Почему нельзя просто так приехать на автомобиле из Северной Америки в Южную

Когда-то большую часть Евразии покрывали леса. Да так густо, что белка, прыгая по кронам деревьев, могла от Испании добраться до Китая ни разу не опустившись на землю. Сегодня от Лиссабона до Пекина можно добраться на автомобиле, потратив приблизительно 133 часа. Ведь вся Евразия опутана сетью шоссе и железных дорог. Примечательно, что для двух Америк подобное правило не работает, и нельзя просто так взять, и приехать из Северной в Южную на машине. Почему же?
Проблема вот здесь. |Фото: ru.astelus.com.
Если не считать походы викингов, добравшихся до нынешних канадских территорий Ньюфаундленд и Лабрадор еще в X-XI веке, то можно смело сказать, что колонизация Америки европейцами началась в 1492 году. Впрочем, колонизация континентальной Америки началась чуть позже в 1499 году. И вот на протяжении уже более, чем 500 лет выходцы из Старого Света и Африки живут на заморских континентах. Удивительно, что за это время Северная и Южная Америки так и не были связаны непрерывной трассой. Не произошло этого даже в XIX-XX веке на фоне бурного роста промышленности и появления автомобильного транспорта.
Даже Панамский канал не является преградой для машин. |Фото: mobillegends.net.
Формально две Америки соединены Панамериканским шоссе, которое даже признается Книгой рекордов Гиннеса самом длинной автомагистралью. Однако, фактически это не так. Потому что на самом деле Панамериканское шоссе - не одна, а две дороги, которые разделены участком в 160 км так называемым Дарьенским пробелом. До сих пор автомобилисты Нового света обречены обходить его по морю при помощи паромов. Десятилетия идут, а хоть сколь-нибудь «цивилизованной» автомобильной дороги в Дарьенском пробеле не появляется. Сегодня эти места на границе двух континентов является последним очагом почти не тронутой дикой природы.
Дарьенский пробел. |Фото: blogspot.com.
Сегодня в пробеле находится Дарьенский парк, где произрастает 200 видов деревьев, более 700 видов растений, а также обитает свыше 170 видов птиц, млекопитающих и рептилий. Некоторые виды живых организмов обитают только в Дарьенском пробеле. Само собой, дорогу здесь не строят отнюдь не по соображениям экологии. Биться за права парка люди стали только во второй половине XX века. Настоящая проблема в том, что построить шоссе через Дарьенский пробел теоретически возможно, а вот практически сделать это крайне сложно и дорого. Все потому, что значительная часть этой местности не просто труднопроходимые джунгли, а непрерывные болота и реки. Люди здесь живут и даже автомобили по грунтовым дорогам ездят. Но построить современный автобан, сделав панамериканское шоссе действительно непрерывным, никто не берется. Не выгодно. Как ни парадоксально, но пока паромы оказываются рентабельнее.
Дороги здесь нет, только леса и болота. ¦Фото: yedynkadigital.com.
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