Часы в стиле пэчворк своими руками

Часы своими руками?.. Почему бы и нет! Все, что вам понадобится – это несколько кусочков разноцветного хлопка.

Вам понадобится:

Хлопок

Тонкий плотный картон

Часовой механизм со стрелками

Клей, прозрачный и не оставляющий следов при высыхании

Шаг 1



Подготовьте шаблон в виде гексагона – всего вам нужно 19 штук.

Расположите гексагон на ткани, добавив 0,6 см. Вырежьте 19 деталей.

Шаг 2



Обклейте гексагоны тканью.

Шаг 3



Теперь нам предстоит собрать все гексагоны воедино. Начните с центрального, постепенно добавляя новые и хорошенько промазывая клеем стороны.

Шаг 4



С помощью резака сделайте отверстие в центральном гексагоне, как на фото.

Шаг 5



Чтобы дополнительно стабилизировать конструкцию, вы можете приклеить с обратной стороны картон – главное, не закрывать центр, где будет располагаться часовой механизм.

Шаг 6



Установите стрелки и часовой механизм. Готово!

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