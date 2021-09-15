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Часы в стиле пэчворк своими руками

Часы в стиле пэчворк своими руками

Часы своими руками?.. Почему бы и нет! Все, что вам понадобится – это несколько кусочков разноцветного хлопка.

Вам понадобится:

  • Хлопок
  • Тонкий плотный картон
  • Часовой механизм со стрелками
  • Клей, прозрачный и не оставляющий следов при высыхании
Часы в стиле пэчворк своими руками

Шаг 1

Часы в стиле пэчворк своими руками


Подготовьте шаблон в виде гексагона – всего вам нужно 19 штук.
Расположите гексагон на ткани, добавив 0,6 см. Вырежьте 19 деталей.

Шаг 2

Часы в стиле пэчворк своими руками


Обклейте гексагоны тканью.

Шаг 3

Часы в стиле пэчворк своими руками


Теперь нам предстоит собрать все гексагоны воедино. Начните с центрального, постепенно добавляя новые и хорошенько промазывая клеем стороны.

Шаг 4

Часы в стиле пэчворк своими руками


С помощью резака сделайте отверстие в центральном гексагоне, как на фото.

Шаг 5

Часы в стиле пэчворк своими руками


Чтобы дополнительно стабилизировать конструкцию, вы можете приклеить с обратной стороны картон – главное, не закрывать центр, где будет располагаться часовой механизм.

Шаг 6

Часы в стиле пэчворк своими руками


Установите стрелки и часовой механизм. Готово!

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