яркий тому пример – β-каротин в моркови, ликопин в томатах, лютеин в зелени. То же самое касается и антиоксидантов, которые содержатся во фруктах в большом количестве. Поэтому если хотите получать пользу от таких блюд, используйте жирные соусы. Овощной салат можно заправить оливковым маслом, сметаной или домашним майонезом, а фруктовый – жирным йогуртом. Да, калорийность блюда повысится, но и пользы от него вы получите больше.

Ошибка 5: Использовать майонез



Свинина с луком и майонезом. / Фото: cookjournal.ru Свинина с луком и майонезом. / Фото: cookjournal.ru

Сам по себе майонез – это вкусный и даже полезный продукт, если вы готовите его самостоятельно, без добавления загустителей, консервантов и прочих вредных веществ. Однако нужно помнить, что это, в первую очередь, холодный соус, который принято использовать для заправки салатов, а также подавать вместе с сырными палочками, крылышками, картофелем фри и прочими закусками, температура которых не превышает 60 градусов.

Какая-либо термическая обработка противопоказана для майонеза, поэтому добавлять его в выпечку, делать маринад или «шубу» для мяса и рыбы будет ошибкой. Соус относится к нестабильным субстанциям, которые меняют свою структуру при нагревании. Если простыми словами – он просто расслоится в духовке или на сковороде и, вопреки ожиданиям, не придаст блюду нужную мягкость.

Ошибка 6: Есть семена льна целиком



Семена льна лучше перемолоть. / Фото: yahoo.com Семена льна лучше перемолоть. / Фото: yahoo.com

А вы никогда не задумывались над тем, почему нутрициологи призывают добавлять в блюда семена льна? Оказывается, это ценный источник клетчатки, антиоксидантов и жирных кислот, однако есть их нужно правильно. Просто посыпать ими салат или добавить в смузи – недостаточно. Дело в том, что жесткая оболочка льна абсолютно не переваривается организмом, поэтому чтобы получить максимальную пользу от продукта, нужно перемолоть его. В измельченном виде семена действительно насытят организм всеми нужными веществами.

Ошибка 7: Использовать влажные и холодные продукты



Сначала кусочки нужно обсушить полотенцем, а потом жарить. / Фото: andychef.ru Сначала кусочки нужно обсушить полотенцем, а потом жарить. / Фото: andychef.ru

Если овощи на сковороде превращаются в кашу, а мясо не жарится, а тушится, значит, вы допустили серьезную ошибку – не убрали лишнюю влагу. Перед тем, как приступать к готовке, важно тщательно протереть продукты бумажным полотенцем – это касается овощей, фруктов, мяса, рыбы и пр. Так вы сможете сохранить их цвет, текстуру и вкус.

Также на плиту не следует отправлять чересчур холодные ингредиенты. После того, как вы достали продукты из холодильника, дайте им немного времени постоять при комнатной температуре. В противном случае будет резкий перепад температур и продукты прилипнут к сковороде. Если же соблюдать все правила, то блюдо получится вкусным, не развалится и не пригорит.