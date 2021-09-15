Часы в стиле пэчворк своими руками

Часы своими руками?.. Почему бы и нет! Все, что вам понадобится – это несколько кусочков разноцветного хлопка.
Вам понадобится:
- Хлопок
- Тонкий плотный картон
- Часовой механизм со стрелками
- Клей, прозрачный и не оставляющий следов при высыхании
Шаг 1
Подготовьте шаблон в виде гексагона – всего вам нужно 19 штук.
Расположите гексагон на ткани, добавив 0,6 см. Вырежьте 19 деталей.
Шаг 2
Шаг 3
Теперь нам предстоит собрать все гексагоны воедино. Начните с центрального, постепенно добавляя новые и хорошенько промазывая клеем стороны.
Шаг 4
С помощью резака сделайте отверстие в центральном гексагоне, как на фото.
Шаг 5
Чтобы дополнительно стабилизировать конструкцию, вы можете приклеить с обратной стороны картон – главное, не закрывать центр, где будет располагаться часовой механизм.
Шаг 6
Установите стрелки и часовой механизм. Готово!
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